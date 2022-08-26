متى دوام المدارس في الاردن 2023/2022، يبحث الكثير من الطلاب والأهالي عن موعد الدوام الرسمي للمدارس في الأردن للعام الدراسي الجديد 2022/2023، ومن خلال مقالنا التالي في العرب البوم سوف نتعرف على متى دوام المدارس في الاردن 2023/2022، تابعونا.

متى دوام المدارس في الاردن 2023/2022

صرح الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إن لجنة التخطيط في الوزارة انتهت من وضع التقويم الدراسي للعام الدراسي المقبل، وأضاف العجارمة أن دوام الهيئات التدريسية يبدأ في 21 آب/أغسطس 2022 ، فيما سيكون دوام طلبة المدارس 31 آب/أغسطس 2022، وبالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في الأردن وبداية الفصل الدراسي الاول ، يبحث الطلاب عن موعد بدء المدارس في الأردن 2022-2023 وبداية الفصل الدراسي الأول، وقد أشار إلى أن دوام الطلبة يكون في العادة في الأول من أيلول/سبتمبر من كل عام، ولكنه هذا العام يصادف يوم خميس، لذا رأت الوزارة أنه من المناسب أن يكون الدوام يوم الأربعاء 31 آب 2022، ليكون يومي الأربعاء والخميس لتسليم الكتب، وانتظام دوام الطلبة بعد ذلك، وأوضح العجارمة أن المناهج المطورة الجديدة سيبدأ العمل بها مع بداية العام الدراسي.

التقويم المدرسي في الأردن 2022-2023

كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن التقويم الأكاديمي لطلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023 , حيث يتم توضيح الإجازات الرسمية في العام الدراسي ومواعيد العودة في المدرسة، يتم تعيين الاختبارات الفصلية والنهائية , و تحديد مواعيد الإجازات الرسمية والتقويم الدراسي في الاردن للعام ١٤٤٤ ، حيث بدء التدريس في الفصل الدراسي الأول 31 آب 2022

الإجازات والعطلات الرسمية 2023 في الأردن

نستعرض لكم من خلال الجدول أدناه كافة العطلات الرسمية لعام 2023 في الأردن , وهي كالتالي :