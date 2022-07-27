متى تنتهي ضريبة ١٥٪ ، لقد تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على إجابة سؤال متى تنتهي ضريبة ١٥٪ ، ويرجع ذلك السؤال وبكثرة على لسان العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية ، وهي أحد الضرائب التي تم فرضها من قبل الحكومة السعودية نظراً لتداعيات انتشار فيروس كورونا والخسائر التي تتكبدها المملكة نتيجة انتشار هذا الفيروس ، لذلك سوف سنتحدث حول متى تنتهي ضريبة ١٥٪ ، تابعوا معنا .

ضريبة القيمة المضافة

الضريبة المضافة هي إحدى الضرائب التي فرضتها المملكة العربية السعودية منذ عام 2022 ضمن قرارات رؤية 2030، حيث تم فرض ضريبة مبدئية بنسبة 5٪، ولكن تم رفع هذه الضريبة بسبب الأضرار التي لحقت بقطاع النفط من تداعياتها. من انتشار جائحة كورونا، تم رفع هذه الضريبة إلى 15٪ اعتبارًا من يونيو 2022، بعد تضرر القطاع الاقتصادي في المملكة بشدة، حيث انخفض الاقتصاد السعودي بنسبة 1٪.

متى تنتهي ضريبة الـ 15٪

ومن المقرر أن تنتهي الضريبة البالغة 15٪ في 30 يونيو من العام الجاري 2022، وسيتم تخفيض هذه الضريبة إلى 5٪ والعودة إلى ما كانت عليه سابقاً، والجدير بالذكر أن هذه الضريبة تم فرضها بعد انتشار جائحة كورونا. في المملكة والاقتصاد السعودي تأثر بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يجعل المملكة تفرض هذه الضريبة على مواطنيها، ولكن بعد عودة الاقتصاد السعودي إلى ما كان عليه من قبل، تم تخفيض هذه الضريبة.

كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة

يواجه الكثير من المواطنين صعوبة كبيرة في احتساب ضريبة القيمة المضافة التي فُرضت على السعوديين منذ عامين، لكن هناك طريقة سهلة يمكن على أساسها احتساب هذه الضريبة بسهولة بالغة، وهي كالتالي

الدخول إلى موقع حاسبة الضرائب.

أدخل معدل الضريبة في الفراغ المخصص لذلك وأدخل الرقم 15٪.

بعد ذلك يتم إدخال سعر السلعة في الفراغ المخصص لذلك.

انقر فوق العنصر إضافة ضريبة وسيتم احتساب الضريبة مباشرة.

سيكون المبلغ الناتج هو سعر الضريبة للعنصر.

ما هي السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية

هناك العديد من السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها ما يلي

غذاء.

بيع العقارات السكنية والتجارية.

نقل محلي.

بيع العقارات السكنية.

التعليم الخاص.

مشتقات الغاز والنفط المنزلي.

الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية.

تأجير العقارات التجارية.

البضائع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة 15

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إعفاء عدد من الخدمات والسلع من ضريبة القيمة المضافة، من أبرزها ما يلي

خدمات النقل الدولي.

استخراج جواز السفر.

تأجير وبيع العقارات السكنية.

البضائع الواردة من غير المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

أدوات النقل وقطع الغيار.

الحصول على رخصة العمل وتجديدها.

الاجهزة والمعدات الطبية.

توريدات الذهب والفضة والبلاتين.

توريدات جميع وسائل النقل.

جميع البضائع المصدرة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم حول التعرف على التفاصيل المتعلقة تاريخ متى تنتهي ضريبة ١٥٪ ، و البضائع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة 15 ، و ما هي السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ، و كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة .