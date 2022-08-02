متى نتائج القبول الموحد للطالبات

ينتظر أولياء الأمور والطلاب موعد إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، بحسب الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة.

المقابلات الشخصية

وأصدرت اللجنة الخميس الماضي، أسماء المرشحين للكلية الذين يطلبون مقابلات شخصية واختبارات عبر بوابة القبول الإلكترونية، وحددت موعدًا لإجراء مقابلات شخصية مع مرشحين جامعيين تتراوح من الأحد الماضي إلى اليوم الثلاثاء. تتطلب مقابلة شخصية واختبار.

نتائج القبول الموحدة

تم تحديد موعد تبليغ النتائج وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية ليوم الخميس المقبل الموافق 04/08/2022، مع مراعاة أن آخر موعد لتأكيد القبول سيكون يوم الأحد 7 الساعة. 12 ظهرا. 8/2022.

بشكل عام، تتم آلية القبول الإلكتروني الموحد وفق الجدول التالي