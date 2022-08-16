متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية 2022 في أوروبا ، دائماً ما يثير الهام العديد من الأشخاص من عشاق ومشجعي لعبة كرة القدم بشكل خاص حول العالم بالتعرف على المواعيد والأوقات التي تتعلق بسوق الانتقالات الصيفية للاعبين ، وعرف بين الجمهور المحب لكرة القدم باسم سوق الانتقالات الصيفية ، وصولاً لتعرف على أخبار اللاعبين ومواقع الانتقالات الجديدة الخاصة بهم ، وهي فترة رسمية يتم فيها التعاقد مع اللاعبين من خلال اتفاقيات بين أندية أوروبية وأخرى عربية ، تابعوا معنا .
ما هو سوق الانتقالات الصيفية
سوق الانتقالات هو الفترة خلال العام التي يمكن خلالها لأي نادي كرة قدم أن ينقل لاعبين من فريق آخر إلى فريقه، ويكتمل هذا النقل بتسجيل اللاعب في النادي الجديد عن طريق الفيفا، ولكن مصطلح “سوق الانتقالات” هو مصطلح غير رسمي تستخدمه وسائل الإعلام بشكل شائع لمفهوم “فترة التسجيل” كما هو موضح في لوائح FIFA فيما يتعلق بوضع اللاعبين وانتقالاتهم، ووفقًا للقواعد، يقرر كل اتحاد كرة قدم وطني فترة الانتقالات الخاصة به، ولكن لا يجوز أن تتجاوز 12 أسبوعا وتسمى فترة الانتقالات فترة الانتقالات الصيفية تحدث خلال الموسم وقد لا تتجاوز أربعة أسابيع.
متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية في عام 2022 في أوروبا
يبدأ سوق الانتقالات الصيفية 2022 في أوروبا في تواريخ مختلفة كما تحددها الاتحادات الوطنية الأوروبية، لكن الجدير بالذكر أنه يبدأ على فترات متقاربة للغاية، وهذا يعتمد على تاريخ انتهاء المواسم المحلية في كل اتحاد على حدة، والتواريخ التي بدأت فيها فترة الانتقالات الصيفية 2022 في الاتحادات الأوروبية المختلفة كما هو موضح في الجدول التالي
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|تاريخ بدء فترة التحويل
|FA
|10 يونيو 2022
|الاتحاد الألماني
|1 يوليو 2022
|الاتحاد الفرنسي
|10 يونيو 2022
|الاتحاد الإيطالي
|1 يوليو 2022
|الاتحاد الاسباني
|1 يوليو 2022
|الاتحاد الهولندي
|9 يونيو 2022
|الاتحاد الاسكتلندي
|9 يونيو 2022
|الاتحاد السويسري
|10 يونيو 2022
|الاتحاد التركي
|17 يونيو 2022
|الاتحاد البلجيكي
|1 يوليو 2022
|الاتحاد البرتغالي
|1 يوليو 2022
متى ينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2022 في أوروبا
مثلما تختلف بداية الانتقالات الصيفية 2022 في أوروبا، كذلك تختلف تواريخ انتهاء سوق الانتقالات الصيفية 2022 في أوروبا وفقًا لتواريخ البدء المختلفة التي تعلنها الاتحادات المختلفة، وستكون تواريخ انتهاء فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022. أن تكون في الاتحادات الأوروبية المختلفة كما هو موضح في الجدول التالي
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|تاريخ انتهاء فترة التحويل
|FA
|1 سبتمبر 2022
|الاتحاد الألماني
|1 سبتمبر 2022
|الاتحاد الفرنسي
|1 سبتمبر 2022
|الاتحاد الإيطالي
|1 سبتمبر 2022
|الاتحاد الاسباني
|1 سبتمبر 2022
|الاتحاد الهولندي
|31 أغسطس 2022
|الاتحاد الاسكتلندي
|31 أغسطس 2022
|الاتحاد السويسري
|31 أغسطس 2022
|الاتحاد التركي
|8 سبتمبر 2022
|الاتحاد البلجيكي
|31 أغسطس 2022
|الاتحاد البرتغالي
|22 سبتمبر 2022
الانتقالات الصيفية 2022 ريال مدريد
بدأت فترة الانتقالات الصيفية في ريال مدريد في 1 يوليو 2022، وتستمر حتى 1 سبتمبر 2022. وهي تابعة لاتحاد الكرة الإسباني، والتحويلات التي تمت في فريق ريال مدريد حتى الآن هي كالتالي
عقود الانضمام لريال مدريد
- أنطونيو روديجر انتقال مجاني من تشيلسي (مجانًا).
- أوريليان تشواميني من موناكو (رسوم نقل).
عقود من غادر ريال مدريد
- غاريث بيل انتقل إلى LA Galaxy مجانًا (مجانًا).
- فيكتور كوست الانتقال إلى قادس (رسوم البيع).
- لوكا يوفيتش انتقل إلى فيورنتينا مجانًا (مجانًا).
- إيسكو عقده انتهى ولم يجدد ولم يوقع بعد (لاعب مجاني)
- مارسيلو عقده انتهى ولم يجدد ولم يوقع بعد (لاعب حر)
- Takefusa Kubo التحويل إلى Real Sociedad (رسوم البيع).
- بورجا مايورال الانتقال إلى خيتافي (رسوم البيع).
- ميغيل جوتيريز انتقل إلى جيرونا (رسوم البيع).
انتقالات برشلونة الصيفية 2022
حالة موسم الانتقالات الصيفية لعام 2022 في برشلونة هي نفسها كما في ريال مدريد، حيث بدأ موسم الانتقالات في 1 يوليو 2022، وسيستمر حتى 1 سبتمبر 2022، والانتقالات التي تمت في فريق برشلونة بذلك. حتى الآن على النحو التالي
عقود الانضمام إلى برشلونة
- فرانك كيسير انتقال مجاني من ميلانو (مجانًا).
- أندرياس كريستنسن انتقال مجاني من تشيلسي (مجانًا).
- رافينيا قادم من ليدز يونايتد (رسوم نقل).
- روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ (رسوم انتقال).
- جول كوندي من إشبيلية (رسوم نقل).
عقود المغادرين من برشلونة
- فيليب كوتينيو الانتقال إلى أستون فيلا (رسوم البيع).
- داني ألفيس انتقل إلى UNAM مجانًا (مجانًا).
- فرانشيسكو ترينكاو انتقل إلى سبورتنج لشبونة على سبيل الإعارة.
- راي ماناي انتقل إلى واتفورد (رسوم البيع).
- كليمان لونجليت انتقل إلى توتنهام على سبيل الإعارة.
- موسى وجي الانتقال إلى جوريسا، انتقال مجاني (مجاني).
- أوسكار مينجوزا الانتقال إلى سيلتا فيجو (رسوم البيع)
- ريكي بوتش الانتقال إلى لوس أنجلوس جالاكسي (رسوم البيع).
- نيتو انتقل إلى بورنماوث مجانًا (مجانًا).
- ملاحظة يمكن مشاهدة جميع الانتقالات المسجلة في UEFA لجميع الأندية الأوروبية.
متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية 2022 في أوروبا ، تبدأ فترة الانتقالات الصيفية التي تسعى فيها الأندية إلى دعم فريقها بأكثر اللاعبين مهارة، بحسب ما يوفره سوق الانتقالات من أسماء اللاعبين ، كما ذكرنا أبرز الانتقالات في صيف 2022 لبرشلونة وريال مدريد.