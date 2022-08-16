متى يبدا التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من المعلمات والمعلمين حول التعرف على الموعد والمدة التي تتعلق مدة اختبار الرخصة المهنية 1444 ، وهو من أهم الاختبارات التي يتم اصدارها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك الاختبار هو أحد مفاتيح القبول للمعلمين والمعلمات في مجال التدريس والالتحاق بوزارة التعليم ، وإن العديد من المعلمين في المناصب التعليمية مهتمون بتاريخ اختبار الرخصة المهنية ، تابعوا معنا .

الرخصة المهنية لوظائف التدريس

الرخصة المهنية هي وثيقة صادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية. إن حاملي هذا الترخيص مؤهلون لممارسة مهنة التعليم وفق مستويات معينة وضمن فترة زمنية محددة. يعتبر النجاح في اختبار الترخيص المهني من أبرز متطلبات الحصول عليه. يتكون اختبار الترخيص من جزأين، الجزء الأول منه اختبار تربوي عام يشارك فيه جميع المعلمين، والجزء الثاني اختبار متخصص يعرض مفاهيم وبنية التخصص. يلتحق خريجو بعض الكليات، وكذلك الأفراد الذين يرغبون في العمل في مجال التدريس، بهذا الاختبار. يتم تسجيل الاختبار أيضًا وفقًا لتواريخ محددة من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب.

متى يبدأ التسجيل لامتحان الترخيص المهني 1444

لم تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 هـ، وانتهت فترة التسجيل المبكر للعام الماضي 1443 هـ يوم الثلاثاء 29 جمادى الثانية، وامتحانات الترخيص المهني للمعلمين. العام الماضي 1443 هـ انتهى يوم السبت 25 رجب، وأعلنت الهيئة عن مواعيد التسجيل لامتحان الرخصة المهنية قبل موعد الامتحان بوقت كاف.

كيفية الاستعلام عن التسجيل في امتحان الترخيص المهني 1444

يمكنك الاستفسار عن مواعيد التسجيل لامتحانات الترخيص المهني للوظائف التعليمية من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

انقر فوق علامة التبويب الاختبارات.

انقر فوق “المزيد”.

الدخول في اختبار الترخيص المهني لشاغلي التعليم.

انقر على جدول الامتحان.

اطلع على مواعيد التسجيل المبكر من خلال الجدول الزمني.

شروط الحصول على الترخيص المهني 1444

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب شروط الحصول على الترخيص المهني لوظائف التدريس على النحو التالي

الحصول على المؤهل الأكاديمي المناسب حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة.

يجب ألا يكون قد مضى أكثر من 12 شهرًا على إعلان نتيجة آخر اختبار للتعليم العام أو الاختبار التحصيلي عند التقدم بطلب إصدار الترخيص.

وجود اختبارات مهنية صالحة مثل الاختبار التعليمي العام والاختبار التحصيلي.

تحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى كما هو مبين في الجدول أدناه.

تم تحقيق عدد سنوات الخبرة المطلوبة حسب كل مستوى من مستويات الرخصة المهنية، وفق ما هو محدد في اللائحة، وكما هو مبين في الجدول أدناه.

معايير امتحان الرخصة المهنية 1444

يقيس الاختبار التعليمي العام مدى تحقيق المتقدم للحصول على الرخصة المهنية المعايير التعليمية. يغطي الاختبار التعليمي العام ثلاثة مجالات القيم والمسؤوليات المهنية، والمعرفة المهنية، والممارسة المهنية. يتم قياس هذه المجالات الثلاثة أيضًا في اختبار التعليم العام وفقًا للمعايير التالية

حرص المتقدم على اعتدال القيم الإسلامية وأخلاقيات مهنة التدريس وتعزيز الهوية الوطنية.

التطوير المهني المستمر لمقدم الطلب.

قدرة مقدم الطلب على التفاعل باحتراف مع المعلمين والمجتمع.

التحصيل والإلمام باللغة والمهارات الكمية.

معرفة المتقدم بالعلوم وكيفية تعلمه.

الإلمام بمحتوى التخصص وطرق تدريسه المعروفة.

تعلم طرق التدريس العامة.

القدرة على تخطيط وتنفيذ التدريس.

خلق بيئات تعليمية تفاعلية وداعمة للمتعلم.

