يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد بدء إمتحانات الثانوية العامة 2022 ، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لجميع البيوت المصرية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حددت موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022 منذ فترة طويلة ، حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد لماراثون الامتحانات على أكمل وجه.

متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022؟

تسود حالة من القلق على جميع الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة الثالثة 2022 ، وتفاوت الأجواء داخل البيوت إلى حد ما.

تكرر السؤال عن موعد بدء امتحانات السنة الثالثة من المرحلة الثانوية عام 2022 بين كثير من الآباء ، في الفترة الأخيرة ، حتى يتمكنوا من متابعة أقاربهم خلال موسم الامتحانات.

من المقرر أن تبدأ امتحانات السنة الثالثة من ثانوي 2022 يوم الاثنين 20 يونيو ، حيث سيخوض الطلاب امتحانات المواد غير المضافة أولاً ، لفتح الماراثون بامتحانات التربية الدينية والتربية المدنية.

تستمر امتحانات المواد غير المضافة للمدرسة الثانوية العامة يوم الثلاثاء 21 يونيو للطلاب لخوض امتحان الاقتصاد والإحصاء.

يحصل الطلاب على إجازة قبل بدء الامتحانات الأساسية ، حيث تستمر هذه الفترة حتى 25 يونيو ، والتي تبدأ يوم الأحد 26 يونيو ، مع امتحان اللغة العربية.

امتحانات السنة الثالثة ثانوي 2022

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد صرح بأن امتحانات الصف الثالث ثانوي 2022 والتي لا تضاف إلى المجموع ستجرى ضمن لجان تؤمن بنظام بابل شيت بدون كتاب مفاهيم ، التي يحصل عليها الطالب بعد دخوله اللجنة في امتحانات المواد الأساسية.