متى تنزل فيفا FIFA 23 وأهم المميزات في الإصدار الجديد ، تعتبر ألعاب الفيفا من اكثر الألعاب الالكترونية والتي يهتم بها عدد كبير من الأفراد حول العالم ويأتي ذلك الأمر نتيجة الاثارة في المنافسة بين الأشخاص اللاعبين والذي دائماً ما يختار كل شخص الفريق الذي يشجعه على الحقيقة ودائماً ما يحب الفوز وعلى العكس كذلك من الطرف الأخر مما يجعل هنالك روح المنافسة فيما بينهم ، وبالتالي سنتعرف على موعد نزول الفيفا 2023 ، تابعوا معنا .

FIFA FIFA

تعتبر لعبة FIFA من أشهر ألعاب الفيديو المتخصصة في مجال كرة القدم في العالم، الصادرة عن شركة EA SPORTS العالمية للفنون والرياضة، وتعمل على تحديث وتطوير هذه اللعبة كل عام. مرخصة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA للمشاركة في عدد من البطولات العالمية داخل اللعبة، سمحت إدارة FIFA باستخدام أسماء اللاعبين وشعارات الأندية والبطولات الحقيقية، وتشمل اللعبة مجموعة من البطولات المحلية والدولية الكبرى مثل “كأس العالم، دوري أبطال أوروبا، كأس الأمم الأوروبية”، تحتوي اللعبة على أكثر من 18 لغة، وتم بيعها في 37 دولة مختلفة.

متى سيصدر FIFA 23

تم الإعلان رسميًا عن موعد إصدار سلسلة FIFA 2023 الجديدة من قبل إدارة FIFA، عبر الموقع الرسمي لشركة EA SPORTS العالمية للفنون والرياضة وحسابها على منصة Twitter، حيث أعلنت الشركة عن موعد إطلاق نسختين من هذه اللعبة هذا العام، والتي جاءت على النحو التالي

تاريخ إصدار FIFA 23 Ultimate Edition 26 سبتمبر 2022 م.

تاريخ إصدار FIFA 23 Standard Edition 30 سبتمبر 2022 م.

الميزات الرئيسية الإصدار الجديد من FIFA 23

أضافت الشركة مجموعة من الميزات والتحديثات للنسخة الجديدة من فيفا 2023، ويريد العديد من محبي هذه اللعبة التعرف على تلك الميزات، وفيما يلي قائمة بالميزات والتحديثات الجديدة

يمكن تنزيل اللعبة على جميع الأجهزة المحمولة مثل “أجهزة Huawei وأجهزة iPhone وأجهزة Oppo ومعظم أجهزة Android.”

سيتم تطوير نسخة مخصصة لأجهزة Unreal Engine.

ستتوفر لعبة FIFA 23 على متجر Google Play Store ومتجر App Store والعديد من المتاجر الأخرى عبر الإنترنت.

سيتم تزويد اللعبة بنسخة من مباريات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 م.

تم وضع تقنية VAR في التحديث الجديد القادم.

وأضافت عددا من أشهر أصوات المعلقين العرب والأجانب في مجال التعليق.

يمكن تنزيل نسخة من FIFA 23 على الأجهزة وأنظمة التشغيل لأجهزة الكمبيوتر والهواتف.

العمل على تحديث سوق الانتقالات الصيفية هذا العام وإضافة قائمة اللاعبين والمدربين الجدد في الفرق والأندية.

العمل على تطوير وتحسين أداء اللعبة من الداخل وجعلها أسرع.

تحسين شكل وحركة وسرعة اللاعب في الملعب.

يعمل هذا الإصدار الجديد على أنظمة تشغيل متوسطة وعالية الجودة.

منصات FIFA 23

تعمل فيفا 23 النسخة المطورة والحديثة على العديد من المنصات الإلكترونية وأنظمة التشغيل والأجهزة ذات القدرات العالية والمتوسطة فقط، وفيما يلي قائمة بتلك المنصات

أجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظامي التشغيل Windows 10 و 11 وأنظمة iOS وما إلى ذلك.

أجهزة Nintendo Switch و Xbox One S و Xbox One.

نظام iOS لأجهزة iPhone و Android.

Xbox One X.

Xbox Series S.

Xbox Series X.

أجهزة إكس بوكس ​​واحد.

بلاي ستيشن 4.

بلاي ستيشن 4 برو.

بلاي ستيشن 4 سليم.

بلاي ستيشن 5.

نينتندو سويتش.

جوجل ستاديا.

كم هو فيفا 23

لم يتم الإعلان رسميًا عن سعر لعبة FIFA 23 الجديدة حتى هذه اللحظة. تكشف شركة EA SPORTS عن أسعار اللعبة قبل أيام قليلة من إطلاقها من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي بعض المعلومات عن أسعار فيفا 23

سعر إصدار FIFA 23 Standard Edition سيكون الأرخص بين الإصدارات السابقة.

سعر إصدار FIFA Champions Edition سيكون أعلى مقارنة بالإصدار القياسي السابق.

سعر إصدار FIFA Ultimate Edition سيكون أعلى سعر بين الإصدارات السابقة.

المتطلبات الموصى بها للعبة FIFA 23 على الكمبيوتر الشخصي

يمكن تشغيل نسخة FIFA 23 الجديدة والمحسّنة على أجهزة الكمبيوتر من خلال توفير الحد الأدنى من الإمكانات والمتطلبات للحصول على جودة مقبولة أثناء اللعب، وتكون قائمة تلك المتطلبات كما يلي

الذاكرة 8 جيجا بايت.

نظام التشغيل 64 بت Windows 10.

مساحة القرص الصلب 50 جيجابايت.

متطلبات الاتصال بالشبكة 512 كيلوبت / ثانية.

بطاقة الرسوميات (AMD) Radeon HD 7850 أو ما يعادلها.

بطاقة الرسوميات (NVIDIA) GeForce GTX 660 أو ما يعادلها.

المعالج (AMD) Athlon X4 880K @ 4 جيجاهرتز أو ما يعادله.

المعالج (Intel) Core i3-6100 @ 3.7 جيجاهرتز أو ما يعادله.

متى تنزل فيفا FIFA 23 وأهم المميزات في الإصدار الجديد ، تعبر لعبة الفيفا لكرة القدم هي اللعبة التي تحظى باهتمام كبير من الشباب حول العالم ، كما تعرفنا على الميزات الرئيسية الإصدار الجديد من FIFA 23 ، والمتطلبات الموصى بها للعبة FIFA 23 على الكمبيوتر الشخصي .