تقويم متقدم.

كيفية التسجيل لامتحان الترخيص المهني للوظائف التعليمية

عند فتح باب التسجيل المبكر في امتحان الترخيص المهني لوظائف التدريس، يمكن للأفراد التسجيل باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى نظام الترخيص المهني “”

الدخول من خلال الوصول الموحد الوطني من خلال بيانات المستخدم في أبشر.

انتقل إلى ملف تعريف المستخدم على الموقع.

انقر على أيقونة “الاختبارات”، ثم انقر على “التسجيل الآن”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على موقع القياس أو إنشاء حساب جديد هناك، ثم تسجيل الدخول.

انقر فوق “تعديل” في أسفل الصفحة.

اقرأ التعليمات بعناية، ثم اضغط على “متابعة”.

وافق على التعليمات الموضحة.

أدخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط على أيقونة “التالي”.

حدد المدينة التي تريد إجراء الاختبارات فيها، ثم حدد مكان الاختبار.

حدد موعد الاختبار، ثم انقر فوق “التالي”.

راجع بيانات الاختبار، ثم انقر فوق الخيار للموافقة على تسجيل تاريخ الاختبار أعلاه.

انقر على أيقونة “التالي”.

حدد طريقة الدفع المناسبة.

انتقل إلى صفحة الدفع، ثم أكمل خطوات الدفع الإلكتروني.

العودة إلى صفحة تفاصيل الاختبار ؛ لمشاهدة بيانات الاختبار، مثل التاريخ والموقع ورقم المقعد.

يجب أن تذهب إلى المقر في الوقت المحدد لإجراء الاختبار.

ما هي رسوم التسجيل لامتحان الترخيص المهني

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن الرسوم، حيث قالت الهيئة إن الرسوم المحددة لكل اختبار في الرخصة المهنية هي 100 ريال سعودي، وفي حال رغبة المتقدم للترقية أو إعادة إصدار الرخصة 100 ريال سعودي. يتم دفع هذه الرسوم عند التقدم لامتحانات الترخيص المهني من خلال إحدى طرق الدفع الإلكتروني.

الاستفسار عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

ترسل هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج الاختبارات إلى الممتحنين عبر رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة لدى الهيئة. السجل المدني كما في الفقرتين التاليتين.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الترخيص المهني برقم الهوية

يتم الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين برقم الهوية بعد إعلان النتائج باتباع الخطوات التالية

التوجه إلى المركز الوطني للقياس مباشرة “”.

أدخل رقم السجل المدني ثم كلمة المرور.

انقر فوق أنا لست روبوتًا.

انقر فوق تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الاستعلام عن النتائج.

اختيار امتحان الرخصة المهنية لوظائف التدريس.

اختر الاستعلام عن طريق رقم الهوية أو السجل المدني.

اكتب رقم الهوية في الفراغ المخصص.

أدخل رمز التحقق المعروض.

انقر على أيقونة “بحث”، ثم شاهد النتيجة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الرخصة المهنية برقم السجل المدني

كما يمكن الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين باستخدام رقم السجل المدني وبعد إعلان النتائج باتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى موقع المركز الوطني للقياس “”.

أدخل رقم السجل المدني ثم كلمة المرور.

انقر فوق أنا لست روبوتًا.

انقر فوق تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الاستعلام عن النتائج.

اختيار امتحان الرخصة المهنية لوظائف التدريس.

اختر الاستعلام برقم السجل المدني.

اكتب رقم السجل المدني في المكان المخصص لذلك.

أدخل رمز التحقق المرئي.

انقر على أيقونة “بحث”، ثم شاهد النتيجة.

رابط التسجيل لامتحان الترخيص المهني للمعلمين

يمكنك الذهاب إلى الرابط للتسجيل في امتحان الترخيص المهني للمعلمين مباشرة “”، ثم اتباع الخطوات المذكورة أعلاه تحت عنوان “كيفية التسجيل لامتحان الترخيص المهني لوظائف التدريس”.

متى يبدا التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم هذا الاختبار للراغبين في العمل في وظائف تعليمية في المدارس السعودية ، وتعرفنا على مواعيد إجراء الامتحانات قبل فتح التسجيل الإلكتروني لامتحان الترخيص المهني.