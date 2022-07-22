متى تتوقف المكافأة الجامعية جامعة الملك سعود ، يسعى العديد من الطلاب الى التسائل على معرفة الوقت الذي تتوقف المكافأة الجامعية جامعة الملك سعود ويعد ذلك من الأمور المهمة التي تثير إلهام العديد من الطلاب حول ذلك ، كون أن المكافأة التي يتلقاها الطلاب تعمل على تعزيز المنافسة والتشجيع فيما بينهم داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تعطى المكافئة بشكل سنوي للطلبة والطالبات ، تابعوا معنا .

منحة جامعية جامعة الملك سعود

لمساعدة طلابها وطالباتها المنتسبين إلى الجامعة، تقدم جامعة الملك سعود مكافأة طلاب الجامعة وهي مبلغ من المال يستمتع به الطلاب المتفوقون لتحفيزهم على التفوق الأكاديمي. فضلًا عن الترويج للمنافسة العلمية، حيث يحصل الطالب على هذه المكافأة بشكل دوري سواء شهريًا أو سنويًا، وفقًا لما يقرره القسم المختص. لم توافق جامعة الملك سعود على مثل هذه المكافأة فقط، بل وافقت عليها جميع الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة. تشمل مكافأة الجامعة جملة واسعة وهي من الشروط التي يجب توافرها حتى يتمتع الطالب بهذا البدل المالي.

آلية صرف جائزة الجامعة جامعة الملك سعود

تمت الموافقة على آلية صرف “المكافآت المالية” المخصصة للطلاب المنتسبين للجامعة والمستوفين لشروط المكافأة، وسيوضح لك الآتي آلية صرف مكافأة الجامعة بجامعة الملك سعود لعام 1444 هـ

يتم صرف المكافأة المالية لجميع الطلاب السعوديين في المراحل التالية طلاب البكالوريوس والدراسات العليا والطلاب في برامج المنح الخارجية.

تودع الجامعة المخصصات المالية للجائزة في حسابات الطلاب من خلال البنوك المعتمدة، على أن يحصل الطلاب على بطاقات الصراف الآلي من خلال الكلية. يجب استلام البطاقة من عمادة السنة المشتركة للطلاب الجدد، أو من الكلية التي ينتمي إليها الطالب، أو من خلال البنك المعلن من الجامعة في حال انتماء الطالب إلى قسم الدراسات العليا.

يستفيد الطالب من الراتب طوال الفترة النظامية لكل كلية، حيث يتم احتساب هذه الفترة من الفصل الذي تم فيه قبول الطالب. علما أن هذه الفترة تشمل فصولا اعتذار ونقل من قسم إلى آخر، بينما لا تشمل أبواب التأجيل.

تعتمد الجامعة آلية صرف الجائزة خلال “الفصل الصيفي” إذا كان الطالب منتظماً في الفصل الثاني أو مسجلاً في الفصل الصيفي.

يتم صرف المكافآت على أساس شهري بشكل دوري، بشرط أن يتم الإعلان عن تاريخ الصرف من خلال موقع العمادة، وكذلك من خلال بعض الصحف المحلية.

يمكن لجميع الطلاب عرض سجل مكافآتهم من خلال حساب كل طالب، والذي يمكن الوصول إليه “”، ثم النقر فوق رابط المكافآت.

يجب التواصل مع عمادة القبول والتسجيل في حال استحقاق المنحة ولم يتم إيداعها في الحساب البنكي للطالب.

جائزة الجامعة جامعة الملك سعود لطلاب الدراسات العليا

وافق القسم المختص على عدد من المكافآت لطلبة الدراسات العليا وهي كالتالي

يستفيد الطالب من مبلغ مالي سيتم ذكره في سطور المقالة أدناه.

تودع الجامعة كتاباً وبدل مرجعي في حساب الطالب على أن يتم منحه علامة في نفس الفصل الدراسي.

قم بإيداع بدل طباعة “لأطروحة الماجستير والدكتوراه” بشرط أن تكون حالة الطالب “متخرج”.

متى تنقطع المنحة الجامعية جامعة الملك سعود

يتساءل الكثير من الطلاب عن الأسباب التي أدت إلى انقطاع راتب الجامعة، وفيما يلي أبرز الأسباب التي أعلنت عنها جامعة الملك سعود لعام 1444 هـ

سيتم قطع الراتب المالي في حالة فشل الطالب أو تأجيل الفصل الدراسي.

إذا تلقى الطالب تحذيرًا.

