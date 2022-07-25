متى يبدأ مفعول انافرانيل والأنماط العلاجية ودواعي الاستعلام ،يتعرض مجموعة كبيرة من الناس إلى اختلالات النفسية التي قد تصل في بعض الأوقات إلى القلق والتوتر الدائم وإلى الاكتئاب الشديد أيضًا، وفي مثل هذه الاعراض يتم اللجوء إلى استعمال بعض مضادات الاكتئاب المناسبة لحالة المريض ويعتبر دواء انافرانيل Anafranil أحد أهم اقسام الأدوية المضادة للاكتئاب وعلاج الوسواس القهري والرهاب الاجتماعي والقلق.

ما هو أنفرانيل

أنفرانيل دواء مهدئ ومخدر ومضاد للاكتئاب. يوصف للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب أو الوسواس القهري أو أي مرض عقلي أو عصبي آخر تحت إشراف طبي.

ومن أسباب استخدام هذا العلاج أيضًا سرعة القذف عند الرجال، ولكن الاستخدامات الدوائية والعلاجية للأمراض النفسية والعصبية هي الأكثر شيوعًا.

يعد اضطراب الوسواس القهري من أكثر الأمراض شيوعًا التي يُعطى هذا العلاج لأصحابها لتخفيف التوتر العصبي المرتبط بالأفعال المتكررة، والشعور بعدم الأمان، وغسل اليدين المتكرر والمُرضي والمبالغ فيه، وغيرها من أعراض المرض.

Anafranil يهدئ الأعصاب ويعطي الشعور بالاسترخاء والاسترخاء لأنه يستخدم كمخدر للأعصاب ولكن دون فقدان الوعي.

الأنماط العلاجية لل Anafranil

يوجد أكثر من نوع من العلاج لل Anafranil، حيث يتوفر الدواء على شكل أقراص بتركيزات مختلفة حسب الحالة المستخدمة لذلك وحسب تعليمات الطبيب المختص كالآتي

هناك 10 ملغ من أقراص أنافرانيل.

تتوافر أقراص Anafranil 25 mg.

يوجد أيضًا نوع آخر من أقراص Anafranil 50 mg.

العنصر النشط في Anafranil

الدواء عبارة عن مزيج من عدة تركيبات دوائية تعمل على الاسترخاء والشعور بالراحة.

ومع ذلك، فإن المادة الفعالة هي كلوميبرامين.

مؤشرات لاستخدام Anfranil

يستخدم Infranil لعلاج بعض الأمراض وأبرزها

الاكتئاب، وخاصة الاكتئاب الشديد والمسيطر، والذي يتطلب إنفرانيل ثلاثي الحلقات.

يستخدم الدواء أيضًا ضد اضطرابات الوسواس القهري.

يستخدم Anafranil أيضًا من قبل الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي الحاد.

كما يستطب للاستعمال عند ظهور نوبات الهلع والخوف الشديد عند السيطرة على الشخص.

كما أنها تستخدم أحيانًا لعلاج سرعة القذف عند الرجال.

جرعة فعالة من Anfranil

تختلف الجرعة الفعالة من Anfranil من شخص لآخر ومن حالة إلى أخرى وفقًا لتعليمات الطبيب المختص في الحالة، ولكن في معظم الحالات يوصى باستخدام الدواء على النحو التالي

للبالغين

تبدأ الجرعة اليومية من الدواء بـ 25 ملليغرام من الدواء.

ثم تزداد تدريجياً إلى 100 مجم يومياً بنهاية الأسبوع الأول من العلاج الدوائي.

قد يضطر الطبيب إلى زيادة الجرعات التي يصفها لبعض مرضى الاكتئاب أو اضطراب الوسواس القهري حتى تصل الجرعات بنهاية الأسبوع الثالث إلى 200 ملليجرام في اليوم أي ما يعادل 3 ملليجرام / كيلوجرام.

لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الجرعة المعطاة للمريض 200 ملغ في اليوم.

يجب تقسيم الجرعة إلى عدة مرات في اليوم ويأخذها المريض أثناء الطعام.

من الأفضل تجنب تناول الدواء على معدة فارغة لتجنب الأعراض المصاحبة مثل اضطراب الجهاز الهضمي.

للأطفال

يحظر تمامًا على الأطفال تناول الدواء أو صرفه.

بدون تدخل طبي بنسب محدودة جدا وتحت إشراف طبي كامل.

متى يبدأ Anafranil العمل

قد يسرع البعض من التأثير الفعال للمادة الفعالة في Anafranil.

لكن من المعروف طبيا أن أنافرانيل وأقراص لا تؤتي ثمارها إلا في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الاستمرار في تناول العلاج.

خلال هذه الفترة، قد لا يلاحظ من حولك أي تغييرات في المريض كثيرًا.

ولكن بعد أسبوع على الأقل، ستتحسن الحالة تدريجيًا.

ولكن إذا استمرت الحالة دون تحسن لفترات أطول من الفترات المعروفة، سيبدأ البعض في التساؤل متى سيبدأ تأثير أنافرانيل، وهنا يجب ة الطبيب للحصول على المشورة.

سيبدأ طبيبك زيارة حتى تبدأ الجرعات في العمل لاحقًا.

الآثار الجانبية Anafranil والآثار

بعد أن أوضحنا متى يبدأ مفعول Anfranil، سنتحدث عن بعض أعراض الدواء. قد يشعر الشخص الذي اعتاد على تناول عقار أنفرانيل ببعض الأعراض والآثار الجانبية المرتبطة بتناول الدواء، ومن أهمها

الشعور بالإمساك الشديد والامتلاء ووفرة الغازات في المعدة.

قد يجف الفم وقد يشعر المريض بالعطش لفترات قصيرة.

قد يحدث غثيان وفقدان الشهية وربما إحساس بالحرقان في المعدة مصحوبًا بتقلصات وانقباضات في الجهاز الهضمي.

الدوخة والدوخة وعدم وضوح الرؤية وفقدان التركيز والميل إلى النوم.

قد يصاحب المريض صداع فترة تعاطي المخدرات، ويزداد الشعور بالصداع كلما زادت الجرعة المعطاة للمريض.

الشعور بالضيق في الليل مع التوتر، خاصة في المراحل الأولى من تناول الدواء.

قلة الإحساس بالرغبة الجنسية، نفس الشيء لدى الرجال والنساء الذين يتعاطون المخدرات.

يتطلب ظهور الآثار الجانبية للدواء Anafranil زيارة الطبيب

هناك بعض الأعراض التي في حالة ظهورها واستمرارها بالنسبة لمن يستمر في تناول عقار أنفرانيل، فعليهم استشارة الطبيب لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم، ومن أهم هذه الأعراض

زيادة الشعور بالاكتئاب، خاصة بعد أسبوعين من الاستمرار في تناول الدواء.

إذا كان المريض يعاني من نوبات هلع وذعر وانقباض وعزلة شديدة عن المجتمع.

الدخول في حالة من الهذيان والتلفظ بكلمات غير مفهومة وارتفاع معدل الهواجس لدى المريض.

ميل الشخص المريض إلى التفكير في أفكار غريبة مثل الرغبة في الانتحار.

إذا قام المريض بالفعل بمحاولة انتحار فاشلة.

التحذيرات المرتبطة بـ Anafranil

هناك بعض الإجراءات التي يجب مراعاتها وتمثل احتياطات واحتياطات مهمة عند إعطاء جرعات من Anafranil لمريض مكتئب وموسوس، وأبرزها

لا ينبغي أن تؤخذ أقراص Anafranil دون تشخيص من قبل طبيب نفسي متخصص وطبيب أعصاب، لتحديد الجرعات اللازمة، مع متابعة حالة الدواء ونشاطه.

يحتوي الدواء على نسبة عالية من التخدير ويجعل الجسم يميل إلى الاسترخاء ؛ لذلك يجب تجنب قيادة السيارة بعد تناول الدواء، مع الاستمرار في تناوله.

كما يجب عدم العمل على ماكينات التقطيع أو الحادة أو الأعمال الخطرة مثل الكهرباء.

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون دائمًا عن موعد بدء Anafranil في العمل، تجنب المنشطات أو الانخراط في إجراءات واعية حتى يسري مفعول الدواء بسرعة.

عند الوقوف أو الوقوف يجب تجنب السرعة بشرط أن يقوم أو يقف ببطء لتجنب الشعور بالدوار وهو أحد الأعراض المصاحبة للدواء.

يجب عدم الامتناع عن تناول أقراص أنافرانيل بمفردك، ولكن تحت إشراف الطبيب، لمعرفة مدى نشاط الدواء.

إحك للطبيب قبل البدء في تناول الدواء فيما إذا كان الشخص يتعاطى الكحول أو الكحول أو المخدرات وذلك من أجل منع التداخل.

لا ينبغي أن يتعرض مدى وصول الدواء لأشعة الشمس المباشرة.

الاستمرار في شرب السوائل والماء لتجنب جفاف الفم والحلق والذي يعد من أبرز الأعراض المصاحبة للأنافرانيل.

نصائح عند التوقف عن تناول الدواء

الدواء هو عقار يدمنه الجسم، خاصة إذا استمر المريض في تناوله لفترات طويلة.

لذلك يجب على المريض عدم اتخاذ قرار من تلقاء نفسه بعد أن تتحسن حالته بالتوقف عن تناول الدواء، لأن ذلك قد يعرضه لانتكاسة نفسية وعصبية كبيرة بسبب أعراض الانسحاب.

يجب أن يكون الامتناع عن تناول الدواء تدريجيًا وتحت إشراف طبي حتى يتمكن المريض من التخلص نهائيًا من تأثير الدواء في الدم.

فيما يتعلق بأدوية مضادات الاكتئاب يتم اعطاء الجرعة الصحيحة لكل مريض المتناسبة للسن والوزن والحالة الصحية عمومًا الخاصة بالمريض سواء النفسية أو العضوية، وبناءً على ذلك فإن الطبيب المشرف على الحالة فقط هو الذي يستطيع تحديد الجرعة العلاجية المناسبة لكل مريض نسال الله لكم التوفيق.