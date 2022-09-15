متى تنتهي عروض اليوم الوطني 92،اليوم الوطني السعودي من اهم الايام والمناسبات التي يحتفل بها المواطنين بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 23 من شهر سبتمبر لعام 2022م والتي سيتمر هذا الحفل عدة ايام باحياء المهرجانات والحفلات الموسيقية المختلفة كما وان لليوم الوطني السعودي اهمية كبيرة وبارزة لدى الشعب السعودي وهو ذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

عروض اليوم الوطني السعودي 1444

تعمل الشركات والمطاعم والمحلات التجارية في المملكة العربية السعودية على خلق عروض وخصومات على كافة المنتجات والخدمات داخل المملكة العربية السعودية حالياً، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 الذي يعتبر أهم مناسبة سنوية في المملكة العربية السعودية. حياة السعوديين بشكل عام وعروض اليوم الوطني حملت العديد من العروض والتخفيضات على أسعار السيارات والموبايل والأثاث المنزلي والمطاعم وغيرها، والتي تعمل حاليًا في جميع أنحاء المملكة بمناسبة اليوم الوطني.

موعد انتهاء عروض اليوم الوطني 92

حددت جميع الشركات والمحلات التجارية في المملكة العربية السعودية موعد انتهاء عروض اليوم الوطني الـ 92 بالتزامن مع نهاية اليوم الوطني، أي أن الموعد الرئيسي بين الجمعة والسبت الموافق 23 و 24 من الشهر الجاري.، بعد انتهاء فعاليات اليوم الوطني في جميع أنحاء المملكة. شريطة أن يستفيد جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية من هذه العروض التي قد تبدأ من 10٪ وقد تصل إلى أكثر من 50٪ وذلك حسب الشركات التي تحدد مقدار الخصم الخاص بهم، والجدير بالذكر أن القليل منها فقط تستمر الشركات في تقديم العروض حتى نهاية الشهر ؛ لذلك، يجب عليك متابعة المتجر نفسه لمعرفة موعد انتهاء عروضه.

عروض اليوم الوطني للسيارات

بدأت أولى عروض السيارات بالظهور ؛ لإسعاد المواطنين بتسهيلات رائعة وخصومات على السيارات وما يتعلق بها، إليك بعض أبرز العروض

شركة حسين لتأجير السيارات تقدم خصم 40٪ على أسعار تأجير السيارات، وخصومات إضافية على تنظيف وغسيل السيارات، وتقدم حوالي 400 كيلومتر مجانًا يوميًا، بالإضافة إلى التوصيل المجاني للسيارات بين المناطق، ومتابعة المستجدات. عروض “”.

شركة هوندا موتور أطلقت أولى العروض الخاصة ومنها عرض الكاش باك فمثلا عند شراء سيارة هوندا بايلوت EXL موديل 2022 بسعر 151700 ريال سيحصل العميل على كاش باك بقيمة 9200 ريال. لا توجد رسوم ومجانا.

شركة محمد يوسف ناغي للسيارات خصم 30٪ على قطع غيار السيارات بعرض 199 ريال يشمل باقة فحص كمبيوتر وتغيير زيت عالي اللزوجة … الخ.

Express Wash تقدم خصومات قوية على شكل باقات بأسعار مميزة على مجموعة من خدمات السيارات، وأسعارها 192 ريال (سيارة صغيرة)، و 292 ريال (سيارة متوسطة)، و 392 ريال (سيارة كبيرة)، و تستمر العروض حتى 30 سبتمبر.

زيبارت السعودية تقدم باقة تلميع وتوفر تظليل للنوافذ بسعر 92 ريالاً، ويستمر العرض من 12 إلى 30 سبتمبر من نفس الشهر.

شركة سوفت جلوس الرياض تقدم 3 غسيل سيارات فقط بسعر 92 ريال.

عروض يوم الطيران الوطني السعودي

قدمت العديد من شركات الطيران عروض طيران في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92، ومن أبرز هذه العروض ما يلي

الخطوط السعودية توفر تذاكر الطيران بأسعار تنافسية وحصرية وبنسبة خصم تصل إلى 40٪.

طيران أديل لم يتم إطلاق عروض السفر لليوم الوطني بعد، ولكن يمكنك حاليًا الاستفادة من حزمة العروض الحصرية التي تقدمها على السفر الداخلي والخارجي “”.

طيران ناس لم تنطلق عروض اليوم الوطني نفسها بعد، لكنها تشارك في العروض الحصرية بخصومات تصل إلى 50٪، بالإضافة إلى خصم على المواصلات يصل إلى 20٪، ويمكن الاستمتاع بهذه العروض من خلال الرابط “”.

طيران الراجحي عروض السفر إلى شرم الشيخ من جدة، لمدة 3 ليالٍ، من 21 سبتمبر حتى 24 سبتمبر، بسعر 3250 ريالًا.

عرض العربية للطيران يقدم أسعار وخصومات قوية على الرحلات المتجهة إلى الشارقة بسعر يبدأ من 692 ريال.

يقدم تطبيق المطار اليوم عند تنزيل التطبيق والتسجيل لأول مرة، سيتم الحصول على هدية بقيمة 92 ريالًا في المحفظة، مع رصيد مجاني حتى 25 سبتمبر.

