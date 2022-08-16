متى نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 – 2022 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من المعلمين والمعلمات حول التعرف على نتائج الرخصة المهنية للمعلمين لهذا العام ، كونها من الأمور المهمة والخاصة بمهنة التعليم داخل المملكة العربية السعودية ، حيث أنه أصدرت هيئة التدريب وتقييم التعليم في المملكة رابط لتمكين المعلمين من الحصول على نتائج الرخصة المهنية الخصة بهم لعام 1444 وهي شرط أساسي لا يمكن التنازل عنه لامكانية مواصلة عملية التدريس ، تابعوا معنا .

متى تكون نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444

لم يتم تحديد موعد إعلان نتائج العام الجديد، وإذا كانت نتائج الرخصة المهنية للمعلمين، فقد تقرر الإعلان رسميًا عن نتائج الرخصة المهنية للعام السابق يوم الخميس 21 أبريل 2022 م. الموافق 20/1443 هـ. وفقًا لمسؤولين في الهيئة السعودية للتدريب والتعليم، فإن التاريخ المحدد هو التاريخ الذي تتم فيه ة المعلومات وتصحيح الأوراق بدقة من قبل الهيئة.

الاستعلام عن نتيجة الترخيص المهني 1444

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من الخطوات للاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444، وهي كالتالي

انتقل إلى رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب “”.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

اكتب اسم المستخدم في مكانه.

اكتب كلمة المرور في هذا المجال.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سيتم عرض جميع الخدمات التي تقدمها هيئة تقويم التدريب والتعليم.

اضغط على خيار الاستعلام أو الاستفسار عن نتائج الرخصة المهنية.

اختر الشخص الذي تريد الاستفسار عنه.

قم بتضمين جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات وتها.

انقر فوق أيقونة العرض.

عرض النتائج.

مراحل الحصول على الترخيص المهني 1444

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الحصول على ترخيص مهني لشغل وظائف تعليمية يمر بعدة مراحل أبرزها

المرحلة الأولى تبدأ هذه المرحلة بمنح التراخيص المهنية لوظائف التدريس في العمل، وتحدد في ديسمبر 2022.

المرحلة الثانية مرحلة قبول طلبات التسجيل لمن يرغب في الحصول على ترخيص اجتاز اختبار الكفاءة وتكون هذه الفترة في السادس من ديسمبر 2022.

المرحلة الثالثة في هذه المرحلة يتم فتح باب القبول واستقبال طلبات تسجيل المعلمين الذين هم على وشك التقدم لاختبار الترخيص المهني في 15 ديسمبر 2022 م.

المرحلة الرابعة في هذه المرحلة يتم تقديم الاختبار التخصصي لجميع أعضاء المراحل الأولى. تبدأ هذه المرحلة في 32 يناير 2022 وتنتهي في 30 يناير 2022 م.

المرحلة الخامسة هذه المرحلة هي إحدى المراحل التي تشمل تقديم الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانية والتي تبدأ في 20 مارس 2022 م وتنتهي في 26 مارس 2022 م.

المرحلة الأخيرة وهي من المراحل الأخيرة من كل عام والتي تنص على إعلان نتائج المتقدمين للاختبارات للترخيص، وقد تم تحديدها في 30 مايو 2022 م.

رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444

أكدت هيئة التدريب وتقييم التعليم في المملكة العربية السعودية أنه يمكن الاستعلام عن الوظائف التعليمية لتأمين الموارد التعليمية، كما يمكن معرفة ما هو جديد من قبل الهيئة بالذهاب إلى الرابط التالي “.

متى نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 – 2022 ، بدأت مراكز امتحانات الترخيص المهني للمعلمين والمعلمات في استقبال جميع المتقدمين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بطريقة إلكترونية ، حيث ستُرسل النتائج برسالة إلى رقم المتقدم ، وتعرفنا على مراحل الحصول على الترخيص المهني.