متى تتم الولادة القيصرية في الشهر التاسع وطرق الاستعداد لها ،الولادة القيصرية ساهمت في تجاوز الكثير من المصاعب لدى مجموعة كبيرة من الأمهات اثناء الولادة الطبيعية، وقد تختارها بعض النساء بعد استشارة الطبيب حتى إن ملزمة او اجبارية مع ان الدراسات الطبية لا تنصح بذلك اطلاقا لكن مجموعة كبيرة من الأمهات سيشعرن بالتوتر والترقب في كل الأحوال حول ما إذا كانت هذه الطريقة جيدة ام لا.

متى تكون الولادة القيصرية في الشهر التاسع

لا يتوفر اختيار الأم لوقت الولادة في جميع الأوقات، ولكن عندما يكون الخيار متاحًا للأم، فإن أنسب وقت للولادة يكون عندما يكمل الجنين أسبوعه التاسع والثلاثين داخل رحم الأم، ويفضل ذلك. تحدث مع الطبيب الخاص حول الوقت المناسب لعملية الولادة.

إذا قررت الأم الولادة في بداية الشهر التاسع من الحمل، وهذا ليس ضروريًا، يجب مراعاة أن كل يوم إضافي يكون فيه الجنين داخل رحم الأم، يعتبر فرقًا كبيرًا في صحة الجنين ونموه، وهذا يساعده على التخلص من المخاطر الطبية التي قد يتعرض لها. .

كما أن بعض النساء قد تلجأ أحياناً إلى الولادة القيصرية في بداية الشهر التاسع، أو قد تلجأ إليها قبل الشهر التاسع، بسبب مشاكل صحية تتعلق في أغلب الأحيان بصحة الجنين.

أو قد يكون بسبب حالة طارئة قد تؤثر على صحة كل من الأم والجنين، مثل وقوع حادث، ومن ثم يتم إعادة القرار إلى الطبيب المعالج، والذي سيكون بالطبع الأفضل لك وللجنين. .

مخاطر الولادة القيصرية في بداية الشهر التاسع

مع تساؤل كل امرأة حامل عن موعد الولادة القيصرية في الشهر التاسع، نجد أن الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية خلال الأسبوع السابع والثلاثين أو الثامن والثلاثين هم أكثر عرضة لمخاطر طبية بنسبة تصل إلى 50٪، مقارنة بالولادات أثناء الولادة. الأسبوع التاسع والثلاثون وهو التاريخ أفضل إجابة محددة على السؤال عن موعد الولادة القيصرية في الشهر التاسع، ومن هذه المخاطر ما يلي

قد يعاني الطفل من مشاكل في التنفس.

الالتهابات.

قد يعاني أيضًا من نقص السكر في الدم.

قد يكون لديه أيضًا قدرة منخفضة على الحفاظ على درجة حرارة جسمه.

اليرقان (اليرقان).

قد يكون لديه أيضًا مشاكل في التغذية

قد يلجأ الأطباء أيضًا إلى دخول وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

اقسام الولادة القيصرية

يتم الانتهاء من العملية القيصرية في مجموعة من المراحل المخطط لها مسبقًا، والتي تستغرق حوالي 30-40 دقيقة، وهذه المراحل على النحو التالي

تحضير الأم لعملية الولادة

في هذه المرحلة يتم إجراء فحوصات للأم، ويتم تحليل صورة دم شاملة حتى يتم تشخيص الأم بفقر الدم من عدمه، ثم يتم تخدير الأم باستخدام مخدر موضعي يسمى التخدير النخاعي، حيث يتم إدخال الإبرة فيه. منطقة النخاع الشوكي، بحيث لا تشعر الأم بالجزء السفلي من الجسم بدءاً من منطقة الحوض.

مرحلة بدء العملية الجراحية

بعد أن يبدأ التخدير، يبدأ الطبيب عملية التوليد بإجراء العملية، والتي تتم من خلال شق جراحي في البطن، حيث يتم اختراق جميع طبقات الجلد حتى يتمكن الطبيب من الوصول إلى الرحم، ثم يقوم الطبيب بإخراجها. الجنين، ثم يبدأ في قطع الحبل السري، ثم يزيل المشيمة وينظف الرحم، ثم يبدأ الطبيب بخياطة جدار الرحم مرة أخرى باستخدام غرز صلبة، ثم يبدأ الطبيب بخياطة طبقات الجلد المتبقية، ثم يغلق. آخر شق في الجلد باستخدام دبابيس معدنية ثم يتم وضع الضمادات عليها.

