متى موعد اختبار كفايات المعلمين 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من المعلمات والمعلمين حول التعرف على الموعد والمدة التي تتعلق مدة اختبار كفايات المعلمات 1444 ، وهو من أهم الاختبارات التي يتم اصدارها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك الاختبار هو أحد مفاتيح القبول للمعلمات في مجال التدريس والالتحاق بوزارة التعليم ، وإن العديد من المعلمين في المناصب التعليمية مهتمون بتاريخ اختبار الرخصة المهنية ، تابعوا معنا .

ما هو اختبار كفاءة المعلم 1444

اختبار كفاءة المعلم هو اختبار يقوم به كل من المعلمين والمعلمات الراغبين في الالتحاق بوظائف تربوية، بهدف قياس القدرات التعليمية والمتخصصة للمعلمين والمعلمات. بين المعلمين والمعلمات لاختيار الكوادر المؤهلة لشغل الوظيفة التعليمية. تحتوي هيئة تقويم التعليم والتدريب على 38 تخصصًا، يتم فيها إجراء الاختبار في كل تخصص على حدة لقياس قدرة المعلم وكفاءته على الالتحاق بمهنة التدريس. كما يحتوي الاختبار على قسمين هما

الاختبار العام يقيس هذا الاختبار مدى امتلاك المعلم للمهارات التربوية التي تساعده على أداء وظيفته بفعالية. يستهدف هذا الاختبار جميع المعلمين.

الاختبار التخصصي يتم الاختبار في التخصص الذي يرغب الشخص في الالتحاق به كوظيفة في الإدارة التربوية، ويعتمد على درجة تحصيل المعلم وقدراته.

توزع الأسئلة في اختبار كفاءة المعلم وفق النسب التالية

الاستيعاب القرائي (40٪).

التراكيب النحوية (30٪).

الاستيعاب السمعي (20٪).

التحليل الكتابي (10٪).

معايير اختبار كفاءة المعلم 1444

يحدد المركز الوطني للقياس بعض المعايير المحددة في المملكة العربية السعودية لاختبار كفاءات المعلمين، ومن أبرزها

ضرورة الالتزام بالقيم والأخلاق الإسلامية والوطنية.

معرفة جميع المهارات اللغوية والكمية المتعلقة بالوظيفة.

قياس قدرة المعلم على مواصلة تطوره وقدرته المهنية والتعليمية في المجتمع.

ضرورة معرفة طرق تدريس التخصص ومواده، والطرق المستخدمة في التدريس بشكل عام.

القدرة على التطوير المهني المستمر والتفاعل.

إمكانية تخطيط وتنفيذ محتوى الدرس.

القدرة على خلق بيئة تفاعلية ومحفزة للطلاب.

القدرة على تقييم الطالب بشكل مستمر.

متى يكون امتحان كفاءة المعلم 1444

لم تحدد وزارة التربية والتعليم السعودية مواعيد اختبار كفاءة المعلم لعام 1444 والتي يمكنك التقديم لها إلكترونيًا من خلال المركز الوطني للقياس، حيث يمكنك متابعة الموقع الرسمي لمركز التأهيل والتدريب لمعرفة المواعيد. حالما يتم الإعلان عنها.

كيفية التسجيل في اختبار كفاءة المعلم 1444

يمكن للأفراد الراغبين في الالتحاق بوظائف تعليمية داخل المملكة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلم من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتدريب، واتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

الانتقال إلى نظام الترخيص المهني لشاغلي التعليم.

تسجيل الدخول من خلال البوابة الوطنية الموحدة.

أدخل رمز التحقق المرسل إلى هاتفك المحمول، في المساحة المخصصة له على موقع الويب.

انقر فوق الزر “الاختبارات”.

انقر على أيقونة “التسجيل الآن”.

تحقق من جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدم.

انقر على “تعديل”، ثم “متابعة”.

أدخل جميع المعلومات والبيانات الإضافية التي يطلبها الموقع.

انقر فوق {التالي.

حجز الاختبار وتحديد الموقع والمقر.

راجع جميع البيانات، ثم اضغط على “موافق”.

