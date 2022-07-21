متى تتوقف المكافأة الجامعيه جامعة الأميرة نورة ، كما يتسائل الكثير من الطلاب حول التعرف على مكافأة جامعة الأميرة نورة ، ويعد ذلك الخبر من الاخبار التي تثير إهتمام الكثير ، الا أنه السؤال على متى تتوقف المكافأة الجامعيه الخاصة جامعة الأميرة نورة داخل المملكة العربية السعودية ، سنجيب على ذلك عبر السطور القادمة ، تابعوا معنا .

معلومات عن جامعة الأميرة نورة

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن من أشهر الجامعات الخاصة للبنات، وتقع في العاصمة الرياض، المملكة العربية السعودية. وهي الآن تقع في مقرها الدائم وهي المدينة الجامعية. تم العمل على إنشاء الجامعة خلال عام 2008 م الموافق 1429 هـ، وتقع رئاسة الجامعة في الوقت الحاضر. الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى وهي مصنفة كأول جامعة حكومية تؤسس في المملكة للإناث فقط.

متى ستقطع المنحة الجامعية جامعة الأميرة نورة

أعلنت جامعة الأميرة نورة، أن الطالبة سيتم قطعها من راتب الجامعة إذا خالفت أحد الشروط التي سبق أن حددتها الجامعة، والتي جاءت على النحو التالي

إذا تغيبت الطالبة كثيراً فيؤدي ذلك إلى تلقيها إنذاراً وبالتالي حرمانها من المكافأة.

إذا تعرضت الطالبة لعقوبة تأديبية خلال أي فصل دراسي من برنامجها الأكاديمي.

للمرة الثانية في أي من الفصول، حضر الطالب أقل من 12 ساعة.

تأجيل الفصل أو الاعتذار عن حضوره يحرم الطالب من صرف الراتب.

كان المعدل التراكمي للطالب أقل بكثير مما هو مطلوب في أي فصل دراسي.

إذا كان الطلاب قد سجلوا أقل من 1.75 في الفصل الدراسي الأول، فسيتم رفض منحهم الجائزة في الفصل الدراسي الثاني.

إذا سجل الطلاب أقل من 1.75 في الفصل الدراسي الأول، فسيتم حرمانهم من الجائزة في الفصل الصيفي.

في حال تأخرت الطالبة في استكمال دراستها في الفترة التحضيرية أو مرحلة البكالوريوس خلال الفترة المحددة ووفقاً للخطة الدراسية التي تعلنها الجامعة.

كم هي مكافأة جامعة الأميرة نورة

أوضحت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن أن المكافأة المالية للطالبات طوال فترة البرنامج الدراسي كانت على النحو التالي

راتب شهري من جامعة الأميرة نورة يقدر بحوالي 1000 ريال سعودي ويقتصر فقط على الطلاب المسجلين في تخصصات الصحة والعلوم والهندسة والحاسوب والتصميمات والفنون والعلوم الإدارية.

راتب شهري من جامعة الأميرة نورة، تقدر قيمته بنحو 850 ريال سعودي، ويقتصر فقط على الطلاب المقيدين بتخصصات الآداب واللغات والتربية والخدمة الاجتماعية وتخصص النظم بكلية إدارة الأعمال.

راتب شهري من جامعة الأميرة نورة يقدر بحوالي 900 ريال سعودي ويقتصر فقط على الطلاب الملتحقين ببرنامج الدراسات العليا.

راتب شهري من جامعة الأميرة نورة يقدر بنحو 500 ريال سعودي لجميع التخصصات.

(10) ريال سعودي يخصم من الراتب الشهري لصندوق الطالب.

شروط صرف راتب الجامعة جامعة الاميرة نورة

مما لا شك فيه أن هناك مجموعة من الشروط التي أعلنتها جامعة الأميرة نورة رسمياً حتى يتم منح الطالبة الراتب الشهري. هذه الشروط هي كما يلي

أن تكون الطالبة منتظمة في دراستها.

يجب على الطالب إكمال الدراسة خلال الفترة والوقت المحددين، سواء كانت الدراسة خلال السنة التحضيرية أو خلال برنامج البكالوريوس.

أن تكون الطالبة سعودية، أو من أم سعودية أو أم لمواطن سعودي. أو أن تكون مبتعثاً رسمياً من خارج المملكة (منحة خارجية – منحة جزئية) فقط.

يجب على الطلاب الحفاظ على معدل تراكمي لا يقل عن (2) من (5).

تُدفع الجائزة خلال برنامج الدراسة فقط.

موعد صرف الراتب الشهري جامعة الأميرة نورة

لم يتم الإعلان عن موعد صرف الراتب الشهري في جامعة الأميرة نورة بعد، لكن يجب التنويه إلى أن الجامعة أوضحت أنها تعمل على إيداع الراتب الشهري في حسابات الطلاب بشكل آلي في الفترة من 26 إلى 28 من العام الجاري. كل شهر ميلادي، خلال مدة البرنامج الدراسي بالكامل، وهي الفترة التي تحددها الجهات المعنية في الجامعة رسميًا لإنهاء الدراسة بشكل كامل وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من الجهات المعنية في الجامعة، مع مراعاة. أن هذه الفترة تبدأ مع الطالب من بداية الفصل الدراسي الأول، ولا تشمل فصول التأجيل والانقطاع، ولكنها تشمل فصلي الاعتذار والتحويل.

كيف يصرف الطلاب راتب الجامعة

وأوضحت جامعة الأميرة نورة أن الطالبات الآن قادرات على صرف المكافأة المالية شهريًا من خلال بطاقات الصرف الآلي الخاصة بالطالبة. البطاقة بكل سهولة هم طلاب المرحلة الجامعية والإعدادية وطلاب الدراسات العليا الذين يدرسون بانتظام.

كيفية التواصل مع إدارة المكافآت بجامعة الأميرة نورة

وفرت جامعة الأميرة نورة العديد من الطرق والوسائل التي يمكن للطلاب من خلالها التواصل مع الهيئة المسؤولة عن المكافأة التي تُمنح للطلاب الذين يستوفون المتطلبات على أساس شهري. وفيما يلي أبرز طرق الاتصال على النحو التالي

الهاتف يمكنك الاتصال بالجامعة على الارقام التالية 0118243722، 0118243562 خلال ساعات الدوام الرسمي والتي تبدأ من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected]

من خلال زيارة موقع الإدارة عمادة القبول والتسجيل، المبنى الرئيسي، المدخل الجنوبي (2)، موقف PO5 – الدور الأول – مكتب رقم (1.224)، من داخل الجامعة محطة F1 أو محطة A9.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول متى تتوقف المكافأة الجامعيه جامعة الأميرة نورة ، و كيفية التواصل مع إدارة المكافآت بجامعة الأميرة نورة ، و موعد صرف الراتب الشهري جامعة الأميرة نورة .