متى تبدا الدراسه في الامارات 2023، مع اقتراب بدايةعام دراسي جديد .، يبدا الطلبة واولياء الامور بالبحث عن مواعيد بداية الدوام حيث قامت وزاره التربيه والتعليم بتقسيم المدارس الحكوميه والمدارس الخاصه الى ثلاثه فصول خالتي يجب على المدارس الالتزام بعدد ايام التدريس والمده المحدده من قبل الوقت الوزارة سنناقش من خلال موقعنا هذا الموضوع ونتعرف على موعد بدا الدوام،متى تبدا الدراسه في الامارات 2023.

استعدادات وزارة التربية والتعليم لعام دراسي جديد لعام 2022، 2023

قد صرحت وزيرة التربية والتعليم ،سارة الاميري رئيسة مجلس اداره مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، ان المؤسسة مستمرة في التعاون وتتطوير منظومة التعليم في الامارات ، وكما صرحت ايضا قائلة ياتي تطوير التعليم بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة والحث على مواكبة توجهات قيادة دولة الامارات العربيه ل 50 عام، قادمة يتحقق من ذلك مخرجات وتطلعات للطلبة واولياء الامور ،

قامت يالتصريح بذلك من خلال مؤتمر صحفي، قد قام بالمشاركة في محمد القاسم المدير العام لمؤسسة الامارات التعليم المدرسي ولبنى الشامسي ،حضور عدد من الصحفيين دولة، تسعى وزارة التريية التعليم في الامارات لبناء قادة مستقبل، كما قالت وزيرة التعليم سارة بانها تحرص على تطوير خطة العمل ،وايضا العمل على انشاء مدارس حكومية بهدف تقديم دعم لطلبة والكوادر المدرسية.

متى تبدا الدراسه في الامارات 2023

قامت وزاره التربيةوالتعليم في الامارات ومؤسسة الامارات التعليم المدرسي ،في تحديد الموعد الزمني لبدء الدراسة وتحديد الاجازات الرسمية، بحسب ما هو معتمد من مجلس الوزاري حيث يبدا دوام الهيئة التعليمية والادارة في المدارس الاماراتية في تاريخ 22 اغسطس من عام 2022 وان يبدا الطلبه في تاريخ 26 اغسطس، حتى تم تحديد ايام الاجازة ايضا ، كما ان عطلة الفصل الدراسي الاول ستبدا من 19 ديسمبر حتى تاريخ 1 يناير من عام 2023، من خلال التقويم الدراسي التي قامت الوزارة بوضعه يمكن معرفة ، بداية الدراسة وايضا التعرف على ايام الاجازات الرسمية للعام الجديد.وللفصل الجديد لعام ص2023.

التقويم الدراسي لدراسة في الامارات لعام 2022، 2023

قامت الوزارة بوضع التقويم الدراسي التي حدد كالتالي: