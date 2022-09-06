متى يبدأ فصل الخريف 2022 في الكويت ، قد اثار الالهام من قبل العديد من المواطنين داخل دولة الكويت حول موقعد دخول أخر فصول العام فصل الخريف ، وجاءت تلك التسائلات نتيجة الاوقات الأخير على إنقضاء فصل الصيف ، وتعتبر دولة الكويت من الدول التي ترتفع بها درجة الحرارة خلال أيام فصل الصيف ، وكما ان العديد من الأشخاص يحبون فصل الخريب لأجوائه الرائعة ذات المناخ المعتدل ، ودائماً ما ينتظر الناس انقضاء فصل الصيف نتيجة الدرجات الحرارة المرتفعة داخل البلاد ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا الخريف

الخريف هو أحد المواسم الانتقالية المعتدلة بعيدًا عن المناطق الاستوائية. يشير الخريف إلى الانتقال بين الصيف والشتاء. عادة ما يأتي في سبتمبر في نصف الكرة الشمالي وفي مارس في نصف الكرة الجنوبي، مع اختلاف طفيف في التوقيت الدقيق اعتمادًا على الموقع عند خطوط العرض. الطول، في الخريف، تصبح ساعات الليل أطول على حساب النهار، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيًا بشكل ملحوظ قبل الوصول إلى الانقلاب الشتوي في ديسمبر في نصف الكرة الشمالي، ويونيو على الجانب الآخر.

موقع الكويت على خطوط الطول والعرض

يؤثر موقع الكويت على خطوط الطول والعرض في طبيعة مناخها وتواريخ دخول وانتهاء الفصول الأربعة فيها، حيث تقع مباشرة على الساحل الشمالي الغربي للخليج العربي حيث خطوط العرض 28.45 درجة. و 30.05 درجة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية، وخطي الطول 46.30 درجة و 48.30 شمال خط غرينتش، مما يجعلها مركز منطقة الصحراء العربية.

متى يبدأ خريف 2022 في الكويت

يبدأ الخريف عادة في دولة الكويت في الخامس من نوفمبر، وينتهي في الخامس من ديسمبر من العام، وعليه نجد أن موسم الخريف هو أقصر موسم على الإطلاق، حيث يمتد لمدة شهر واحد فقط، وهو وتتميز عن باقي الفصول بدرجات حرارة معتدلة نهاراً تميل للبرودة ليلاً، حيث تغمر السماء بالغيوم واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

متى يبدأ فصل الخريف 2022 في الكويت ، تعد دولة الكويت العربية تقع في الوسط المناخ الصراوي في الخليج العربي ، وتتاثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية ، ويعد فصل الخريف هو الفصل الذي يفصل ما بين فصل الصيف وفصل الشتاء ، وتعرفنا على موقع الكويت على خطوط الطول والعرض .