متى نتائج القبول الموحد للطالبات

ينتظر أولياء الأمور والطلاب موعد إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، بحسب الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة.
المقابلات الشخصية
وأصدرت اللجنة الخميس الماضي، أسماء المرشحين للكلية الذين يطلبون مقابلات شخصية واختبارات عبر بوابة القبول الإلكترونية، وحددت موعدًا لإجراء مقابلات شخصية مع مرشحين جامعيين تتراوح من الأحد الماضي إلى اليوم الثلاثاء. تتطلب مقابلة شخصية واختبار.
نتائج القبول الموحدة
تم تحديد موعد تبليغ النتائج وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية ليوم الخميس المقبل الموافق 04/08/2022، مع مراعاة أن آخر موعد لتأكيد القبول سيكون يوم الأحد 7 الساعة. 12 ظهرا. 8/2022.
بشكل عام، تتم آلية القبول الإلكتروني الموحد وفق الجدول التالي
|1
|السبت
|24/12/1444
|2022/07/23
|فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات
|اثنين
|يوم الخميس
|1444/12/29
|2022/07/28
|تغلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهرًا
|3
|يوم الخميس
|1444/12/29
|2022/07/28
|إعلان عن المرشحين للجامعات التي تتطلب مقابلات شخصية واختبارات من خلال بوابة القبول الإلكترونية
|4
|من الأحد إلى الثلاثاء
|02/01/1444
1444/01/04
|07/31/2022
2022/08/02
|مقابلات لمرشحي الكلية التي تتطلب مقابلة واختبار
|5
|يوم الخميس
|1444/01/06
|08/04/2022
|توصيل النتائج والشروع في تأكيد القبول من خلال بوابة القبول الإلكترونية
|6
|الأحد
|09/01/1444
|08/07/2022
|سيتم إلغاء آخر موعد لتأكيد القبول وقبول من لم يؤكد القبول عند الساعة 12 ظهرًا.
|7
|الأحد
|02/01/1444
|2022/08/28
|بداية العام الدراسي 1444 هـ