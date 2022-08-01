متى قرعة دوري ابطال اوروبا 2023 المجموعات ، قد يثير الهام العديد من الأشخاص ممن يهتمون ويتابعون كرة القدم حول البحث عن قرعة دوري ابطال اوروبا 2023 المجموعات ، حيث تتركز الانظار من قبل المتابعين لكرة القدم على دوري ابطال اوروبا لكأس والمجموعات اللاعبة وخاصة كونها تشمل الفرق من مختلف الجنسيات ، تابعوا معنا .
دوري أبطال أوروبا 2022-23
بدأت مرحلة التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا UEFA 2022–23 والجولة الفاصلة في 21 يونيو، وستنتهي في 24 أغسطس 2022، مع ما مجموعه 52 فريقًا يتنافسون في نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا 2022–23، والذي يتضمن التصفيات. المرحلة ومراحل خروج المغلوب، مع 42 فريقًا من مسار الأبطال. ويتأهل 10 منتخبات من مسار الدوري، والفائزون الستة من الدور التمهيدي (أربعة من مسار الأبطال، اثنان من مسار الدوري) إلى دور المجموعات، لينضموا إلى الفرق الـ 26 التي تدخل مرحلة المجموعات، وستكون المباراة النهائية. الذي أقيم على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول، تركيا.
متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2023
بدأ بالفعل سباق المجد القاري لموسم 2022-23 في 21 يونيو، حيث تقام الدور نصف النهائي من الدور التمهيدي، وتقام النهائيات في 24 يونيو، وبعدها أقيمت الجولتان الأولى والثانية من التصفيات في يوليو على مرحلتين، وتنتهي الجولة التأهيلية الثالثة في 9 أغسطس، كما ستنتهي الجولة الفاصلة، والتي ستشهد مرة أخرى مواجهات ذهابا وإيابا، أيضا الفريق النهائي لمرحلة المجموعات يوم 24 أغسطس، وتظهر الجدول أن مواعيد الجولات التأهيلية المختلفة لدوري أبطال أوروبا 2022-23 على النحو التالي
الجولة موعد القرعة تاريخ مباراة الذهاب تاريخ مباراة الإياب
|الدور الأولي
|7 يونيو 2022
|21 يونيو 2022
|24 يونيو 2022
|الدور التأهيلي الأول
|14 يونيو 2022
|5-6 يوليو 2022
|12-13 يوليو 2022
|الدور التأهيلي الثاني
|15 يونيو 2022
|19-20 يوليو 2022
|26-27 يوليو 2022
|الدور التأهيلي الثالث
|18 يوليو 2022
|2-3 أغسطس 2022
|9 أغسطس 2022
|الملحق المؤهل لمرحلة المجموعات
|1 أغسطس 2022
|16-17 أغسطس 2022
|23-24 أغسطس 2022
ما هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023
ستجرى قرعة مرحلة المجموعات في 25 أغسطس من هذا العام، بمشاركة 32 فريقًا مقسمة إلى ثمانية أقسام من أربعة، وستكون الجولة الأولى مع دخول الفائزين باللقب والأندية البطل من جميع أنحاء القارة في 6 سبتمبر. 7، وستكون هناك ست جولات من المباريات في تلك المرحلة من المنافسة، مع تنظيم المباريات على أساس منتظم حتى 2 نوفمبر.
ما هي الفرق المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 2023
الفرق التي احتلت المراكز الأولى في جداول الدوريات الأوروبية (حسب تصنيف الدوري) تشارك في دوري أبطال أوروبا 2022-23، وبالتالي تأهلت منها على النحو التالي
- الدور الإسباني ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، إشبيلية.
- الدوري الإنجليزي الممتاز تأهل مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام.
- الدوري الإيطالي إنتر ميلان ونابولي ويوفنتوس.
- الدوري الألماني تأهلت خمسة فرق أينتراخت فرانكفورت (بطل الدوري الأوروبي) وبايرن ميونيخ (بطل الدوري الألماني) وبوروسيا دورتموند ولايبزيج وباير ليفركوزن.
