متى تبدا الدراسه في الكويت 2022 العد التنازلي ، دائما ما يثير التسائل من قبل اولياء الأمور والطلاب داخل دولة اكويت حول التعرف على الوقت المتعلق بدأ الدراسة في المدارس داخل الكويت ، ويتم التعرف على ذلك الأمر من خلال الدليل المدرسي المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت ، حيث يشمل ذلك الدليل كل ما يتعلق بالعملية التعليمية من تاريخ بدء اليوم الدراسي وانتهائه، وكذلك الفترات الزمنية للفصول الدراسية وغيرها ، تابعوا معنا .

متى تبدأ الدراسة في الكويت 2022

حدد قرار وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت عودة النشاط الأكاديمي لهذا الموسم التعليمي 2022-2023 م في جميع المؤسسات التعليمية، وعلى جميع المستويات دون استثناء، وذلك وفق ما يلي

روضة الأطفال تبدأ دراسات رياض الأطفال للموسم المدرسي 2022/2023 يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022.

الابتدائي ينقسم بدء التعليم الابتدائي إلى قسمين يبدأ الصف الأول الابتدائي يوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 م. تبدأ بقية الفصول الابتدائية يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.

متوسط يبدأ العام الدراسي الجديد للمستوى المتوسط ​​هذا العام يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 م.

المرحلة الثانوية تبدأ السنة الدراسية الجديدة للمرحلة الثانوية هذا العام، وذلك يوم الأحد 20 سبتمبر 2022 م.

العد التنازلي لبدء الدراسة في الكويت

يختلف العد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد في دولة الكويت على النحو التالي

مرحلة رياض الأطفال

بدء مدرسة رياض الأطفال

الصف الاول

بداية الصف الأول الابتدائي

باقي المراحل التعليمية والمتوسطة

تبدأ الدراسة من الصف الثاني إلى الصف التاسع

المدرسة الثانوية

بداية العام الدراسي في المدرسة الثانوية

ساعات عمل الإداريين في المراحل التعليمية ورياض الأطفال

حدد قرار وزارة التربية والتعليم موعد البدء للإداريين وكافة العاملين في المؤسسات التعليمية على النحو التالي

يوم الأحد 11 سبتمبر 2022 م بدأت ساعات عمل الإداريين ومشرفي المختبرات وجميع العاملين في مؤسسات رياض الأطفال.

يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 م بدأ أعضاء هيئة التدريس العمل في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 م بدأ أعضاء هيئة التدريس العمل بالمرحلة الثانوية.

كم فصل دراسي في الكويت

وبحسب التعديل الوزاري رقم (76) الصادر عام 2003 م، فقد تم تحديد الفصول الدراسية أو المراحل الدراسية في ثلاث مراحل رئيسية، بالإضافة إلى مرحلة التعليم العالي الأكاديمي وكذلك المرحلة الإعدادية، مع الأخذ في الاعتبار أنه منذ عام 2007 تم توحيد المراحل الدراسية. تم تطبيق نظام التعليم في المرحلة الثانوية منذ الصف العاشر، تماشياً مع مستجدات العملية التعليمية حول العالم، وينقسم كل عام دراسي إلى فصلين دراسيين، مع إجازة منتصف المدة المحددة بالتقويم المعتمد من الوزارة مع بداية العام الدراسي.

الفصل الدراسي أو المرحلة التعليمية شرط السن في بداية ونهاية المرحلة روضة أطفال 4-5 سنوات ابتدائي 6-7-8-9-10 سنوات متوسط 11-12-13-14 سنة المدرسة الثانوية 15 – 16 – 17 سنة التعليم الأكاديمي 18 – 19 – 20 – 21 سنة

التقويم الدراسي في الكويت 2022-2023

في بداية كل عام، يتم تحديد التقويم الأكاديمي للعام الدراسي من قبل وزارة التربية والتعليم، يتم خلاله بدء الدوام في المؤسسات التعليمية، وجميع محطات العملية التعليمية، بما في ذلك الامتحانات والعطلات في فصلين دراسيين، على النحو التالي

مواعيد عمل المدارس الخاصة في الكويت

تسري القوانين المنصوص عليها في النظام الداخلي لإنشائها على المدارس الخاصة في دولة الكويت. وينطبق الشيء نفسه على المدارس الأجنبية في الدولة، والتي تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي تحمل جنسيتها، مع مراعاة ضرورة مراعاة مطابقة نظام التعليم في تلك المدارس للنظام المتبع في الدولة. دولة الكويت، وضرورة معادلة الشهادات للمدارس الأجنبية.

متى تبدا الدراسه في الكويت 2022 العد التنازلي ، تعتبر الاوقات الحالية هي الاوقات التي يتم بها الرجوع الى الحياة التعليمية داخل المدارس حول العالم ، وياتي تلك التسائلات نتيجة تأخر البدأ في الدراسة عن الاعوام السابقة ، كما تعرفنا على عدد الفصول الدراسية في الكويت .