متى تودع المقطوعة 1444 وطريقة الاستعلام وشروط التقديم ، قد أخذ اهتمام العديد من الأفراد ممن يحتاجون الى المساعدات المقطوعة والتي يتم الحصول عليها عبر إيداع المساعدة الإجمالية داخل المملكة العربية السعودية ، يتم خصم الضمان الاجتماعي ، حيث تكون المساعدة المقطوعة هي الشاغل الرئيسي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ، تابعوا معنا .

قطع المساعدات في السعودية

يوضح الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مساعدات القطع هي مساعدة مالية تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود. من أجل تحسين حياتهم المعيشية، سواء كان المواطنون السعوديون مستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي أم لا، حتى لو كان المواطنون لا يزالون على عملهم الخاص، وأيضًا إذا كان لديهم دخل شهري، لكن هذا لا يكفي لتغطية تكاليف الحياة.

متى يتم ايداع القص 1444

إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي التي تعلن عن إيداع المساعدة الإجمالية، وحتى الآن لم يتم إيداع المساعدة الإجمالية ؛ حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن الإيداع الفوري ولا تعلن عنه مقدمًا، ويمكن للمستفيدين الذين يتلقون مساعدة القطع متابعة حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي Twitter “ لمعرفة إيداع المساعدة المقطوعة بعد الإيداع مباشرة.

كيفية الاستعلام عن قطع المساعدة 1444

يمكن إجراء الاستفسارات حول المساعدة المقطوعة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ؛ حيث يمكن للمستفيدين الاستعلام عن مساعدات القطع باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة “الاستفسار عن قطع المساعدة” مباشرة.

أدخل رقم السجل المدني للمستفيد.

كتابة رمز تحقق للاستخدام البشري.

انقر على أيقونة “عرض”.

وبالتالي سيتم عرض تفاصيل المساعدة على القطع للمستخدم.

الاستعلام عن المساعدة بمبلغ مقطوع برقم الهوية

تتم طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى نظام “الاستفسار عن قطع المساعدة”.

اكتب رقم الهوية الوطنية في خانة السجل المدني.

اكتب رمز التحقق الظاهر في الصورة.

انقر فوق الزر “عرض” لعرض تفاصيل الاستعلام حول مساعدة القطع.

شروط التقديم للحصول على مساعدة القطع

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية شروط التقدم بطلب للحصول على مساعدة بمبلغ مقطوع، وتختلف هذه الشروط باختلاف الأفراد المتقدمين للحصول على مساعدة المبلغ المقطوع. نستعرض في الفقرتين التاليتين شروط التقدم بطلب للحصول على مساعدة بمبلغ مقطوع للمواطنين السعوديين المشمولين وغير المشمولين بمعاش الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على مساعدة الدفعة الواحدة لمن يشملهم معاش الضمان الاجتماعي

شروط التقدم بطلب للحصول على مساعدة الدفعة الواحدة للأفراد المشمولين بمعاش الضمان الاجتماعي هي كما يلي

عند التقدم بطلب للحصول على مساعدة بمبلغ إجمالي، يتم التعامل مع مقدم الطلب كمتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ؛ حيث يتم تطبيق جميع شروط التوظيف أو السجلات التجارية ومعايير أخرى عليها.

لا تهتم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالطلبات المتعلقة بالديون.

يمكن صرف مساعدة المبلغ المقطوع سنويًا لأولئك الذين ليس لديهم أي دخل آخر غير معاش الضمان الاجتماعي.

كما يمكن صرف مساعدة المبلغ المقطوع كل سنتين للأفراد الذين لديهم مصدر دخل غير معاش الضمان الاجتماعي، باستثناء بعض الحالات الاجتماعية مثل الأرامل أو المطلقات اللائي يقمن برعاية الأطفال والأيتام.

يمكن صرف المساعدة الإجمالية للمواطنين السعوديين الذين يتقاضون راتبًا تقاعديًا قدره 5000 ريال سعودي أو أقل.

يختلف مبلغ المساعدة الإجمالية حسب عدد أفراد الأسرة.

يتم صرف مبلغ المساعدة لمن ليس لديهم أي دخل شهري غير معاش الضمان الاجتماعي.

كما يتم صرف مساعدات القطع لمن لديهم رفقاء يشاركون في معاش الضمان الاجتماعي.

إذا كان لمقدم طلب المساعدة ذات المبلغ المقطوع مصدر دخل بخلاف معاش الضمان الاجتماعي، فلا يمكنه الحصول على مساعدة بمبلغ إجمالي.

يمكن للمستفيد الحصول على مساعدة القطع أكثر من مرة في حالة العجز المؤقت وإذا طلب المساعدة مرة أخرى بسبب مرض مختلف عن السابق.

