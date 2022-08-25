متى تنزل الدورة بعد التبويض المتأخر، إن الدورة الشهرية المستمرة يتبعها عملية تلقيح البويضة منتظمة، فهذه العملية ضرورية جدا من أجل ارتفاع نسبة فرص الحمل، فإذا كان الطمث غير مستمر، سوف يصبح هناك اختلال في الإباضة وتتأخر، وسوف تواجه السيدة الحامل مشكلات كثيرة في الخصوبة .

متى تنزل الدورة بعد الإباضة المتأخرة

ترتبط الدورة الشهرية المنتظمة بانتظام عملية التبويض، وإذا كانت الدورة غير منتظمة فإنها تؤدي إلى اضطرابات في عملية التبويض. سنتعلم عندما تأتي الدورة بعد الإباضة المتأخرة على النحو التالي

يمكن تلخيصها بالقول إن الدورة العادية هي التي تحدث كل 28 يومًا.

إذا كانت المرأة ذات دورات شهرية منتظمة، فإن عملية الإباضة الطبيعية تبدأ في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية التالية، أي حوالي 14 يومًا.

أما إذا كانت المرأة تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية، فإن الإباضة تتأخر، وبالطبع ستؤثر على موعد الدورة الشهرية التالية، الأمر الذي يدفع المرأة إلى التساؤل متى تأتي الدورة الشهرية بعد تأخر الإباضة مرة أخرى.

الإباضة المتأخرة هي الإباضة التي تحدث بعد 18 يومًا من تاريخ الفترة الحالية، وفي حالات أخرى تحدث بعد 21 يومًا، وفي حالة حدوث هذه المشكلة تكون الفترة التالية بعد 35 يومًا وربما أكثر.

من الممكن زيادة فرص الحمل عن طريق الجماع في يوم الإباضة، أو قبله بحوالي 5 أيام على الأقل.

أسباب تأخر التبويض

بعد معرفة إجابة السؤال متى تأتي الدورة الشهرية بعد الإباضة المتأخرة، نحتاج إلى معرفة أسباب تأخر الإباضة، وسنتناولها من خلال الفقرة التالية

1- كيسات المبيض

أصبحت أكياس المبيض مرضًا شائعًا لدى الكثير من النساء والفتيات بشكل عام، مما يؤثر سلبًا على عملية التبويض، لأنها تفرز هرمون التستوستيرون بشكل زائد، مما يؤدي إلى عدم مساعدة المبايض على إطلاق البويضة، وتكون الدورة الشهرية غير منتظمة، وبالتالي تأخرت العملية. الإباضة؛

2- اضطرابات الغدة الدرقية

معظم النساء اللواتي يتساءلن متى تأتي الدورة الشهرية بعد الإباضة المتأخرة يعانين من العديد من الاضطرابات في الغدة الدرقية، وذلك لأن أمراض الغدة الدرقية هي التي تمنع أو تمنع البويضة من أداء وظائفها بشكل كامل، وهي مسؤولة عن التأثير الذي يحدث في الغدة الدرقية. عمل الغدة النخامية وهي الغدة المسئولة بالكامل عن إفراز الهرمونات الأساسية اللازمة لعملية التبويض.

3- التوتر والقلق

يؤدي القلق والتوتر الشديدان إلى تأخير كبير في عملية الإباضة، ويؤدي تأخير التبويض إلى تأخر الدورة الشهرية، والتي قد تصل إلى 35 يومًا. الإجهاد النفسي من أبرز الأمور التي تؤخر الإباضة، حيث أنه يؤثر على العمليات التي تساهم في حدوث عملية التبويض.

4- عدم التوازن الهرموني

تركز عملية التبويض بشكل أساسي على 4 هرمونات، وهي من بين الهرمونات الأساسية، وهذه الهرمونات هي البروجسترون، والإستروجين، والهرمون المنبه الذي يحفز إفراز بطانة الرحم، والذي يعرف بالهرمون الأصفر، وكذلك الهرمون الذي ينشط الجريب، والعديد من النساء يعانين من خلل واضطرابات في هذه الهرمونات مما يؤخر عملية التبويض.

5- بعض الأدوية تؤخر التبويض

هناك مجموعة من الأدوية لها دور في تأخير عملية التبويض مما يؤدي إلى تأخير حدوث الحمل، لذلك لا ينبغي للمرأة تناول هذه الأدوية إلا بأمر من الطبيب. ومن أمثلة هذه الأدوية الأدوية المستخدمة لعلاج الصرع ومضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم والعلاج الكيميائي للسرطان وخاصة سرطان الثدي.

