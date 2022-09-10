متى نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444 ورابِط الاستعلام رتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي للرجال ،تقدم الكثير من الطلبة في المملكة العربية السعودية لوظائف المديرية العامة للتدريب التي أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لعدد من الوظائف ،وبعد إجراء الاختبارات البدنية والتعليمية اللازمة يسأل الكثير عن موعد النتائج الرسمي والصادر من المديرية للرقابة الدوائية.

نتائج مكافحة المخدرات 1444

وكانت نتائج مكافحة المخدرات لعام 1444 قد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية منذ فترة أن باب القبول والتسجيل لوَظْائِفْ مكافحة المخدرات برتبة رقيب عام كان فتح، عريف، جندي أول وجندي من الرجال، فِيْ شُروطْ طلب مكافحة المخدرات 1444، الذي أفرج عنه من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات. والتي تكونت مما يلي

كَمْا أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات المؤهلات المطلوبة لإتمام عملية تقديم طلب مكافحة المخدرات 1444، والتي كانت كالتالي درجة البكالوريوس، دبلوم سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة أو أعلى، شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، دورة تدريبية معتمدة، أو دبلوم لمدة عام أو أكثر بعد المدرسة الثانوية.

شروط عرض مضادات المخدرات 1444

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل، باستثناء من نشأ مع والديهم أثناء خدمتهم للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوما عليه فِيْ جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط ألا يكون المتقدم قد تم تعيينه مسبقًا لوظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنه تم إنهاء خدماته فِيْ كلية أو مركز أو معهد عسكري لأي سبب من الأسباب، أو أن يكون موظفًا لدى جهة حكومية.

يشترط ألا تكون متزوجاً من غير سعودية.

يجب على المتقدم اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول.

يجب أن يتناسب الطول والوزن مع المعايير الطبية.

المؤهل العلمي التقني مطلوب للوظيفة المطلوبة، مع ضرورة اعتماد المؤهل العلمي التقني من قبل السلطة المختصة.

متى ستعرف نتائج قبول مراقبة المخدرات لعام 1444

أفادت مصادر مطلعة من الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج 1444 قبول مكافحة المخدرات لرقيب عام وعريف وعسكري أول وجندي ذكر مطلع الأسبوع المقبل. . . كَمْا سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين فِيْ حرب المخدرات عام 1444، وسيتمكن الجميع من التحقق من نتائج حرب المخدرات من خلال تسجيل الدخول عبر بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السَعُودِيْة.

متى نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444 ورابِط الاستعلام رتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي للرجال كذلك أعلنت المديرية العامة للطلاب بمتابعة الصفحات الإلكترونية الخاصة بها لمتابعة مواعيد النتائج وألية الحصول على النتيجة بالإضافة إلى متابعة صحة الملفات المرفقة.