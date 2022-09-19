متى تبدأ عطلة اليوم الوطني السعودي 1444/ 2022 للموظفين ومتى تنتهي، اليوم الوطني السعودي من ابرز الايام والمناسبات الوطنية في المملكة العربية السعودية والتي يحتفل بها المواطنين بالبهجة والفرحة والسرور وهذا اليوم العظيم هو ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية سنة 1932 من قبل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وتحويلها لنظام جمهوري ملكي وقررت وزارة التنمية الاجتماعية السعودية ان هذا اليوم عطلة رسمية من عام 2005م.

اليوم الوطني السعودي 1444

وهي من المناسبات الوطنية المهمة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر مفترق طرق في تاريخ بلاد الحجاز، حيث قام الملك المؤسس عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتوحيد القبائل تحت راية واحدة عام 1932 م، و وبناءً على ذلك، تحتفل المملكة العربية السعودية بتاريخ الثالث والعشرين (23) من شهر سبتمبر من كل عام تخليداً لذكرى اليوم الوطني السعودي، علماً أن هذا اليوم قد تم تحديده كعطلة رسمية على مستوى الدولة منذ عام 2005 ميلادياً. قرار صاحب السمو الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وما زال مستمرا حتى يومنا هذا.

موعد العيد الوطني السعودي 92

تشهد المملكة اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين لهذا العام 2022 م – 1444 هـ، والذي سيصادف تحديداً يوم الجمعة (23 سبتمبر 2022 م)، والذي يوافق (27) من شهر صفر 1444 هـ، والقانون يعمل به. وتنص المملكة على أن يصادف هذا اليوم عطلة أسبوعية يتم تعويض العمال في جميع قطاعات العمل عن يوم آخر يلي أو قبل اليوم المدفوع الأجر.

إجازة العيد الوطني السعودي

إجازة العيد الوطني السعودي هي إحدى الإجازات الرسمية التي يستفيد منها العاملون في القطاعات (الحكومية – الخاصة – البنوك)، وبناءً عليه تعلن وزارة التنمية الاجتماعية عن موعد الإجازة. والجدير بالذكر أن هذه الإجازة هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ولا يحق لأصحاب الأعمال إجبار عمالهم على العمل في هذا اليوم دون تعويض العامل إما بإجازة إضافية أو راتب لهذا اليوم.

اليوم الوطني السعودي للموظفين 2022

يستفيد الموظفون في المملكة العربية السعودية من إجازة العيد الوطني السعودي لعام 2022 م – 1444 هـ لكافة القطاعات العاملة “عام – خاص” لمدة يومين متتاليين، ابتداءً من الجمعة 23 سبتمبر 2022 م وحتى يوم السبت الموافق 24 سبتمبر. 2022 م. تبدأ ساعات العمل يوم الأحد (25) سبتمبر 2022 م.

العيد الوطني السعودي 2022 للبنوك

أما عطلة العيد الوطني للقطاع المصرفي السعودي فستكون لمدة ثلاثة (3) أيام، حيث تبدأ العطلة يوم الجمعة الموافق (23) سبتمبر 2022 م، الموافق (27) صفر 1444 هـ، وتنتهي الإجازة يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 م الموافق 29 صفر 1444 هـ..

عطلة الخدمة المدنية باليوم الوطني 1444

ومن المقرر أن تشهد إجازة العيد الوطني في اليوم الأول من الميزان حسب تقويم أم القرى، وبناءً عليه تنص المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام العمل المعمول به في المملكة على الالتزام بأحكام قانون أم القرى. الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه، والتي تنص على أنه يجب على أصحاب الأعمال تعويض العامل عن إجازة العيد الوطني بيوم إجازة مكافئ، إذا صادف يوم راحة أسبوعية.

كم يوم تبقى لليوم الوطني السعودي 92

ومن المقرر أن يشهد اليوم الوطني السعودي لعام 1444 هـ في الأيام القليلة المقبلة، حيث أننا على بعد أيام قليلة من وصول هذا اليوم الذي ينتظره الكثير من المواطنين السعوديين، وفيما يلي تفاصيل الفترة المتبقية من إجازة العيد الوطني 92 لعام 1444 هـ – 2022 م.

اليوم الوطني السعودي من الايام العظيمة والمهمة بالممملة العربية السعودي ويحتفل المواطنين والمقيمين بالسعودية بهذه المناسبة وهو توحيد المملكة العربية السعودية عام 1932م ويتم اضفاء جو السرور والفرح والبهجة بهذه المناسبة العظيمة والتي يصادف هذا اليوم يوم الجمعة 23 سبتمبر لعام 2022م.