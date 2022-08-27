متى يبرد الجو في الرياض، تعتبر العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية من أكثر العواصم ذات المناخ الجاف، فقد تزيد درجة الحرارة في فصل الصيف إلى 50 درجة مئوي، فعند رؤية الثلوج وهذا يكون فريد من نوعه، يكون على الجبال التي تقع غرب المملكة فقط، ولا يتساقط كل عام، ولكن بشكل عام يبرد الجو في العاصمة الرياض من شهر يناير.

متى يكون الجو باردا في الرياض

تشهد مدينة الرياض في الصيف درجات حرارة عالية جدًا، وينعكس هذا الارتفاع الهائل في درجات الحرارة في الشتاء، لذا فإن الشتاء في مدينة الرياض يشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة.

كما تتميز مدينة الرياض بطبيعة جبلية وصحراوية، لذلك تتساقط أمطار غزيرة جدًا في مدينة الرياض في فصل الشتاء.

الطقس في الرياض

عاصمة المملكة العربية السعودية هي مدينة الرياض، حيث تكون درجة الحرارة في الصيف مرتفعة للغاية، ونتيجة ارتفاع درجة الحرارة في الصيف تجعل البعض يتساءل عن طبيعة المناخ في الشتاء، وهذا هو لأن مدينة الرياض من أكثر المدن تنوعًا في درجات الحرارة.

تقع مدينة الرياض على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر، لكن يبلغ عدد سكان تلك المدينة حوالي 10.5 مليون نسمة، وهذا الرقم حسب إحصاءات عام 2022 م.

توقعات طقس الرياض لمدة شهر 30 يوما

تشهد مدينة الرياض طقسًا باردًا في الشتاء تصاحبها أمطار غزيرة، وتبلغ نسبة تلك الأمطار 225 ملمًا سنويًا.

أما مدينة الطائف فهي تسجل نحو 172.5 ملم من الأمطار في الشتاء، بينما تشهد مدينة بريدة حوالي 145.5 ملم من الأمطار في فصل الشتاء.

ويختلف هذا في الصيف، حيث ترتفع درجة الحرارة في الصيف وترتفع معه رطوبة الهواء.

شهر واحد يحتوي على 30 يومًا خلال تلك الفترة. يختلف المناخ، فقد يكون الطقس معتدلاً اليوم وقد يتغير في اليوم التالي، أو قد يكون الطقس حارًا نهارًا وباردًا جدًا في الليل.

حرارة الرياض صيفاً وشتاءً

الآن سوف نعرض لكم درجات حرارة مدينة الرياض خلال فصول السنة وواحد حيث أن مدينة الرياض كغيرها من المدن تتأثر بشكل كبير ومباشر بالتغيرات التي تحدث ليلا ونهارا في الظروف المناخية.

ويرجع ذلك إلى انتشار ظاهرة الاحتباس الحراري، لذلك يكون الشتاء شديد البرودة، ولكن في الصيف تكون درجة حرارة الرياض مرتفعة للغاية.

انخفاض الحرارة والبرودة في الشتاء

يبدأ الانخفاض في درجة حرارة مدينة الرياض تدريجياً، من بداية الخريف حتى بداية الشتاء، وقد يزداد حتى تصل إلى أبرد درجة.

الأجواء في مدينة الرياض هي أجواء صحراوية تؤدي إلى هجرة الطيور من المدينة التي تتسرب إلى السماء مما يجعل السماء مشهداً رائعاً.

طبيعة الطقس في مدينة الرياض

تنقسم طبيعة الطقس في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، إلى أقسام متعددة.

تتمتع مدينة الرياض بمناخ صحراوي وقاري، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

لكن فصل الشتاء يكون أكثر برودة وقد تزداد الأمطار بشكل مستمر وقد يزداد هذا المطر وهذا يرجع إلى طبيعة المناخ.

يكون الطقس في الربيع دافئًا جدًا، مع هطول أمطار ولكن ليس كثيرًا ولا يشعر الناس بالبرد.

تقل درجات الحرارة قليلا قليلا في العاصمة الرياض بين فصول الخريف والشتاء وخاصةً في اوقات الليل، حيث تبدأ درجات الحرارة بالتخفيف من بداية شهر نوفمبر حتى تصل إلى اقل من درجاتها خلال شهري يناير وفبراير.