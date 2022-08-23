متى تتم دراسة الأهلية في حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن أنه إذا تمت الموافقة على حظر المستفيد قبل “10 أغسطس”، فسيتم دراسة أهلية المستفيد خلال دورة الأهلية لشهر سبتمبر.

نشأ هذا استجابة من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، إلى مغرد استفسر عن دراسة الأهلية إذا تم قبول الطلبات في أغسطس.

تاريخ دراسة الأهلية

ورد برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر”، قائلاً “إذا تمت الموافقة على الملاحق قبل تاريخ” 10 أغسطس “، فستتم دراسة أهليتها وسيتم إبلاغ الامتثال لشروط الأهلية من خلال” دراسة الأهلية “. “ضمن دورة الأهلية لشهر” سبتمبر “، يسعدنا خدمتك”.

لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء ابن وابنة المواطن، والزوج أو الزوجة غير السعوديين، وحاملي بطاقات التنقل.

الأهلية وشروط الأهلية

ومن الشروط أيضًا أن يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

كما تشمل الشروط عدم وجود المستفيد في أي من الملاجئ أو السجون الحكومية، وأن البيانات التي يتم الكشف عنها متوافقة مع بيانات الجهات المعنية، بينما تعتمد معايير الاستحقاق على الدخل الإجمالي للأسرة، وعدد أعضائها وأعمار المعالين إذا كانوا فوق أو أقل من 18 عامًا.

كما يمكن للمستفيد التشاور حول دعم حساب المواطن من خلال رقم الهوية ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).