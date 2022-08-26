متى يبدأ دوري ابطال اوروبا 2023 والقنوات الناقلة ، قد اثار الاهتمام من قبل العديد من الأفراد حول العالم لمعرفة الوقت الذي سيبدأ به دوري أبطال أوروبا والفرق المشتركة للعب داخل الدوري ، حيث هنالك العديد من الأشخاص حول العالم الترقب للتعرف على الوقت المحدد الذي سيعلن عنه ببدأ مباريات الدوري الأوروبي ، و تعتبر من اللحظات المهمة كونها من ابرز البطولات العالمية ، تابعوا معنا .

متى يبدأ دوري الأبطال

من المقرر أن تتنافس أكبر الأندية في البطولات الأوروبية الكبرى على الجائزة القارية الكبرى “دوري أبطال أوروبا”، حيث ستبدأ رحلة البطولة بمرحلة المجموعات في 6 سبتمبر 2022، وستبدأ مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23. تضم 32 فريق كرة قدم، تبدأ مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 بمباريات يوم الثلاثاء 6 سبتمبر والأربعاء 7 سبتمبر، وسيكون هناك ما مجموعه ست مباريات في مرحلة المجموعات، مع انتهاء مباريات المجموعة الأخيرة في 1 نوفمبر و 2 نوفمبر.

موعد انطلاق مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023

بعد إجراء القرعة في 25 أغسطس، تم الإعلان عن مواعيد جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23، كما هو موضح في الجدول التالي

دائري الموعد أول 6-7 سبتمبر 2022 الثاني من 13 إلى 14 سبتمبر 2022 الثالث 4-5 أكتوبر 2022 الرابع 11-12 أكتوبر 2022 الخامس 25-26 أكتوبر 2022 السادس 1-2 نوفمبر 2022

ما القنوات التي تبث دوري أبطال أوروبا

القنوات التي تبث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي هي مسلسل beIN SPORTS Premium، وهي مجموعة من القنوات الرياضية القطرية، ودائماً ما تبث جميع مباريات بطولات كرة القدم المختلفة، المحلية والقارية. البطولات، والجدير بالذكر أن هذه القنوات تتطلب اشتراكًا مدفوعًا. حتى نتمكن من مشاهدة البث المباشر للمباريات.

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023

نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا أسفرت عن مجموعات نارية ومجموعات سهلة. وجاءت نتائج قرعة المجموعة على النحو التالي

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة اياكس بورتو بايرن ميونيخ اينتراخت فرانكفورت ليفربول أتلتيكو مدريد برشلونة توتنهام نابولي باير ليفركوزن انتر سبورتنج لشبونة اخطار كلوب بروج فيكتوريا بلزن مرسيليا المجموعة الخامسة المجموعة السادسة المجموعة السابعة المجموعة الثامنة ميلان ريال مدريد مدينة مانشستر باريس سان جيرمان تشيلسي لايبزيغ إشبيلية يوفنتوس سالزبورغ شاختار بوروسيا دورتموند بنفيكا دينامو زغرب سلتيك كوبنهاغن مكابي

مواعيد دوري أبطال أوروبا 2023

يتم عرض جدول جميع مباريات UEFA Champions League من الدور التمهيدي إلى النهائي مع التواريخ من خلال الجدول التالي

وظيفة تاريخ اليانصيب ذاهب الصفحة الرئيسية التمهيدي 7 يونيو 2022 21 يونيو 2022 “نصف النهائي” 24 يونيو 2022 “النهائي” المؤهل الأول 14 يونيو 2022 6-5 يوليو 2022 13-12 يوليو 2022 المؤهل الثاني 15 يونيو 2022 20-19 يوليو 2022 27-26 يوليو 2022 المؤهل الثالث 18 يوليو 2022 2-3 أغسطس 2022 9 أغسطس 2022 ملحق 1 أغسطس 2022 17-16 أغسطس 2022 24-23 أغسطس 2022 مجموعات 25 أغسطس 2022 6 سبتمبر – 1 نوفمبر 2022 دور الـ 16 7 نوفمبر 2022 22-21-15-14 فبراير 2022 15-14-8-7 مارس 2022 الدور ربع النهائي 17 مارس 2023 12-11 أبريل 2023 19-18 أبريل 2023 الدور قبل النهائي 9-10 مايو 2023 17-16 مايو 2023 نهائي 10 يونيو 2023

متى يبدأ دوري ابطال اوروبا 2023 والقنوات الناقلة ، تم العلم على تحديد القرعة بين الفرق المنافسة لدوري أبطال أوروبا 2022-23 بالإضافة إلى ذكر القنوات الناقلة وجدول المباريات حتى النهائي ، حيث تبدأ مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 بمباريات يوم الثلاثاء 6 سبتمبر والأربعاء 7 سبتمبر .