إذا كان الطالب زائرًا في جامعة أخرى. تعاد المكافأة إذا أكمل خطوات المعادلة للمواد التي درسها.

لطلاب الدراسات العليا. لا يحق لهم الحصول على الجائزة في الحالات التالية إذا حصلوا على تحذير. إذا تجاوزوا فترة الدراسة العادية المخصصة لهم.

في حال وجد الطالب مقرر تقييم “غير مكتمل”، أو تم تعليق مقرر حالته، بالرغم من حصوله على تقدير ممتاز في جميع المواد.

أن يكون قد حصل على تقدير فصلي ممتاز بمعدل 4.50، ولكنه حاصل على مقرر غير مسبوق، ومتوسط ​​فصل دراسي “صفر”.

قيمة ثواب التميز جامعة الملك سعود

أوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود قيمة المكافأة لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا. هذه المكافآت هي كما يلي

طلاب البكالوريوس تدفع جامعة الملك سعود المخصصات المالية التالية لطلاب البكالوريوس طلاب القسم العلمي يحصلون على 1000 ريال سعودي. طلاب القسم الأدبي استمتع ب 850 ريال سعودي.

طلبة الدراسات العليا كما أوضحت السلطة المختصة قيمة مكافأة الطلاب على مستوى الدراسات العليا وهي كالتالي طالب الدراسات العليا يحصل على مبلغ 900 ريال سعودي. – مبلغ بدل طباعة “أطروحة الدكتوراه” 4000 ريال سعودي. بدل طباعة رسالة ماجستير 3000 ريال سعودي. مبلغ “الكتب و” حوالي 900 ريال سعودي.



شروط استحقاق راتب الجامعة جامعة الملك سعود

شروط استحقاق راتب الجامعة أو ما يسمى بمكافأة التميز بجامعة الملك سعود هي كالتالي

أن يكون الطالب سعودي الجنسية. أو الطلاب الذين كانت والدتهم سعودية.

يجب ألا يتجاوز الطالب الفترة الزمنية المحددة.

ألا يكون الطالب قد شهد خلال فترة دراسته أي إنذارات من الجامعة.

ألا يعمل الطالب في أي من القطاعات العاملة بالمملكة.

معدل استحقاق الابتعاث الجامعي بجامعة الملك سعود

ويبين الجدول التالي نسبة استحقاق جائزة التميز بجامعة الملك سعود لعام 1444 هـ

حالة الطالب تقدير ملحوظات طالب عادي ممتاز (4.50) “درجة الفصل الدراسي” فصل اعتذار في نفس العام طالب عادي ممتاز (4.50) “درجة الفصل الدراسي” فئة التأجيل في نفس العام طالب عادي ممتاز (4.50) “درجة الفصل الدراسي” المعدل الفصلي (0) لاجتياز مراقبة نتيجة مراقبة مقرر دراسي (nd) طالب عادي ممتاز (4.50) “درجة الفصل الدراسي” التحق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني الطلاب المتخرجين ممتاز (4.50) “درجة الفصل الدراسي” في فصلين دراسيين متتاليين من نفس العام الطلاب المتخرجين ممتاز (4.50) “درجة الفصل الدراسي” في الفصل الأول

كيفية التواصل مع إدارة المكافآت بجامعة الملك سعود

يمكنك التواصل مع عمادة شؤون القبول والتسجيل للاستعلام عن كافة المعلومات الخاصة بجائزة الجامعة من خلال وسائل الاتصال التالية

رقم الهاتف للطالبات 0118054402. للطلاب ٠١١٤٦٧٧٧٢٢.

بريد إلكتروني darcare.ksu.edu.sa.

عنوان قسم المكافآت للطلاب عمادة القبول والتسجيل داخل “المدينة الجامعية بالدرعية مبنى 66”.

عنوان قسم المكافآت للطالبات عمادة القبول والتسجيل فرع الطالبات الكائن في المبنى 22 داخل “المدينة الجامعية للطالبات بالدرعية (بوابة 3).

رابط عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود

يمكن للطلاب المنتسبين للجامعة الانتقال مباشرة إلى رابط عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود “” والاطلاع على جميع الأخبار والمستجدات المتعلقة بدفع مكافآت الطلاب، وكذلك معلومات حول التسجيل في الجامعة، و أكثر من ذلك بكثير.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على متى تتوقف المكافأة الجامعية جامعة الملك سعود ، و رابط عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود ، و شروط استحقاق راتب الجامعة جامعة الملك سعود ، و آلية صرف جائزة الجامعة جامعة الملك سعود .