متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب، بدات مرحلة تقليل الاغتراب لتحول بين الكليات ،وفقا لمعايير محددة وشروط تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديدها، ويتساءل الطلبة عن موعد التسجيل وايضا عن موعد ظهور النتيجة، حيث تقدم طلاب الدور الاول والثاني من تنسيق الثانوية العامة، بعد ان ظهرت النتائج ،وينتظرون نتيجة تقليل الاغتراب ، لاجل التحويل من الكلية من خلال هذا المقال سنتحدث عن تفاصيل اكثر عن هذا الامر ،متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب.

متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب

لم تقم وزارة التربيةوالتعليم العالية ، حتى الان بالا علان عن موعد نتائج طلبات الاغتراب التي قد تقدم اليها طلاب المرحله الاولى والثانية من تنسيق، ولكن لم يغلق باب التسجيل حتى الان ،كما انها صرحت وزارة التربية والتعليم عن نسبة التحويل من الكليه، المرشح لها الطالب سيكون وفقا لمكتب التنسيق والكلية التي يرغب الانتقال اليها من اجمالي عدد الاماكن الشاغرة، حيث ان اذا توفرت شروط الطالب يتم تصديق عملية التحويل التي قد اقرتها الوزاره لتقليل تسكين المدن الجامعية،حتى هناك قواعد وشروط يجب ان يعرفها الراغب في التسجيل في مرحله تقليل الاغتراب التي اعلنت عنها المجلس الاعلى للجامعات لعام 2022.

شروط التقديم لطلب تقليل الاغتراب

فان من شروط تقليل الاغتراب لمرحلة الاولى والمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة هي كالتالي:

هي عدم وجود تحويلات ورقية

يكون تحويل لمرة واحدة فقط

يجب تتطابق كافه الشروط الاضافية للكليه والمراد تحويل اليها

يتم الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي حيث يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط

تكون المفاضلة بين الطلاب في مرحلة التقليل على اساس مجموع درجة الطالب

يكون التحويل المناظر في حدود الحد الادنى للقطاع والنسبه المقررة من المجلس الاعلى للجامعات

حيث يمكن التحويل بين المعاهد العالية الخاصة، و المتوسطة

يتم السماح للطالب التي تم ترشيحها في التنسيق الى احد المعاهد بالتقديم للتحويل الالكتروني فقط

خطوات التسجيل لطلبات الاغتراب لعام 2022

يستطيع الطالب الراغب في تقديم طلب اغتراب بين الكليات والتحويل من كلية الى كلية اخرى يتم ترشيحه لها من قبل مكتب التنسيق اتباع الخطوات التالية لتقديم لهذا الطلب وهي كالتالي: