متى تنتظم الدورة عند البنات، الدورة الشهرية تبدأ في الخروج عند الشابات الصغيرات في بداية فترة البلوغ، فهي من الإشارات الأولية التي تظهر لتشير الى بلوغ الشابة، وفترة البلوغ تبدأ في المرحلة السنية من 8 إلى 15 سنة، تقريبًا عند سن 12 سنة في المتوسط وتبدأ في الاستمرار بعد حوالي سنتين أو ثلاث سنوات.

ما هي الفترة بالنسبة للفتيات

تعد الدورة الشهرية من المراحل الطبيعية التي تمر بها كل فتاة في سن معينة وتحدث بشكل متكرر كل شهر في موعد محدد، وتنتظم دورة الطمث لدى عدد كبير من الفتيات في الوقت والكمية منذ البلوغ الأول.

بالمقابل هناك عدد من الفتيات يعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية، ويبدأن في التساؤل متى تكون الدورة الشهرية منتظمة لدى الفتيات هو عدم انتظام مرتبط بحدوث أضرار ومضاعفات بالجسم بشكل عام.

أشار عدد كبير من الأطباء إلى أن فترة البلوغ تتراوح ما بين سن 8 إلى 15 سنة، وفي هذه الفترة ستجد أن الدورة غير منتظمة بشكل كبير وتبدأ بشكل عام بالانتظام بعد سنتين أو ثلاث سنوات من البلوغ.

ندرك جميعًا أن الدورة الشهرية تسبب عددًا كبيرًا من التغيرات الهرمونية لجسم المرأة، لذلك ستجد أن الدورة تختلف من امرأة إلى أخرى في كميتها وتأثيرها على الجسم بشكل عام وأثناء البلوغ، تحدث تغيرات كثيرة في الجسم مثل تغير حجم الثديين ووضوح علامات الأنوثة الملحوظة.

في المتوسط ​​، تبلغ مدة الدورة الشهرية 28 يومًا، وتبدأ بداية الدورة في اليوم التالي لنهايتها. للتوضيح أكثر، فإن آخر يوم من أيام الحيض يعني بدء الدورة الشهرية الجديدة.

الأعراض المصاحبة للدورة الشهرية

هناك عدد كبير من الأعراض التي تسبق الحيض، وهناك أعراض أخرى تصاحبها في وقتها، والآن سنتناول هذه الأعراض بعد أن أجبنا على سؤال متى تكون الدورة منتظمة عند الفتيات، وبشكل عام هذه الأعراض تحدث بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم الفتاة.

الأعراض النفسية المرتبطة بالدورة النفسية

تنقسم الأعراض بشكل عام إلى أعراض نفسية وأعراض جسدية أخرى، أما بالنسبة للأعراض الجسدية فهي

زيادة التورم في الثديين، أي زيادة في حجمهما بشكل مبالغ فيه.

إما إمساك شديد أو إسهال شديد.

الشعور بصداع وألم شديد في الرأس.

التعرض لاحتباس سوائل الجسم وخاصة العرق.

الشعور بالدوار والتعب طوال الوقت وهناك عدد من الفتيات اللواتي يغمى عليهن.

ظهور حب الشباب المفرط.

الشعور بانتفاخ البطن مع خروج الغازات.

الشعور بتقلصات في المعدة.

عدم الرغبة في النظر إلى الإضاءة العالية.

الشعور بالمرض وعدم الرغبة في تناول الطعام.

ألم حاد في أسفل الظهر وألم في الركبتين والمرفقين.

الرغبة في التقيؤ في الصباح.

التغيرات النفسية المصاحبة لفترة ما قبل الحيض

كل هذه التغييرات لا تظهر دفعة واحدة، ولكن ستجد أن الأعراض تظهر وتختفي الأعراض الأخرى. أما التغيرات النفسية التي تصاحب فترة ما قبل الحيض فتأتي على النحو التالي

وجود اضطرابات سلوكية، مع العلم أن السلوك يميل إلى أن يكون عدوانيًا.

عدم الرغبة في ممارسة الجنس لدى المتزوجات.

المزاج متقلب للغاية، وأحيانًا تجد نفسها هادئة وآمنة، وأحيانًا تجد نفسها منزعجة من أدنى شيء.

وجود اضطراب في النوم، فتجد بعض الفتيات ينمن لفترات طويلة، والبعض الآخر لا ينام على الإطلاق.

الشعور بالحزن والاكتئاب دون سبب واضح.

تواجه صعوبة في التركيز وتذكر الأشياء.

