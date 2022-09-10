[تأخير قليل] متى نزول حساب المواطن الراجحي SSo.HRsd.GOv.SA الاستعلام (أبشر نفاذ) ،يطرح الكثير من المواطنين في السعودية عن أسباب تأخير صرف مستحقات حساب مواطن وذلك بعد قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً عم ضرورة صرف المستحقات في مواعدها ،ومن المقرر أن تصرف القرعة 58 لشهر سبتمبر الجاري في الايام القليلة الماضية.

اعتراضات أهلية حساب المواطن

أصدر برنامج حساب المواطن نتائج الأهلية لشهر أغسطس 2022 فِيْ 25 أغسطس 2022 لأولئك المسجلين فِيْ بداية الشهر والذين لديهم نفس شُروطْ الأهلية فِيْ البرنامج بشأن الأهلية وتصحيح البيانات الخاطئة.

[تأخير قليل] متى سيطلق حساب المواطن الراجحي SSo.HRsd.GOv.SA (أبشر – فوز)

أعلن البرنامج أسباب الاستبعاد وأعلن عن شُروطْ أهلية المتقدمين للبرنامج منذ يوليو الماضي والتي نوجزها أدناه:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. تستثنى المرأة غير السَعُودِيْة المتزوجة من سعوديين مطلقين أو أرامل ولديهم أطفال لإعالتهم.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.

يسجل الدخل الشهري بشرط ألا يتجاوز الحد الأدنى للدخل 3000 ريال.

يجب تسجيل جميع الدخل المكتسب وغير المكتسب، والأجور الأمنية والحوافز، وجميع الدخل، بما فِيْ ذلك دخل الزوج العامل.

يسجل جميع غلة العقارات أو الأراضي ولا يُقبل التلاعب بالبيانات أو البيانات غير الكاملة.

يصرف الراتب الشهري حسب عدد أفراد الأسرة، وتحدد قيمة الراتب باستخدام حاسبة المواطنين المقدرة.

موعد الإفراج عن حساب المواطن الراجحي (القرعة 58) لراتب أيلول 2022

يتقرر صرف راتب المواطن وفق المواعيد التالية:

يتم التبادل وفقًا للتقويم الميلادي للشهر.

يتم إصدار دفعة المواطن بعد 8 ساعات من إصدار خطاب الوصول.

الدفعات المالية فِيْ مصرف الرَاجحّيْ لهذا الشهر ستكون الأحد 11 سبتمبر 2022 – 14 صفر 1444 هـ.

نشر نتائج الأهلية لمجموعة سبتمبر

تم إصدار نتائج الاستحقاق للمؤهلين، بينما يقوم غير المؤهل بدراسة الخطاب الصادر من وزارة الموارد البشرية بعناية للتعرف على أسباب الرفض، ولابد من إعادة الدخول إلى المنصة واتباع خطوات التسجيل. أسباب عدم الأهلية هِيْ أحد الأسباب التالية:

بطلان عقد الإيجار إذا كان المواطن مؤجرًا من قريب أو أب.

إذا لم يتم الكشف عن بيانات الدخل بشكل جيد، فإن ذلك يشمل العقارات أو الأراضي الزراعية.

لا تسجل كل البيانات أو تتلاعب بأي منها.

أن هناك اختلافًا فِيْ رقم IBAN الخاص بالبنك.

يقوم غير المؤهل بتصحيح البيانات وإزالة أسباب الرفض، ثم يتم تقديم الاعتراض من خلال خدمة Your Voice is Heard

حل مشكلة العوائد غير المشروطة وقيمة استحقاق الفرد والأسرة

720 ريال للعائلة.

بينما حق الشخص البالغ 216 ريال.

يستحق الشخص المعال الذي يزيد عمره عن 18 عامًا 360 ريالًا.

بالإضافة إلى الرسوم الفردية 1،000 ريال.

عائلة مكونة من شخصين 1275 ريال.

بالإضافة إلى كونه مكونًا من ثلاثة أشخاص، فالحق هُو 1570 ريالًا.

لأسرة من 5 أفراد 2140 ريال.

بينما يتم صرف 3560 ريال لأسرة مكونة من 10 أفراد.

التشاور بشأن سداد المستحقات الواجب صرفها من الرَاجحّيْ

المواطن يدخل صفحة الحساب الشخصي فِيْ البرنامج. يتم تحديد المدفوعات المالية لمعرفة انخفاض الراتب فِيْها. البرنامج يمكن تسجيل الدخول عبر منصة أبشر إلكترونيًا أو من خلال منصة الوصول ايضا منصة الموارد البشرية للمستفِيْدين من ودائع الضمان. يتم تسجيل الدخول إلى حساب الفرد ومن ثم يتم تحويل برنامج حساب المواطن.

[تأخير قليل] متى نزول حساب المواطن الراجحي SSo.HRsd.GOv.SA الاستعلام (أبشر نفاذ) كذلك وفرت الوزارة الخدمة الإلكترونية الخاصة بمتابعة المواطن لكافة التطورات وتقديم الاستفسارات والشكاوي الخاصة للموظفين بالإضافة الى مواعيد الصرف للمستحقات.