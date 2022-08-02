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متى نتائج القبول الموحد للطالبات

كتب newsaفي آخر تحديث

ينتظر أولياء الأمور والطلاب موعد إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، بحسب الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة.

المقابلات الشخصية

وأصدرت اللجنة الخميس الماضي، أسماء المرشحين للكلية الذين يطلبون مقابلات شخصية واختبارات عبر بوابة القبول الإلكترونية، وحددت موعدًا لإجراء مقابلات شخصية مع مرشحين جامعيين تتراوح من الأحد الماضي إلى اليوم الثلاثاء. تتطلب مقابلة شخصية واختبار.

نتائج القبول الموحدة

تم تحديد موعد تبليغ النتائج وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية ليوم الخميس المقبل الموافق 04/08/2022، مع مراعاة أن آخر موعد لتأكيد القبول سيكون يوم الأحد 7 الساعة. 12 ظهرا. 8/2022.

بشكل عام، تتم آلية القبول الإلكتروني الموحد وفق الجدول التالي

تقويم إجراءات القبول للعام الدراسي 1444 هـ

م اليوم تاريخ الإجراء

ميلادي هجري

1 السبت 24/12/1444 2022/07/23 فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات
اثنين يوم الخميس 1444/12/29 2022/07/28 تغلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهرًا
3 يوم الخميس 1444/12/29 2022/07/28 إعلان عن المرشحين للجامعات التي تتطلب مقابلات شخصية واختبارات من خلال بوابة القبول الإلكترونية
4 من الأحد إلى الثلاثاء 02/01/1444

1444/01/04

 07/31/2022

2022/08/02

 مقابلات لمرشحي الكلية التي تتطلب مقابلة واختبار
5 يوم الخميس 1444/01/06 08/04/2022 توصيل النتائج والشروع في تأكيد القبول من خلال بوابة القبول الإلكترونية
6 الأحد 09/01/1444 08/07/2022 سيتم إلغاء آخر موعد لتأكيد القبول وقبول من لم يؤكد القبول عند الساعة 12 ظهرًا.
7 الأحد 02/01/1444 2022/08/28 بداية العام الدراسي 1444 هـ