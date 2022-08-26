متى دوام المدارس في الاردن 2023/2022، يبحث الكثير من الطلاب والأهالي عن موعد الدوام الرسمي للمدارس في الأردن للعام الدراسي الجديد 2022/2023، ومن خلال مقالنا التالي في العرب البوم سوف نتعرف على متى دوام المدارس في الاردن 2023/2022، تابعونا.
متى دوام المدارس في الاردن 2023/2022
صرح الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إن لجنة التخطيط في الوزارة انتهت من وضع التقويم الدراسي للعام الدراسي المقبل، وأضاف العجارمة أن دوام الهيئات التدريسية يبدأ في 21 آب/أغسطس 2022 ، فيما سيكون دوام طلبة المدارس 31 آب/أغسطس 2022، وبالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في الأردن وبداية الفصل الدراسي الاول ، يبحث الطلاب عن موعد بدء المدارس في الأردن 2022-2023 وبداية الفصل الدراسي الأول، وقد أشار إلى أن دوام الطلبة يكون في العادة في الأول من أيلول/سبتمبر من كل عام، ولكنه هذا العام يصادف يوم خميس، لذا رأت الوزارة أنه من المناسب أن يكون الدوام يوم الأربعاء 31 آب 2022، ليكون يومي الأربعاء والخميس لتسليم الكتب، وانتظام دوام الطلبة بعد ذلك، وأوضح العجارمة أن المناهج المطورة الجديدة سيبدأ العمل بها مع بداية العام الدراسي.
التقويم المدرسي في الأردن 2022-2023
كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن التقويم الأكاديمي لطلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023 , حيث يتم توضيح الإجازات الرسمية في العام الدراسي ومواعيد العودة في المدرسة، يتم تعيين الاختبارات الفصلية والنهائية , و تحديد مواعيد الإجازات الرسمية والتقويم الدراسي في الاردن للعام ١٤٤٤ ، حيث بدء التدريس في الفصل الدراسي الأول 31 آب 2022
الإجازات والعطلات الرسمية 2023 في الأردن
نستعرض لكم من خلال الجدول أدناه كافة العطلات الرسمية لعام 2023 في الأردن , وهي كالتالي :
|تاريخ
|يوم
|الإجازات
|1 كَانُون ٱلثَّانِي
|الأحد
|رأس السنة الميلادية
|9 نَيْسَان
|الأحد
|الشعانين عطلة *
|10 نَيْسَان
|الإثنين
|إثنين الفصح *
|21 نَيْسَان إلى 23 نَيْسَان
|الجمعة إلى الأحد
|عيد الفطر المبارك
|1 أَيَّار
|الإثنين
|يوم العمال
|25 أَيَّار
|الخميس
|عيد استقلال المملكة
|27 حَزِيرَان إلى 1 تَمُّوز
|الثلاثاء إلى السبت
|عيد الأضحى المبارك
|19 تَمُّوز
|الأربعاء
|رأس السنة الهجرية
|27 أَيْلُول
|الأربعاء
|المولد النبوي الشريف
|25 كَانُون الأول
|الإثنين
|عيد الميلاد المجيد
موعد بدء التدريس في الجامعات الحكومية والخاصة في الاردن 2022
وفي السياق ذاته ، قرر مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس توحيد التقويم الجامعي للعام الدراسي المقبل 2022/2023 في مؤسسات التعليم العالي الأردنية وفق الآتي :
الجامعات الرسمية
- 2 / 10 / 2022 (تاريخ بدء العام الجامعي 2022 / 2023)
- 9 / 10 / 2022 (تاريخ بدء تدريس الطلبة في الفصل الأول 2022 / 2023)
الجامعات الخاصة
- 9 / 10 / 2022 (تاريخ بدء العام الجامعي 2022 / 2023)
- 16 / 10 / 2022 (تاريخ بدء تدريس الطلبة في الفصل الأول 2022 /