عروض الهواتف باليوم الوطني السعودي

قدمت شركات الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية العديد من العروض الخاصة على الأجهزة الذكية بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، من خلال تقديم قيمة خصومات تبدأ من 10٪ وتصل إلى حوالي 50٪ على العديد من الأجهزة، ومن أبرزها ومن بين الشركات التي قدمت عروضاً ليوم وطني 92 على الهواتف المحمولة

مجموعة جرير تحتفل الشركة بعرض اليوم الوطني الكبير لتعلنه مع بدء العد التنازلي حتى يومنا هذا، وتحتفل حاليًا بموسم العروض بخصم على هاتف Huawei P50 Pocket، بسعر 4899 ريالًا بدلاً من 6499 ريال.

إضافي تبدأ العروض الخاصة الأولى، بما في ذلك استبدال الهاتف القديم z Fold 4 بـ Z Flip 4 والحصول على خصم 500 ريال، واشتراك YouTube مجاني لمدة 4 أشهر و 3 أشهر لـ Spotify.

كارفور السعودية بدأت كارفور عروض اليوم الوطني، بما في ذلك عرض على iPhone 13 Pro بسعة 256 جيجابايت رام، بسعر 525 ريالًا بدلاً من 4982 ريالًا، وللحصول على باقي العروض “”.

عروض المطاعم باليوم الوطني 92

استمرت عروض اليوم الوطني السعودي الـ 92 على مستوى المطاعم في المملكة العربية السعودية والتي تقدم عروضاً ضخمة بهذه المناسبة، وبعد أن علمنا بانتهاء عروض اليوم الوطني الـ 92 أبرز العروض بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 لـ المطاعم هي

مطعم سرمد بجدة عروض 15٪ بمناسبة العيد الوطني. يستمر لمدة 3 أيام من الخميس 22 سبتمبر حتى السبت 24 سبتمبر.

حياة بليس الرياض يمكن الاستمتاع بعشاء رائع يوم الجمعة 23 سبتمبر من الساعة 630 مساءً حتى 1130 مساءً.

مطعم هارفي يقدم 4 برجر مع 2 بطاطس و 2 علبة بيبسي. العرض ساري لفترة محدودة، ولا يزال هناك المزيد من العروض المتوقعة.

مطعم طبخ الحجاز يقدم 3 علب من الأكل الحجازي المتوسط ​​بسعر 92 ريال بدلاً من 120 ريال.

فندق مكارم بمكة المكرمة (مطعم زمزم، مطعم الطائي) يقدم مأدبة عشاء سعودي في اليوم الوطني، بسعر 92 ريالاً فقط.

مطعم لحظة لقانة الدمام يقدم كيلو مشاوي سواء شيش طاووق أو أوصال أو كباب بسعر 92 ريال سعودي بدلاً من 125 ريال.

فندق الدار البيضاء جراند بجدة (مطعم البستان) يقدم غداء وعشاء بسعر 192 ريال شامل الضريبة.

فندق الدار البيضاء جراند (مطعم إيوان) يقدم عرض عشاء فاخر بسعر 132 ريال شامل الضريبة للفرد.

فندق ميلينيوم مكة النسيم (مطعم لوتس) يقدم بوفيه غداء وعشاء بسعر 92 ريال للفرد، والشخص الثالث مجاني. سبتمبر.

عطلة اليوم الوطني السعودي 92

تبدأ إجازة العيد الوطني السعودي في نهاية يوم العمل يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، وتستمر حتى نهاية يوم السبت 24 سبتمبر. بالرغم من أن الإجازة هي يوم واحد بحسب قانون العمل، إذا تزامنت العطلة بيوم واحد أسبوعيًا – وهو ما حدث هذا العام، حيث يصادف العيد الوطني يوم الجمعة من الأسبوع – يتم تخصيص يوم آخر للموظفين، وتقرر هذا العام جعل الخميس 22 سبتمبر عطلة رسمية.

شعار العيد الوطني السعودي

مرة أخرى، تم رفع شعار “هي وطننا” ليكون شعار اليوم الوطني، ولكن هذا العام تم إلحاقه بتغيير، وهو “هي وطننا ولدينا وطن”، هو الشعار الذي تصدره السلطة المختصة شعاراً يعبر عن وحدة الشعب وتماسكه وتمسكه بأرضه.

رابط منصة اليوم الوطني السعودي 92

جميع تفاصيل الفعاليات والعروض الترفيهية وغيرها التي يتم إطلاقها احتفالاً باليوم الوطني السعودي معروضة على الموقع الرسمي المعين من قبل هيئة الترفيه بالمملكة ليكون الواجهة لهذا اليوم، ويمكن الوصول إلى الموقع عبر الرابط.

متى تنتهي عروض اليوم الوطني 92 في اليوم والعيد الوطني السعودي 92 يتم تقديم الكثير من العروض المختلفة بالمملكة العربية السعودية في المعارض والتاجر والشركات والمطاعم المختلفة لاحياء ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية وسيكون الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92 في يوم الجمعة والسبت بتاريخ 23 و24 من سبتمبر لعام 2022م.