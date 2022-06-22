متى موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر وشروط وطريقة التسجيل 1443

متى يكون تاريخ صرف الدعم السكني لهذا الشهر وشروط وطريقة التسجيل 1443 ؛ يتزايد بحث المستفيدين من الدعم السكني عن موعد الصرف لشهر مايو 2022 ، مع اقتراب موعد نزول الدعم ، حيث أعلن الصندوق العقاري عن تاريخ صرفه في 24 مايو ولا يؤجل إلا إذا صادف الموعد عطلة رسمية.

ما هو موعد صرف دعم السكن لهذا الشهر 1443

هذا ما يبحث عنه المستفيدون من الدعم ، بعد إعلان المستفيدين المستوفين للشروط ، يزداد البحث عن موعد صرف الدعم السكني ، حيث يتم صرف دعم السكن شهريًا في الرابع والعشرين من الشهر الميلادي وليس تم تغييره إلا عندما يصادف هذا اليوم عطلة رسمية فيتم صرف الدعم السكني هذا الشهر في 25/5/2022 الموافق 24 شوال 1443.

تاريخ صرف دعم الإسكان في يونيو 2022

كما علمنا بالفعل أن دعم الإسكان يصرف في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي ، ولا يتغير اليوم إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية. لذلك سيتم صرف دفعة شهر يونيو في 23 يونيو 2022 الموافق 24-11-1443هـ ، لأن 24 يونيو يصادف يوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع ، لذلك يتم دفع الدعم يوم الخميس بدلاً من الجمعة.

شروط التقديم على دعم السكن 1443

من الضروري الانتباه لشروط الدعم السكني وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمره عن 25 عامًا.

لا يملك مقدم الطلب ما يكفي من الأموال لشراء منزل.

ألا يكون المتقدم قد امتلك مسكنًا خلال السنوات الخمس الماضية.

يجب ألا يكون المتقدم قد تقدم بطلب للحصول على هذا الدعم في السنوات الخمس الماضية.

كيفية التسجيل للحصول على دعم الإسكان والحصول على أرض مجانية

يتم التسجيل للحصول على دعم السكن باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة سكني ثم الدخول إلى القائمة الرئيسية. انقر للتسجيل في إقامتي. اكتب تاريخ الميلاد. انقر للموافقة على الشروط والأحكام. التعليم في المربع أنا لست روبرت. سيتم إرسال كلمة المرور إلى منصة أبشر.

خطوات التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي

كما أوضحت وزارة الإسكان كيفية التسجيل في الإسكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، من خلال الخطوات التالية:

الوصول إلى منصة سكني. تسجيل الدخول باسمك وكلمة المرور. سيتم إرسال رمز إلى رقم هاتفك المحمول. اكتب جميع البيانات المطلوبة. هل أجب على جميع الأسئلة المطروحة. النقر فوق حفظ.

وهنا سنعرض عليكم في نهاية هذا المقال موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر 1443 ، وكذلك شروط التسجيل في الدعم السكني ، كما أوضحنا لكم طريقة التسجيل في الدعم السكني.