انقر فوق {التالي.

حدد طريقة الدفع المناسبة.

انتقل إلى صفحة الدفع لإكمال الخطوات المتبقية للحجز وعملية التسجيل.

كيفية الاستفسار عن نتائج اختبار كفاءة المعلم 1444

يمكنك الاستفسار عن نتائج اختبار كفاءة المعلم لعام 1444 هـ على النحو التالي

يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال حساب المعلم على موقع نظام الترخيص المهني عن طريق إدخالها “”.

يمكن للمدرس معرفة نتيجته من خلال حسابه على موقع القياس الوطني ويمكنك الوصول إليها “”.

انتظار الرسالة النصية التي ترسلها هيئة تقويم التعليم والتدريب فور الإعلان الرسمي.

يمكن للمدرس الاستفسار عن نتيجة اختبار الرخصة المهنية بالاتصال على رقم الهاتف الموحد 920033555.

كما يمكنك الاستفسار عن نتائج اختبار كفاءة المعلم من خلال تطبيق توكلنا، ويمكنك تحميله كالتالي

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار كفاءة المعلم 1444

تتم خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار كفاءة المعلم إلكترونيًا من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب، على النحو التالي

الدخول على الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

تسجيل الدخول عبر (الوصول الموحد الوطني).

انقر على أيقونة “متابعة”.

أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها كما هو موضح في الصورة أدناه.

اضغط على إرسال.

ستظهر بيانات النتيجة لمقدم الطلب.

اشترطت هيئة تقويم التعليم والتدريب عددًا من الشروط التي يجب أن يستوفيها طالب الترخيص المهني، وهي كالتالي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ما لا يقل عن درجة البكالوريوس في مجال التعليم المتقدم له.

الحصول على تقدير ناجح في امتحاني العام والتخصص.

يجب أن يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة التدريب وتقييم التعليم.

دفع الرسوم وإصدار الترخيص من خلال نظام الترخيص المهني.

استيفاء سنوات الخبرة المطلوبة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق الجدول التالي

إثبات دخول امتحان الترخيص المهني

يجب أن يحضر المختبر البراهين الموضحة أدناه. من دخول امتحان الترخيص المهني للمعلمين، يجب إحضار واحد مما يلي

أصل الهوية الوطنية أو الإقامة.

نسخة من بطاقة الإقامة للمقيم.

جواز السفر الأصلي.

صورة بطاقة العائلة.

رخصة القيادة الأصلية.

بطاقة جامعية تحمل صورتك ورقم قيدك المدني. ألا تزيد صلاحيته عن 3 سنوات.



تنص المادة 4 من لوائح الترخيص المهني على أن درجة النجاح المطلوبة هي 50. كما يتطلب كل مستوى من مستويات التراخيص المهنية للوظائف التعليمية حدًا أدنى من الدرجات يجب تحقيقه في كلا الاختبارين (الاختبار التعليمي العام والاختبار التخصصي)، و الدرجات لكل مستوى هي كما يلي

رخصة الممارس يشترط على المعلم الممارس الحصول على درجة 50 من 100 في اختبار الرخصة المهنية.

الترخيص المتقدم يجب أن يحصل المعلم المتقدم على درجة 70 من 100 في امتحان الترخيص المهني.

رخصة خبير المعلم الخبير يتطلب درجة لا تقل عن 80 من 100.

رسم اختبار كفاءة المعلمين 1444

تم تحديد رسوم اختبار كفاءة المعلم من قبل الهيئة السعودية لتقييم التعليم والتدريب. رسوم كل اختبار كالتالي

التكلفة الإجمالية للاختبار 300 ريال سعودي، مقسمة على النحو التالي رسوم اختبار الرخصة المهنية تخصص تعليمي عام 100 ريال سعودي. رسوم اختبار الرخصة المهنية لتخصص تعليمي تخصصي 100 ريال سعودي. رسوم اصدار الرخصة المهنية بعد اجتياز الامتحان 100 ريال سعودي.

