“متى سنرى قراركَمْ”.. الصويلحي يهاجم التحكيم الرياضي بسبب الهلال

علق المنفذ، حمد السويليحي، على تأخر المركز السعودي للتحكيم الرياضي فِيْ الاستجابة لطلب الهلال بإجراء مؤقت، من أجل حسم موقفه من العقود خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

ووردت أنباء عَنّْ أن المركز السعودي للتحكيم الرياضي فِيْ طريقه للرد على طلب الهلال بإجراء مؤقت، حتى اليوم “الخميس”، من أجل حسم موقف الهلال من العقود فِيْ فترة الانتقالات الصيفِيْة التي تنتهِيْ يوم الخميس. 31 أغسطس المقبل. .

وكتب السويليحي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “أيها السادة أعضاء المركز السعودي للتحكيم الرياضي، قدم الهلال طلبه الثاني قبل أسبوعين يوم الأحد 17 يوليو، تحديداً لطلب إجراءات مؤقتة وتعليق حتى يتم الفصل فِيْ الاستئناف كَمْا هُو الحال مع الجميع عداك! ” “.

وأضاف “حددتم مهلة لتقديم المستندات تنتهِيْ الخميس الماضي .. إلَّى متى سيصمت وتجاهل حق مشروع !! ومتى سنرى قرارك”

سبب الأزمة

أصدرت غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ مايو الماضي، قرارًا بمنع تسجيل نادي الهلال لفترتين تسجيل، فِيْ سياق قضية اللاعب محمد كانو، فِيْما قررت الغرفة الإيقاف للاعب لمدة 4 اشهر. وغرامة قدرها 27 مليون ريال يلتزم اللاعب ونادي الهلال بدفعها نادي النصر.

وجاء القرار فِيْ إطار شكوى تقدم بها نادي النصر، تزعم أن محمد كانو أنهى عقده مع النصر، بعد تجديد عقده مع الهلال، فِيْ يناير الماضي.