علاج ما بعد الجراحة

بعد الانتهاء من المرحلتين السابقتين وانتهاء الطبيب من عملية الخياطة، يجب أن تبقى المرأة في وضعية الاستلقاء لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد الولادة وألا تتحرك كثيرًا، ويمكنها أيضًا تناول مسكنات الألم إذا شعرت بألم شديد بسبب العملية، وإذا كانت الأم بصحة جيدة ولا تظهر إذا كانت تعاني من أي مضاعفات من عملية الولادة، يمكنها مغادرة المستشفى بعد يومين من العملية. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم إزالة المسامير المعدنية بعد العملية بثلاثة أيام، ثم يتم إزالة الغرز بعد أسبوع.

أعراض الولادة القيصرية في الشهر السابع

قد تكون الولادة القيصرية في بعض الأحيان أكثر أمانًا من الولادة الطبيعية للأم والجنين أيضًا، وتدور العديد من الأسئلة في الأم حول موعد الولادة القيصرية في الشهر التاسع، وقد يلجأ الطبيب المعالج إلى الولادة القيصرية إذا تم العثور على الأعراض التالية

عندما تكون هناك فرصة لعدم نجاح الولادة الطبيعية عندما لا ينفتح عنق الرحم بشكل كافٍ، وعلى الرغم من الانقباضات القوية التي تستمر لعدة ساعات، فإن هذا أحد أكثر الأسباب شيوعًا للولادة القيصرية.

عندما يكون الجنين في خطر عندما يشعر الطبيب المعالج بالقلق من التغيرات التي تحدث في نبض قلب الجنين، فإن الخيار الأفضل هو إجراء عملية قيصرية لتجنب هذه المخاطر.

قد يكون الجنين في وضع غير طبيعي في بعض الأحيان تكون الولادة القيصرية هي الطريقة الأكثر أمانًا للولادة، عندما يتم إدخال القدمين أو المقعد أو الكتف لأول مرة في قناة الولادة، أو عندما يكون الطفل في الرحم بشكل جانبي.

في حالة الحمل بتوأم في بعض الأحيان قد يكون من الضروري إجراء عملية قيصرية في حالة حمل الأم بتوأم، وكان الجنين الأول في وضع غير مناسب، أو إذا كان هناك ثلاثة توائم أو أكثر.

إذا كانت هناك مشكلة في المشيمة في حالة أن المشيمة تغطي فتحة عنق الرحم وهي (المشيمة المنزاحة)، يفضل الأطباء في هذه الحالة الولادة القيصرية.

في حالة تدلي الحبل السري في حالة انعكاس حلقة من الحبل السري من خلال منطقة عنق الرحم قبل الجنين، يلجأ الطبيب لإجراء عملية قيصرية.

إذا كانت هناك مخاوف صحية قد تكون الولادة القيصرية أفضل إذا كنت تعانين من مشكلة صحية قلبية أو دماغية حادة، ويوصى أيضًا إذا كانت الأم مصابة بعدوى نشطة بالهربس التناسلي أثناء الولادة، أو كانت الأم مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية .

إذا كان هناك انسداد في عنق الرحم قد تكون هناك حاجة لإجراء عملية قيصرية إذا كان هناك ورم ليفي كبير يسد قناة الولادة، أو إذا كان هناك كسر شديد في الحوض، أو يعاني الجنين من مشكلة قد تجعل رأسه كبيرًا بشكل غير طبيعي (استسقاء الرأس الحاد) ). ).

إذا كانت الأم قد خضعت لعملية قيصرية من قبل تعتمد العملية القيصرية على نوع شق الرحم، والعديد من العوامل الأخرى، ويمكن إجراء الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية، ولكن في بعض الحالات قد يضطر الطبيب إلى إعادة العملية القيصرية. الجزء.

عندما يزن الطفل حوالي 4500 جرام، قد يعاني الطفل من زيادة الوزن، وفي بعض الأحيان يزن الجنين كثيرًا.

في حالة تسمم الحمل إذا واجهت الأم مشكلة تسمم الحمل، وارتفاع ضغط الدم، سيلجأ الطبيب بالتأكيد إلى الولادة القيصرية.

ملخص المقال

متى تكون الولادة القيصرية في الشهر التاسع في الغالب خلال الأسبوع التاسع والثلاثين من الحمل. ما هي مخاطر الولادة في بداية الشهر التاسع هذا قد يسبب مشاكل للطفل مثل اليرقان. ما هي مراحل الولادة القيصرية تمر العملية بثلاث مراحل مرحلة تحضير الأم، ومرحلة بدء الجراحة، ومرحلة العلاج بعد الجراحة.

قد تلزم مجموعة من النساء للولادة القيصرية في بداية الشهر السابع، بسبب الإصابة بمجموعة من المشكلات صحية، خاصة بصحة المولود في كل الظروف أو لسبب وقوع أمر طارئ قد يؤثر في الأم والجنين مثل التعرض لعارض صحي طارئ وسيكون القرار في هذه الأوقات للطبيب المشرف على الحالة نسأل الله لكم التوفيق والسداد.