عند إعادة الاختبار تقدر الرسوم بنحو 200 ريال سعودي، مقسمة على النحو التالي إعادة فحص تخصص تعليمي عام 100 ريال سعودي. إعادة فحص تخصص تربوي تخصصي 100 ريال سعودي.

في حالة تجديد أو ترقية الرخصة المهنية للوظائف التعليمية تقدر رسومها بـ 100 ريال سعودي.

إرشادات امتحان الرخصة المهنية 1444

اعتمد مركز تقويم التعليم والتدريب بعض الإرشادات عند الالتحاق بامتحان الترخيص المهني 1444، ومن أبرزها ما يلي

عرض المعلومات المتعلقة بمواقع ومواعيد الاختبارات من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

بعد التسجيل للاختبار، ستتلقى رسالة تؤكد تسجيلك ورسالة أخرى برقم المقعد الخاص بمقعدك.

تأكد من إحضار مستند إثبات هويتك الأصلي.

يجب أن تكون حاضرًا في المكان واليوم والوقت الذي سجلت فيه لإجراء الاختبار.

عند القدوم إلى مقر الاختبار، توجه إلى المسؤول لة الأوراق والمستندات، وتطبيق شروط الاختبار عليك.

سيُطلب منك وضع أغراضك (مثل الهاتف المحمول والمحفظة والساعة والقلم) في كيس بلاستيكي وإغلاقه قبل دخول القاعة.

سيتم توزيع كتيبات الأسئلة بما في ذلك ورقة الإجابة. ورقة الإجابة هي نموذج يقرأه الماسح الضوئي ؛ لذلك يجب أن تبقى آمنة.

بناء على تعليمات مشرف القاعة. بالاشتراك مع زملائك، ستقوم بملء الجانب الأول (صفحة المعلومات الشخصية) من النموذج.

الجانب الثاني هو صفحة الإجابة، وبعدها سيسمح للجميع بفتح أوراق الأسئلة وبدء الاختبار.

جميع الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد (أ، ب، ج، د). عند إجراء الاختبار الورقي، يجب اتباع ما يلي ظلل دائرة الحروف المقابلة للإجابة الصحيحة لكل سؤال في ورقة الإجابة بقلم رصاص HB-2. لا يُسمح مطلقًا باستخدام قلم حبر جاف سائل أو جاف.

ستون (60) دقيقة تقريبًا بين دخول القاعة وبدء الامتحان ؛ لذلك يجب أن يكون المختبر مستعدًا للجلوس لمدة ثلاث ساعات تقريبًا.

يمكن إعادة الاختبار في حالة عدم النجاح، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن فترة الصلاحية خمس سنوات من تاريخ ظهور نتيجة الاختبار. عند التقدم للحصول على الترخيص، يجب ألا يكون قد مضى أكثر من اثني عشر شهرًا على إعلان نتيجة آخر اختبار (اختبار تعليمي عام أو اختبار تخصصي).

طرق التواصل مع هيئة التقويم والتعليم

يمكنك التواصل مع هيئة التقييم والتعليم في حال وجود استفسار أو شكوى من خلال الطرق الموضحة أدناه

الهاتف الموحد يمكنك الاتصال برقم 920033555 في أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة 800 صباحًا حتى الساعة 600 مساءً.

الموقع الإلكتروني يمكنك التواصل مع المركز الوطني للقياس من خلال خدمة “اتصل بنا”.

رابط التسجيل لاختبار كفاءة المعلم tpl.etec.gov.sa

يمكنك إدخال رابط التسجيل في اختبار كفاءة المعلم للعام 1444 مباشرة واتباع خطوات التسجيل الموضحة أعلاه لحجز موعد لامتحانات الترخيص المهني للوظائف التعليمية التي تحددها هيئة التقييم والتعليم، والتقدم في الوقت المحدد للحصول على المحترف رخصة.

متى موعد اختبار كفايات المعلمين 1444 ، اختبار يقوم به كل من المعلمين والمعلمات الراغبين في الالتحاق بوظائف تربوية، بهدف قياس القدرات التعليمية والمتخصصة للمعلمين والمعلمات ، وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن فترة الصلاحية الرتخيص خمس سنوات من تاريخ ظهور نتيجة الاختبار .