6- تأخر التبويض بسبب ارتفاع مستوى البرولاكتين

تأخر الإباضة بسبب ارتفاع هرمون الحليب من الأسباب النادرة، ولكن إذا ارتفع هرمون الحليب أثناء الرضاعة، فقد ينخفض ​​هرمون الإستروجين، وبالتالي يحدث خلل في الدورة الشهرية وتأخر الإباضة، وفي بعض الحالات يحدث انخفاض في هرمون الاستروجين. ارتفاع نسبة هرمون الحليب يؤدي إلى حدوث ورم حميد داخل الدماغ.

7- الإجهاد البدني

الإجهاد البدني قد يؤثر على عملية الإباضة ويؤخرها وهو من الأمور التي تعاني منها كثير من النساء، والضغط الجسدي المقصود هو الإجهاد المفرط مثل الإفراط في ممارسة الرياضة، لأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض في الهرمون اللوتيني، وكذلك يعمل على تقليل مستوى المحفزات. ضروري مطلوب في عملية التبويض.

تأثير تأخر التبويض على الحمل

لقد أثبت العديد من الأطباء أن الإباضة المتأخرة لها تأثير كبير على تأخير الحمل، وذلك لعدة أسباب منها

الإباضة المتأخرة لها تأثير في تأخير الحمل، ولكنها لا تملك القدرة على تقليل فرص الحمل.

لكن التبويض المتأخر له تأثير كبير على حدوث الدورة الشهرية غير المنتظمة.

ينتج عن عدم انتظام الدورة الشهرية أو الدورة الشهرية صعوبة في حساب أيام الإباضة مما له دور في صعوبة تحديد الأيام المناسبة للجماع لزيادة فرص الحمل.

يؤثر تأخر الإباضة بشكل كبير على مواعيد الدورة الشهرية، ويظهر تأثيره من خلال الزيادة الملحوظة في النزيف، بسبب ارتفاع مستوى هرمون الاستروجين لفترة طويلة تصل إلى 21 يومًا بدلاً من 14 يومًا.

كما أن لتأخر الإباضة دور كبير في زيادة سمك بطانة الرحم، وبالتالي زيادة كمية الدم بداخلها، مما يؤدي إلى نزيف حاد مرتبط بالدورة الشهرية.

علاج تأخير التبويض

تشعر معظم النساء بالقلق من معالجة هذه المشكلة، ولكن سيتم التعامل معها بأبسط طريقة باتباع النصائح التالية

في حالة حدوث مشكلة تأخر التبويض بسبب معاناة المرأة من تكيس المبايض، يكون العلاج في هذه الحالة من خلال التخلص من الوزن الزائد، من خلال بعض الأدوية لعلاج تكيس المبايض.

أما إذا كان السبب وراء تأخر التبويض هو زيادة هرمون الحليب فيجب تناول الأدوية التي تعمل على نقص هذا الهرمون.

في حالة تأخر الإباضة بسبب اضطراب الغدة الدرقية، يجب زيارة الطبيب من أجل النصح باستخدام الدواء المناسب الذي يعمل على رفع مستوى هرمون الغدة الدرقية.

عندما يكون تأخير التبويض لأسباب غير معروفة، يكون العلاج من خلال الأدوية التي تستخدم لعلاج اضطرابات الدورة الشهرية.

الأشياء التي تتطلب زيارة الطبيب

هناك العديد من الحالات المتأخرة التي تتطلب زيارة الطبيب وليس فقط تناول الأدوية الموصوفة أو ممارسة التمارين. فيما يلي نذكر بعض هذه الحالات على النحو التالي

عندما تشعرين بألم شديد لا يطاق مرتبط بالدورة الشهرية.

نزيف مفرط، وهو أمر غير معتاد ويؤدي إلى تغيرات متكررة في الفوط الصحية كل ساعة في اليوم.

عندما تكون الفترة بين الدورة الشهرية التالية والسابقة أكثر من 35 يومًا أو أقل من 21 يومًا.

إذا تأخرت الفترة عن 60 يومًا.

عدم انتظام الدورة الشهرية والقلق بشأن الحمل.

بالنسبة لتأثير التلقيح المتأخر على الدورة الشهرية، فإن تأثيره يبين عن طريق ارتفاع نسبة النزيف في هذه المدة، ويرجع السبب وراء ذلك هو أن كمية هرمون الأستروجين استمر في الزيادة لمدة طويلة أي لمدة 21 يوم بدلًا من 14 يوم.