الرغبة في الانعزال عن الآخرين وعدم الرغبة في التحدث أو الانخراط في أي نشاط.

الاضطرابات التي تحدث أثناء الدورة الشهرية

الأعراض التي تم ذكرها تظهر قبل الدورة الشهرية وأحيانًا في وقتها أيضًا، مع العلم أن هناك عددًا من الأعراض والاضطرابات الأخرى التي تحدث في الدورة الشهرية، منها ما يلي

تعاني المعدة من تقلصات شديدة، خاصة في الأيام الأولى من الدورة، بسبب إفراز الجسم لعدد من المواد التي تسبب الكثير من التقلصات والانبساط في بطانة الرحم.

تكون آلام الدورة الشهرية شديدة في الأيام الأولى وتكون خفيفة في الأيام الأخيرة، لذلك تلجأ بعض الفتيات إلى تناول المسكنات.

كلما تقدم العمر، زادت حدة المشاكل الجسدية الناتجة عن الدورة، وفي بعض الأحيان تتعرض بعض النساء في مرحلة متقدمة لخراجات المبيض.

أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية

بعد أن تعرفنا على إجابة متى تكون الدورة الشهرية منتظمة عند الفتيات والأعراض المصاحبة لها، حان الوقت لة أهم أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية، ومن هذه الأسباب ما يلي

وجود اضطرابات في الغدة الدرقية.

اضطرابات الاكل.

في حالة الفتاة التي تعاني من تكيسات على المبايض.

في حالة إصابة الفتاة بمرض السكر.

وجود التهابات شديدة في منطقة الحوض.

فشل المبايض المبكر.

بدانة.

ومن الأسباب أيضًا انقطاع الدورة الشهرية لفترة طويلة، مثل الحمل أو الرضاعة الطبيعية، ثم يأتي بشكل غير منتظم، ومن الأفضل ملاحظة أي من هذه الأسباب، التوجه فورًا إلى الطبيب من أجل التشخيص. الموقف والتعامل معه.

مساوئ عدم انتظام الدورة الشهرية

هناك عدد من الأضرار الناجمة عن عدم انتظام الدورة الشهرية، وبالتالي تحدث العديد من المخاطر الجسدية، وكذلك المخاطر المتعلقة بالصحة العقلية، ومن بين الأضرار الواضحة عدم الإنجاب، حيث تتأثر الخصوبة بشدة.

لذلك في حالة عدم انتظام الدورة الشهرية فلا يجب تجاهلها ويجب ة الطبيب على الفور، لأن العلاج يكون أكثر فعالية في المراحل المبكرة.

علاج عدم انتظام الدورة الشهرية

كما ذكرنا سابقًا، فإن عدم انتظام الدورة الشهرية مرض يجب معالجته وعدم تجاهله، وإليكم بعض العلاجات لهذه الحالة

في حالة السمنة يجب التحكم في الوزن، وفي حالة النحافة الشديدة يجب التحكم في الوزن، لأن كلا الحالتين لهما تأثير سلبي على الدورة الشهرية.

تناول الزنجبيل بانتظام لتجنب هذه الحالة، وكذلك القرفة تساعد في علاج عدم انتظام الدورة الشهرية.

مارس اليوجا بانتظام من أجل الشعور بالهدوء والاسترخاء وتخفيف التوتر.

تناول الأناناس والتفاح باستمرار.

يفضل تناول الشوكولاتة أثناء الحيض.

هل هناك فوائد للدورة الشهرية

طبعا الجواب نعم بالرغم من الضرر الذي تسببه الدورة لجسم المرأة وحالتها النفسية الا انها مهمة جدا وانقطاعها مرتبط بمشاكل متعددة، وتكمن فوائدها في الآتي

ينظم مستوى الكوليسترول في الجسم وهذا يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

تحفيز نمو البويضة في الحويصلات.

في حال انقطاعها تكون الحالة النفسية للمرأة سيئة للغاية.

انتظام نسبة الكولاجين في الجسم.

زيادة سماكة جدار قناة فالوب.

المهبل أفضل وأكثر سلاسة في الشكل وبصحة أفضل بكثير.

موازنة الهرمونات في الجسم.

زيادة الهيموجلوبين.

ترافق دائما الدورة الشهرية بشكل اعتيادي ظهور بعض الاختلالات، منها ما هو خفيف يستطيع تحمله ومنها ما هو شديد لا يصبر عليه لذا يتوجب زيارة الطبيب المختص، هذه الاختلالات تختلف على حسب السبب فيها وعلى حسب طبيعة جسم الشابة.