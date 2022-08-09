متى تظهر نتائج اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل الطلاب الذين يجاتزون الاختبارات داخل المملكة العربية السعودية حول اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، مما يدفع البعض بالبحث عن النتائج الخاصة بهم والتي تمكنهم من التقدم في العمل داخل الخدمة الصحية للعاملين في المجال الطبي في جميع التخصصات داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مؤسسة علمية تعنى بأعمال التصنيف لحاملي الشهادات الصحية في المملكة العربية السعودية. تأسست عام 1413 هـ / 1992 م. يقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض. كما تحتوي على عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية. كما أنها تعتبر الجهة المسؤولة عن وضع الضوابط والمعايير التي على أساسها تمارس المهن الصحية في المملكة. الجدير بالذكر أن المؤسسة تمنح شهادات تخصص في أربعة تخصصات رئيسية، بهدف تعيين كوادر مهنية مؤهلة للعمل في القطاع الصحي داخل المملكة.

متى تظهر نتائج امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الجدير بالذكر أن نتائج اختبار الهيئة العامة للتخصصات الصحية تصدر في فترة تتراوح من أسبوعين إلى ستة أسابيع، ويتم احتساب هذه الفترة من تاريخ الاختبار.

نسبة نجاح امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2022

أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية معدل النجاح في الامتحانات التابعة للهيئة، حيث تبلغ نسبة النجاح (60٪) من مجموع درجات الاختبار، مع العلم أنه في حالة حصول الطالب على نسبة أقل من النسبة المذكورة، سيؤدي ذلك إلى إخفاقه في الاختبار، مع الأخذ في الاعتبار أن المتدرب يمكنه إجراء الاختبار لمدة ثلاث (3) مرات كحد أقصى.

كيف اعرف نتيجة امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

يتساءل الكثير من الطلاب عن نتيجة امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث توفر الهيئة إمكانية عرض النتيجة إلكترونيًا، على النحو التالي

اذهب إلى موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

اختر الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق “خدمات للممارسين”.

حدد “نتائج امتحان رخصة الممارسة المهنية السعودية”.

أدخل رمز الأهلية، وهو رمز حجز الاختبار.

أدخل رمز الوصول، والذي يعتبر “الأحرف الأربعة الأولى من اسم العائلة”.

انقر فوق “بحث”.

حدد خيار نتيجة الاختبار الذي تريد الاستعلام عنه لتظهر النتيجة.

الاستفسار عن نتيجة امتحان بروميتريك

الأفراد الذين خضعوا لاختبار بروميتريك وهو اختبار يستهدف كلاً من الأطباء والصيادلة والممرضات الراغبين في العمل في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول، ويمكنك الاستفسار عن نتيجة اختبار بروميترك على النحو التالي

انتقل مباشرة إلى صفحة “الاختبار”.

انقر على “نتائج امتحان التصنيف المهني”.

انقر فوق “نتائج اختبار بروميتريك”.

اضبط خيار الدخول إلى الخدمة.

أدخل رقم الأهلية ورمز الوصول.

انقر فوق “بحث”.

نتائج امتحانات رخصة الممارسة المهنية السعودية

يمكن لجميع الفئات المستهدفة باختبارات “رخصة الممارسة المهنية”، والتي تشمل المؤهلات الأكاديمية في مختلف التخصصات الصحية والطبية، الاستفسار عن نتيجة الاختبار عبر موقع الهيئة الإلكتروني، على النحو التالي

اذهب إلى موقع الهيئة “”.

تعريف الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق “خدمات الممارسين الصحيين”.

اختيار نتائج امتحانات رخصة الممارسة المهنية السعودية.

اكتب رمز الأهلية، وكذلك رمز الوصول.

انقر على أيقونة البحث.

نموذج امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية Pdf

يبحث العديد من الأفراد الراغبين في إجراء اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن نماذج للاختبارات، حتى يتمكنوا من التدريب قبل إجراء الاختبار، وفهم طبيعة الأسئلة والوقت المطلوب لكل سؤال، وذلك لتجنبها. الرسوب في الاختبار، ومعرفة أكبر عدد من الأسئلة من خلال هذا النموذج. توفر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عددًا من نماذج الاختبارات، ويمكنك الاطلاع على نموذج اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتنسيق “docx” و “pdf” أيضًا.

استمارة امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

توفر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الوصول إلى بعض النماذج التجريبية إلكترونيًا، وذلك باتباع ما يلي

الدخول على موقع الهيئة.

اختبارات الضغط لرخصة الممارسة المهنية.

اختيار الاختبارات التجريبية.

اضبط نوع الاختبار.

املأ المعلومات، ثم أرسل الاختبار.

رابط لمعرفة نتيجة امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

يمكنك الاستفسار عن نتائج اختبارات الهيئة العامة للترخيص المهني من خلال الدخول إلى موقع الهيئة مباشرة “” واتباع جميع الخطوات المرفقة أعلاه حتى تظهر نتيجة الاختبار إلكترونيًا.

وفي الختام تعرفنا على متى تظهر نتائج اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، كونه هو الاختبار الذي يجب تقديمه من قبل الأفراد الصحيين للعمل داخل المملكة العربية السعودية في القطاع الصحي ، رابط للاستعلام عن نتيجة الاختبار لعرض نتائج كل متقدم بسهولة.