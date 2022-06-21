متى سلم رواتب المتقاعدين شوال 1443_ يوينو 2022

متى كان راتب المتقاعدين من شوال 1443 هـ من أكثر المواضيع شعبية و بحث كبير في الآونة الأخيرة على فهرس البحث العالمي “جوجل” هو السؤال عن موعد دفع رواتب المتقاعدين لشهر يونيو لعام 1443 هـ ، حيث المتقاعدون هم الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد ولم يعودوا قادرين على العمل لظروف السن أو لأي سبب من الأسباب ، وقد وضعت الهيئة العامة للمعاشات في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب على المواطن استيفاؤها من أجل لتكون مؤهلاً للحصول على معاش تقاعدي وسنعرضه في الأسطر التالية.

رواتب المتقاعدين: يونيو 1443 هـ – 2022 م

كشفت الهيئة العامة للمعاشات السعودية ، عن موعد صرف راتب المتقاعد عن شهر يونيو ، وأكدت أنه من المقرر صرفه يوم الأحد 27 ذو الحجة 1443 هـ ، الموافق للتقويم الميلادي في العشرين من شهر يونيو الجاري. السادس من يونيو 2022 م.

شروط استحقاق المعاش التقاعدي لعام 1443 هـ

وضعت الهيئة العامة للمعاشات السعودية عدة شروط يجب توافرها في مقدم الطلب للحصول على راتب التقاعد ، ومنها ما يلي: –