متى يبدأ دوام الاحوال المدنيه يبدأ 1444 ، قد أثار الاهتمام من قبل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على متى يبدأ دوام الاحوال المدنيه يبدأ 1444 ، حيث تعتبر الأحوال المدنية من أهم الجهات العاملة في الحكومة داخل المملكة العربية السعودية المسؤولة عن اللائحة التنفيذية الأساسية المتعلقة بأوضاع المواطنين والوافدين، تابعوا معنا .

الأحوال المدنية السعودية

تعتبر الأحوال المدنية من أبرز القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. وتتعلق الأحوال المدنية بتحديد الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين وهي تحديد الجنسية والهوية الوطنية، بالإضافة إلى تقديم خدمات تسجيل المواليد والوفاة والزواج وكافة الأمور المتعلقة بالمواطنين.

متى يبدأ ديوان الأحوال المدنية عام 1444

تختلف ساعات الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية باختلاف ساعات العمل وهي كالتالي

الوردية الصباحية ديوان الأحوال المدنية يبدأ الساعة الثامنة صباحا.

الوردية المسائية يبدأ العمل الساعة الثانية بعد الظهر.

متى تنتهي مصلحة الأحوال المدنية في السعودية

تنتهي ساعات العمل في إدارة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية على النحو التالي

الجلسة الصباحية تنتهي الساعة 200 ظهراً.

الوردية المسائية ينتهي العمل الساعة الثامنة مساءً.

خدمات الرجال ينتهي العمل عند الساعة العاشرة مساءا.

الخدمات النسائية ينتهي تقديم الخدمات في السابعة مساءً.

كيفية حجز موعد في الأحوال المدنية

يتم حجز موعد في الأحوال المدنية من خلال الخطوات التالية

الدخول على رابط منصة أبشر مباشرة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة.

اكتب جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع (رقم الهوية، رقم الإقامة، تاريخ الميلاد).

تمت إضافة رمز التحقق المرئي المعروض بشكل صحيح.

انقر فوق التحقق من دخولي.

اذهب إلى خدمة المواعيد.

انقر فوق علامة التبويب حجز الموعد الجديد وحدد الخدمة المطلوبة.

أضف اسم منطقة من القائمة.

تحديد وتعيين مواعيد الفرع المناسبة للزيارة.

سيتم إرسال رسالة عبر رقم الهاتف تحتوي على (موافقة، رفض، انتظار موعد آخر).

طباعة خطاب يوضح اسم الحاجز والرقم التسلسلي وتاريخ ووقت الحضور في حالة الموافقة على الطلب.

حساب الأحوال المدنية على تويتر

يتم متابعة الحساب الرسمي للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية عبر منصة تويتر “”، حيث يمكن للمواطنين التواصل وتقديم الاستفسارات والشكاوى عبر صفحتهم الرسمية، حيث تشارك العديد من الأخبار والتعليمات والتعليمات عبر المنصة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على متى يبدأ دوام الاحوال المدنيه يبدأ 1444 ، و حساب الأحوال المدنية على تويتر ، و كيفية حجز موعد في الأحوال المدنية ، و متى تنتهي مصلحة الأحوال المدنية في السعودية .