شروط الحصول على مساعدة الدفعة الواحدة لمن لا يشملهم معاش الضمان الاجتماعي

شروط التقدم بطلب للحصول على مساعدة الدفعة الواحدة للأفراد غير المشمولين بمعاش الضمان الاجتماعي هي كما يلي

يجب أن يكون المتقدم بطلب للحصول على مساعدة بمبلغ إجمالي قد بلغ سن 35 عامًا.

الشرط السابق غير معتمد لحالات الأيتام.

لا يتم اعتماد نفس الشرط لحالات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين بلغوا سن 25 سنة.

يجب أن يكون لدى الشخص الذي بلغ سن 35 عامًا ويريد الحصول على مساعدة ثابتة شخص واحد أو أكثر ينتسب إليه.

عند التقدم بطلب للحصول على مساعدة بمبلغ إجمالي، يتم التعامل مع مقدم الطلب كمتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ؛ حيث يتم تطبيق جميع شروط التوظيف أو شروط السجلات التجارية وغيرها من المعايير.

لا تهتم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطلبات الديون. حيث لا علاقة له به.

عندما تتقدم الأسرة بطلب مساعدة القطع، يتم تقييمها حسب الضوابط المذكورة، باستثناء أسرة المعتقل، وأسرة السجين، وعائلة مدمن المخدرات، والأسرة المهجورة.

وتختص الجهات المختصة بفحص صرف مساعدات القطع لأسرة السجين وفق الحد المعوق، إذا تعذر ضم الأسرة إلى المعاش.

يؤخذ في الاعتبار حد الدخل الشهري الذي يمنعك من الحصول على مساعدة ثابتة.

يقوم أفراد من وزارة الموارد البشرية بإجراء بحث ميداني للحالات المتقدمة للحصول على المساعدة المقطوعة للتحقق من أهليتهم للحصول على المساعدة المقطوعة.

يمكن للأفراد الحصول على مساعدة ثابتة أكثر من مرة إذا لم يكن لدى المتقدمين مصدر دخل بخلاف معاش الضمان الاجتماعي.

يمكن صرف مساعدة المبلغ المقطوع كل سنتين للأفراد الذين لديهم مصدر دخل غير معاش الضمان الاجتماعي، باستثناء بعض الحالات الاجتماعية مثل النساء الأرامل أو المطلقات اللاتي يقمن برعاية الأطفال، وكذلك الأطفال الأيتام الذين يتلقون معاش تقاعدي لا يقل عن 500 ريال سعودي أو أقل حسب الحد المانع.

يتم احتساب الفترة الزمنية للتقدم بطلب للحصول على مساعدة القطع لأولئك المشمولين وغير المشمولين ابتداءً من تاريخ صرف المساعدة الأخيرة.

وللوزير المختص اعفاء بعض الاسر من كل هذه الشروط.

إذا كانت الأرملة تمتلك أطفالًا وتتلقى دخلًا منفصلاً عنهم، يتم فصل الأطفال عن الأم، أو العكس بالنسبة للأفراد الذين لا يتجاوزون الحاجز، مع إعطاء الأولوية للأطفال.

إذا تم تحصيل دخل الأسرة ولم يتجاوز الحد الأقصى للحصول على مساعدة بمبلغ إجمالي، فسيتم تضمين الأسرة.

كيفية التقدم بطلب للحصول على مساعدة القطع 1444

يتم تقديم طلب المساعدة عن طريق التوجه إلى أقرب فرع للضمان الاجتماعي، ومن ثم تقديم بعض المستندات المطلوبة للحصول على هذه المساعدة، بعد قراءة الشروط التي تم تحديدها لاستحقاق الحصول على مساعدة القطع من قبل وزارة الإنسان. الموارد والتنمية الاجتماعية.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على مساعدة القطع

عند الذهاب إلى أقرب فرع من فروع الضمان الاجتماعي للتقدم بطلب للحصول على مساعدة القطع، يجب على مقدم الطلب إحضار المستندات التالية

رقم الحساب المصرفي IBAN للمستفيدين وغير المستفيدين من المعاش الضمان.

برنت من مصلحة الأحوال المدنية لغير المستفيدين من الضمان.

رابط للاستعلام عن المساعدة المفقودة

يمكن للمستفيدين من المساعدة المقطوعة الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالضغط على الرابط بعد ذلك، يجب إدخال رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية، ثم النقر على أيقونة “عرض” لعرض التفاصيل.

وفي الختام تعرفنا على متى تودع المقطوعة 1444 وطريقة الاستعلام وشروط التقديم ، بالإضافة إلى كيفية التقدم بطلب للحصول على مساعدة المقطوعة ، و شروط الحصول على مساعدة الدفعة الواحدة لمن لا يشملهم معاش الضمان الاجتماعي .