- الدوري الفرنسي تأهل بطل فرنسا باريس سان جيرمان ومرسيليا.
- الدوري الاسكتلندي سلتيك (بطل الدوري الاسكتلندي).
- الدوري الهولندي أياكس (بطل الدوري الهولندي).
- الدوري البرتغالي بورتو (بطل الدوري البرتغالي).
- الدوري الأوكراني شاختار.
يوضح الجدول التالي تصنيف الأندية المؤهلة لمرحلة المجموعات
التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع
|اينتراخت فرانكفورت
|تشيلسي
|بوروسيا دورتموند
|كلوب بروج
|مدينة مانشستر
|برشلونة
|سالزبورغ
|سلتيك
|ريال مدريد
|يوفنتوس
|شاختار
|–
|ميلان
|أتلتيكو مدريد
|انتر
|–
|بايرن ميونيخ
|إشبيلية
|نابولي
|–
|باريس سان جيرمان
|لايبزيغ
|سبورتنج لشبونة
|–
|بورتو
|توتنهام
|باير ليفركوزن
|–
|اياكس
|ليفربول
|مرسيليا
|مرسيليا
ما موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 لمراحل خروج المغلوب
بمجرد الوصول إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا، ستجرى قرعة دور الـ16 في 7 نوفمبر، وستمتد المباريات المتوقعة بفارغ الصبر في تلك المرحلة على مدى أربعة أسابيع من 14 فبراير إلى 15 مارس، وبمجرد انتهاء الدور ربع النهائي تم التوصل إلى قرعة نهائية في 17 مارس ستحدد الطريق إلى النهائي لأولئك الذين ما زالوا يبحثون عن الألقاب الكبرى، وستقام مباريات ربع النهائي بين 11 و 19 أبريل، بينما تبدأ نصف النهائي في 9 مايو وتنتهي في اليوم. 17 مايو.
ما موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23
يمر دوري أبطال أوروبا بعدة مراحل قبل الوصول إلى التصفيات، ويظهر تاريخ جميع المباريات في ذهاب وإياب في الجدول الكامل التالي لدوري أبطال أوروبا 2022-23
|جدول دوري أبطال أوروبا 2022–23
|المسرح
|دائري
|تاريخ الرسم
|ذاهب
|الصفحة الرئيسية
|تأهيل
|الدور الأولي
|7 يونيو 2022
|21 يونيو 2022 (نصف النهائي)
|24 يونيو 2022 (نهائي)
|الجولة التأهيلية الأولى
|14 يونيو 2022
|5-6 يوليو 2022
|12-13 يوليو 2022
|الجولة التأهيلية الثانية
|15 يونيو 2022
|19-20 يوليو 2022
|26-27 يوليو 2022
|الجولة التأهيلية الثالثة
|18 يوليو 2022
|2-3 أغسطس 2022
|9 أغسطس 2022
|تصفيات
|الجولة الفاصلة
|1 أغسطس 2022
|16-17 أغسطس 2022
|23-24 أغسطس 2022
|مرحلة المجموعات
|الجولة الأولى
|25 أغسطس 2022
|6-7 سبتمبر 2022
|الجولة الثانية
|من 13 إلى 14 سبتمبر 2022
|الجولة الثالثة
|4-5 أكتوبر 2022
|الجولة الرابعة
|11-12 أكتوبر 2022
|الجولة الخامسة
|25-26 أكتوبر 2022
|الجولة السادسة
|1-2 نوفمبر 2022
|مسرح الضربة القاضية
|دور الـ 16
|7 نوفمبر 2022
|14-15 و21-22 فبراير 2023
|7-8 ومن 14-15 مارس 2023
|الدور ربع النهائي
|17 مارس 2023
|11-12 أبريل 2023
|18-19 أبريل 2023
|الدور قبل النهائي
|9-10 مايو 2023
|من 16 إلى 17 مايو 2023
|نهائي
|10 يونيو 2023 في استاد أتاتورك الأولمبي في اسطنبول
وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عن أهم المعلومات حول التعرف على متى قرعة دوري ابطال اوروبا 2023 المجموعات ، و ما موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 ، و الفرق المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 2023 .