متى سلم رواتب المتقاعدين شوال 1443_ يوينو 2022

متى كان راتب المتقاعدين من شوال 1443 هـ من أكثر المواضيع شعبية و بحث كبير في الآونة الأخيرة على فهرس البحث العالمي “جوجل” هو السؤال عن موعد دفع رواتب المتقاعدين لشهر يونيو لعام 1443 هـ ، حيث المتقاعدون هم الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد ولم يعودوا قادرين على العمل لظروف السن أو لأي سبب من الأسباب ، وقد وضعت الهيئة العامة للمعاشات في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب على المواطن استيفاؤها من أجل لتكون مؤهلاً للحصول على معاش تقاعدي وسنعرضه في الأسطر التالية.
رواتب المتقاعدين: يونيو 1443 هـ – 2022 م
كشفت الهيئة العامة للمعاشات السعودية ، عن موعد صرف راتب المتقاعد عن شهر يونيو ، وأكدت أنه من المقرر صرفه يوم الأحد 27 ذو الحجة 1443 هـ ، الموافق للتقويم الميلادي في العشرين من شهر يونيو الجاري. السادس من يونيو 2022 م.
شروط استحقاق المعاش التقاعدي لعام 1443 هـ
وضعت الهيئة العامة للمعاشات السعودية عدة شروط يجب توافرها في مقدم الطلب للحصول على راتب التقاعد ، ومنها ما يلي: –
- أن يكون المتقدم الذي يرغب في الحصول على المعاش سعودي الجنسية في الأصل والأصل.
- يجب أن يكون لمقدم الطلب إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- تجاوز سن الستين من يريد معاشا.
- أن لا تقل مشاركة مقدم الطلب في نظام التأمين ومدة اشتراكه عن 120 شهرًا.
- حيث أنه في حالة عدم وصول مدة اشتراكه إلى 120 شهرًا ، يجب أن تصل على الأقل إلى 60 شهرًا تقريبًا ، أي خمس سنوات.
- يشترط أن يتوقف طالب المعاش عن تلقي أي خدمات خاصة في أي قطاع حكومي أو خاص.
- يوجد ما يسمى بالتقاعد المبكر ، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة خدمة هذا الشخص عن 300 شهر.
- حددت المؤسسة العامة للتأمينات العامة والمعاشات السعودية يوم صرف المعاش وكان اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
- وفي حال صادف موعد الصرف يوم الجمعة يجب تقديمه حتى موعد الصرف يوم الخميس.
- ولكن إذا صادف يوم التبادل يوم السبت ، فسيتم تأجيله إلى الأحد لأن الجمعة والسبت هما عطلة نهاية أسبوع رسمية.
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