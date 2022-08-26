متى يبدأ دوري ابطال اوروبا 2023 والقنوات الناقلة ، قد اثار الاهتمام من قبل العديد من الأفراد حول العالم لمعرفة الوقت الذي سيبدأ به دوري أبطال أوروبا والفرق المشتركة للعب داخل الدوري ، حيث هنالك العديد من الأشخاص حول العالم الترقب للتعرف على الوقت المحدد الذي سيعلن عنه ببدأ مباريات الدوري الأوروبي ، و تعتبر من اللحظات المهمة كونها من ابرز البطولات العالمية ، تابعوا معنا .
متى يبدأ دوري الأبطال
من المقرر أن تتنافس أكبر الأندية في البطولات الأوروبية الكبرى على الجائزة القارية الكبرى “دوري أبطال أوروبا”، حيث ستبدأ رحلة البطولة بمرحلة المجموعات في 6 سبتمبر 2022، وستبدأ مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23. تضم 32 فريق كرة قدم، تبدأ مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 بمباريات يوم الثلاثاء 6 سبتمبر والأربعاء 7 سبتمبر، وسيكون هناك ما مجموعه ست مباريات في مرحلة المجموعات، مع انتهاء مباريات المجموعة الأخيرة في 1 نوفمبر و 2 نوفمبر.
موعد انطلاق مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023
بعد إجراء القرعة في 25 أغسطس، تم الإعلان عن مواعيد جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23، كما هو موضح في الجدول التالي
|دائري
|الموعد
|أول
|6-7 سبتمبر 2022
|الثاني
|من 13 إلى 14 سبتمبر 2022
|الثالث
|4-5 أكتوبر 2022
|الرابع
|11-12 أكتوبر 2022
|الخامس
|25-26 أكتوبر 2022
|السادس
|1-2 نوفمبر 2022
ما القنوات التي تبث دوري أبطال أوروبا
القنوات التي تبث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي هي مسلسل beIN SPORTS Premium، وهي مجموعة من القنوات الرياضية القطرية، ودائماً ما تبث جميع مباريات بطولات كرة القدم المختلفة، المحلية والقارية. البطولات، والجدير بالذكر أن هذه القنوات تتطلب اشتراكًا مدفوعًا. حتى نتمكن من مشاهدة البث المباشر للمباريات.
مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023
نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا أسفرت عن مجموعات نارية ومجموعات سهلة. وجاءت نتائج قرعة المجموعة على النحو التالي
|المجموعة الأولى
|المجموعة الثانية
|المجموعة الثالثة
|المجموعة الرابعة
|اياكس
|بورتو
|بايرن ميونيخ
|اينتراخت فرانكفورت
|ليفربول
|أتلتيكو مدريد
|برشلونة
|توتنهام
|نابولي
|باير ليفركوزن
|انتر
|سبورتنج لشبونة
|اخطار
|كلوب بروج
|فيكتوريا بلزن
|مرسيليا
|المجموعة الخامسة
|المجموعة السادسة
|المجموعة السابعة
|المجموعة الثامنة
|ميلان
|ريال مدريد
|مدينة مانشستر
|باريس سان جيرمان
|تشيلسي
|لايبزيغ
|إشبيلية
|يوفنتوس
|سالزبورغ
|شاختار
|بوروسيا دورتموند
|بنفيكا
|دينامو زغرب
|سلتيك
|كوبنهاغن
|مكابي
مواعيد دوري أبطال أوروبا 2023
يتم عرض جدول جميع مباريات UEFA Champions League من الدور التمهيدي إلى النهائي مع التواريخ من خلال الجدول التالي
|وظيفة
|تاريخ اليانصيب
|ذاهب
|الصفحة الرئيسية
|التمهيدي
|7 يونيو 2022
|21 يونيو 2022 “نصف النهائي”
|24 يونيو 2022 “النهائي”
|المؤهل الأول
|14 يونيو 2022
|6-5 يوليو 2022
|13-12 يوليو 2022
|المؤهل الثاني
|15 يونيو 2022
|20-19 يوليو 2022
|27-26 يوليو 2022
|المؤهل الثالث
|18 يوليو 2022
|2-3 أغسطس 2022
|9 أغسطس 2022
|ملحق
|1 أغسطس 2022
|17-16 أغسطس 2022
|24-23 أغسطس 2022
|مجموعات
|25 أغسطس 2022
|6 سبتمبر – 1 نوفمبر 2022
|دور الـ 16
|7 نوفمبر 2022
|22-21-15-14 فبراير 2022
|15-14-8-7 مارس 2022
|الدور ربع النهائي
|17 مارس 2023
|12-11 أبريل 2023
|19-18 أبريل 2023
|الدور قبل النهائي
|9-10 مايو 2023
|17-16 مايو 2023
|نهائي
|10 يونيو 2023
متى يبدأ دوري ابطال اوروبا 2023 والقنوات الناقلة ، تم العلم على تحديد القرعة بين الفرق المنافسة لدوري أبطال أوروبا 2022-23 بالإضافة إلى ذكر القنوات الناقلة وجدول المباريات حتى النهائي ، حيث تبدأ مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 بمباريات يوم الثلاثاء 6 سبتمبر والأربعاء 7 سبتمبر .