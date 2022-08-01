متى قرعة دوري ابطال اوروبا 2023 المجموعات

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دوري أبطال أوروبا 2022-23

بدأت مرحلة التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا UEFA 2022–23 والجولة الفاصلة في 21 يونيو، وستنتهي في 24 أغسطس 2022، مع ما مجموعه 52 فريقًا يتنافسون في نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا 2022–23، والذي يتضمن التصفيات. المرحلة ومراحل خروج المغلوب، مع 42 فريقًا من مسار الأبطال. ويتأهل 10 منتخبات من مسار الدوري، والفائزون الستة من الدور التمهيدي (أربعة من مسار الأبطال، اثنان من مسار الدوري) إلى دور المجموعات، لينضموا إلى الفرق الـ 26 التي تدخل مرحلة المجموعات، وستكون المباراة النهائية. الذي أقيم على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول، تركيا.

متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2023

بدأ بالفعل سباق المجد القاري لموسم 2022-23 في 21 يونيو، حيث تقام الدور نصف النهائي من الدور التمهيدي، وتقام النهائيات في 24 يونيو، وبعدها أقيمت الجولتان الأولى والثانية من التصفيات في يوليو على مرحلتين، وتنتهي الجولة التأهيلية الثالثة في 9 أغسطس، كما ستنتهي الجولة الفاصلة، والتي ستشهد مرة أخرى مواجهات ذهابا وإيابا، أيضا الفريق النهائي لمرحلة المجموعات يوم 24 أغسطس، وتظهر الجدول أن مواعيد الجولات التأهيلية المختلفة لدوري أبطال أوروبا 2022-23 على النحو التالي

الجولة موعد القرعة تاريخ مباراة الذهاب تاريخ مباراة الإياب

الدور الأولي 7 يونيو 2022 21 يونيو 2022 24 يونيو 2022 الدور التأهيلي الأول 14 يونيو 2022 5-6 يوليو 2022 12-13 يوليو 2022 الدور التأهيلي الثاني 15 يونيو 2022 19-20 يوليو 2022 26-27 يوليو 2022 الدور التأهيلي الثالث 18 يوليو 2022 2-3 أغسطس 2022 9 أغسطس 2022 الملحق المؤهل لمرحلة المجموعات 1 أغسطس 2022 16-17 أغسطس 2022 23-24 أغسطس 2022

ما هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

ستجرى قرعة مرحلة المجموعات في 25 أغسطس من هذا العام، بمشاركة 32 فريقًا مقسمة إلى ثمانية أقسام من أربعة، وستكون الجولة الأولى مع دخول الفائزين باللقب والأندية البطل من جميع أنحاء القارة في 6 سبتمبر. 7، وستكون هناك ست جولات من المباريات في تلك المرحلة من المنافسة، مع تنظيم المباريات على أساس منتظم حتى 2 نوفمبر.

ما هي الفرق المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 2023

الفرق التي احتلت المراكز الأولى في جداول الدوريات الأوروبية (حسب تصنيف الدوري) تشارك في دوري أبطال أوروبا 2022-23، وبالتالي تأهلت منها على النحو التالي

الدور الإسباني ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، إشبيلية.

الدوري الإنجليزي الممتاز تأهل مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام.

الدوري الإيطالي إنتر ميلان ونابولي ويوفنتوس.

الدوري الألماني تأهلت خمسة فرق أينتراخت فرانكفورت (بطل الدوري الأوروبي) وبايرن ميونيخ (بطل الدوري الألماني) وبوروسيا دورتموند ولايبزيج وباير ليفركوزن.

الدوري الفرنسي تأهل بطل فرنسا باريس سان جيرمان ومرسيليا.

الدوري الاسكتلندي سلتيك (بطل الدوري الاسكتلندي).

الدوري الهولندي أياكس (بطل الدوري الهولندي).

الدوري البرتغالي بورتو (بطل الدوري البرتغالي).

الدوري الأوكراني شاختار.

يوضح الجدول التالي تصنيف الأندية المؤهلة لمرحلة المجموعات

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع

اينتراخت فرانكفورت تشيلسي بوروسيا دورتموند كلوب بروج مدينة مانشستر برشلونة سالزبورغ سلتيك ريال مدريد يوفنتوس شاختار – ميلان أتلتيكو مدريد انتر – بايرن ميونيخ إشبيلية نابولي – باريس سان جيرمان لايبزيغ سبورتنج لشبونة – بورتو توتنهام باير ليفركوزن – اياكس ليفربول مرسيليا مرسيليا

ما موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 لمراحل خروج المغلوب

بمجرد الوصول إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا، ستجرى قرعة دور الـ16 في 7 نوفمبر، وستمتد المباريات المتوقعة بفارغ الصبر في تلك المرحلة على مدى أربعة أسابيع من 14 فبراير إلى 15 مارس، وبمجرد انتهاء الدور ربع النهائي تم التوصل إلى قرعة نهائية في 17 مارس ستحدد الطريق إلى النهائي لأولئك الذين ما زالوا يبحثون عن الألقاب الكبرى، وستقام مباريات ربع النهائي بين 11 و 19 أبريل، بينما تبدأ نصف النهائي في 9 مايو وتنتهي في اليوم. 17 مايو.

ما موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23

يمر دوري أبطال أوروبا بعدة مراحل قبل الوصول إلى التصفيات، ويظهر تاريخ جميع المباريات في ذهاب وإياب في الجدول الكامل التالي لدوري أبطال أوروبا 2022-23

جدول دوري أبطال أوروبا 2022–23 المسرح دائري تاريخ الرسم ذاهب الصفحة الرئيسية تأهيل الدور الأولي 7 يونيو 2022 21 يونيو 2022 (نصف النهائي) 24 يونيو 2022 (نهائي) الجولة التأهيلية الأولى 14 يونيو 2022 5-6 يوليو 2022 12-13 يوليو 2022 الجولة التأهيلية الثانية 15 يونيو 2022 19-20 يوليو 2022 26-27 يوليو 2022 الجولة التأهيلية الثالثة 18 يوليو 2022 2-3 أغسطس 2022 9 أغسطس 2022 تصفيات الجولة الفاصلة 1 أغسطس 2022 16-17 أغسطس 2022 23-24 أغسطس 2022 مرحلة المجموعات الجولة الأولى 25 أغسطس 2022 6-7 سبتمبر 2022 الجولة الثانية من 13 إلى 14 سبتمبر 2022 الجولة الثالثة 4-5 أكتوبر 2022 الجولة الرابعة 11-12 أكتوبر 2022 الجولة الخامسة 25-26 أكتوبر 2022 الجولة السادسة 1-2 نوفمبر 2022 مسرح الضربة القاضية دور الـ 16 7 نوفمبر 2022 14-15 و21-22 فبراير 2023 7-8 ومن 14-15 مارس 2023 الدور ربع النهائي 17 مارس 2023 11-12 أبريل 2023 18-19 أبريل 2023 الدور قبل النهائي 9-10 مايو 2023 من 16 إلى 17 مايو 2023 نهائي 10 يونيو 2023 في استاد أتاتورك الأولمبي في اسطنبول

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عن أهم المعلومات حول التعرف على متى قرعة دوري ابطال اوروبا 2023 المجموعات ، و ما موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 ، و الفرق المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 2023 .