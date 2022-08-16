متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية 2022 في أوروبا ، دائماً ما يثير الهام العديد من الأشخاص من عشاق ومشجعي لعبة كرة القدم بشكل خاص حول العالم بالتعرف على المواعيد والأوقات التي تتعلق بسوق الانتقالات الصيفية للاعبين ، وعرف بين الجمهور المحب لكرة القدم باسم سوق الانتقالات الصيفية ، وصولاً لتعرف على أخبار اللاعبين ومواقع الانتقالات الجديدة الخاصة بهم ، وهي فترة رسمية يتم فيها التعاقد مع اللاعبين من خلال اتفاقيات بين أندية أوروبية وأخرى عربية ، تابعوا معنا .

ما هو سوق الانتقالات الصيفية

سوق الانتقالات هو الفترة خلال العام التي يمكن خلالها لأي نادي كرة قدم أن ينقل لاعبين من فريق آخر إلى فريقه، ويكتمل هذا النقل بتسجيل اللاعب في النادي الجديد عن طريق الفيفا، ولكن مصطلح “سوق الانتقالات” هو مصطلح غير رسمي تستخدمه وسائل الإعلام بشكل شائع لمفهوم “فترة التسجيل” كما هو موضح في لوائح FIFA فيما يتعلق بوضع اللاعبين وانتقالاتهم، ووفقًا للقواعد، يقرر كل اتحاد كرة قدم وطني فترة الانتقالات الخاصة به، ولكن لا يجوز أن تتجاوز 12 أسبوعا وتسمى فترة الانتقالات فترة الانتقالات الصيفية تحدث خلال الموسم وقد لا تتجاوز أربعة أسابيع.

متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية في عام 2022 في أوروبا

يبدأ سوق الانتقالات الصيفية 2022 في أوروبا في تواريخ مختلفة كما تحددها الاتحادات الوطنية الأوروبية، لكن الجدير بالذكر أنه يبدأ على فترات متقاربة للغاية، وهذا يعتمد على تاريخ انتهاء المواسم المحلية في كل اتحاد على حدة، والتواريخ التي بدأت فيها فترة الانتقالات الصيفية 2022 في الاتحادات الأوروبية المختلفة كما هو موضح في الجدول التالي

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تاريخ بدء فترة التحويل FA 10 يونيو 2022 الاتحاد الألماني 1 يوليو 2022 الاتحاد الفرنسي 10 يونيو 2022 الاتحاد الإيطالي 1 يوليو 2022 الاتحاد الاسباني 1 يوليو 2022 الاتحاد الهولندي 9 يونيو 2022 الاتحاد الاسكتلندي 9 يونيو 2022 الاتحاد السويسري 10 يونيو 2022 الاتحاد التركي 17 يونيو 2022 الاتحاد البلجيكي 1 يوليو 2022 الاتحاد البرتغالي 1 يوليو 2022

متى ينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2022 في أوروبا

مثلما تختلف بداية الانتقالات الصيفية 2022 في أوروبا، كذلك تختلف تواريخ انتهاء سوق الانتقالات الصيفية 2022 في أوروبا وفقًا لتواريخ البدء المختلفة التي تعلنها الاتحادات المختلفة، وستكون تواريخ انتهاء فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022. أن تكون في الاتحادات الأوروبية المختلفة كما هو موضح في الجدول التالي

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تاريخ انتهاء فترة التحويل FA 1 سبتمبر 2022 الاتحاد الألماني 1 سبتمبر 2022 الاتحاد الفرنسي 1 سبتمبر 2022 الاتحاد الإيطالي 1 سبتمبر 2022 الاتحاد الاسباني 1 سبتمبر 2022 الاتحاد الهولندي 31 أغسطس 2022 الاتحاد الاسكتلندي 31 أغسطس 2022 الاتحاد السويسري 31 أغسطس 2022 الاتحاد التركي 8 سبتمبر 2022 الاتحاد البلجيكي 31 أغسطس 2022 الاتحاد البرتغالي 22 سبتمبر 2022

الانتقالات الصيفية 2022 ريال مدريد

بدأت فترة الانتقالات الصيفية في ريال مدريد في 1 يوليو 2022، وتستمر حتى 1 سبتمبر 2022. وهي تابعة لاتحاد الكرة الإسباني، والتحويلات التي تمت في فريق ريال مدريد حتى الآن هي كالتالي

عقود الانضمام لريال مدريد

أنطونيو روديجر انتقال مجاني من تشيلسي (مجانًا).

أوريليان تشواميني من موناكو (رسوم نقل).

عقود من غادر ريال مدريد

غاريث بيل انتقل إلى LA Galaxy مجانًا (مجانًا).

فيكتور كوست الانتقال إلى قادس (رسوم البيع).

لوكا يوفيتش انتقل إلى فيورنتينا مجانًا (مجانًا).

إيسكو عقده انتهى ولم يجدد ولم يوقع بعد (لاعب مجاني)

مارسيلو عقده انتهى ولم يجدد ولم يوقع بعد (لاعب حر)

Takefusa Kubo التحويل إلى Real Sociedad (رسوم البيع).

بورجا مايورال الانتقال إلى خيتافي (رسوم البيع).

ميغيل جوتيريز انتقل إلى جيرونا (رسوم البيع).

انتقالات برشلونة الصيفية 2022

حالة موسم الانتقالات الصيفية لعام 2022 في برشلونة هي نفسها كما في ريال مدريد، حيث بدأ موسم الانتقالات في 1 يوليو 2022، وسيستمر حتى 1 سبتمبر 2022، والانتقالات التي تمت في فريق برشلونة بذلك. حتى الآن على النحو التالي

عقود الانضمام إلى برشلونة

فرانك كيسير انتقال مجاني من ميلانو (مجانًا).

أندرياس كريستنسن انتقال مجاني من تشيلسي (مجانًا).

رافينيا قادم من ليدز يونايتد (رسوم نقل).

روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ (رسوم انتقال).

جول كوندي من إشبيلية (رسوم نقل).

عقود المغادرين من برشلونة

فيليب كوتينيو الانتقال إلى أستون فيلا (رسوم البيع).

داني ألفيس انتقل إلى UNAM مجانًا (مجانًا).

فرانشيسكو ترينكاو انتقل إلى سبورتنج لشبونة على سبيل الإعارة.

راي ماناي انتقل إلى واتفورد (رسوم البيع).

كليمان لونجليت انتقل إلى توتنهام على سبيل الإعارة.

موسى وجي الانتقال إلى جوريسا، انتقال مجاني (مجاني).

أوسكار مينجوزا الانتقال إلى سيلتا فيجو (رسوم البيع)

ريكي بوتش الانتقال إلى لوس أنجلوس جالاكسي (رسوم البيع).

نيتو انتقل إلى بورنماوث مجانًا (مجانًا).

ملاحظة يمكن مشاهدة جميع الانتقالات المسجلة في UEFA لجميع الأندية الأوروبية.

متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية 2022 في أوروبا ، تبدأ فترة الانتقالات الصيفية التي تسعى فيها الأندية إلى دعم فريقها بأكثر اللاعبين مهارة، بحسب ما يوفره سوق الانتقالات من أسماء اللاعبين ، كما ذكرنا أبرز الانتقالات في صيف 2022 لبرشلونة وريال مدريد.