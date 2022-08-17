متى يتم تجديد الهوية الوطنية ، قد تسائل العديد من الأفراد حول الأوقات التي تتعلق تجديد الهوية الوطنية والتي تحددها الحكومة داخل المملكة للأشخاص ، مما تمنح وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمات للمواطنين إلكترونياً لتسهيل الوصول إليها دون الحاجة للذهاب إلى أحد مقارتها ، حيث أعلنت الأحوال المدنية للراغبين بعملية تجديد الهوية والحصول على بدل فاقد للهوية ، الدخول عبر الموقع الرسمي لمنصة الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر ، تابعوا معنا .

الهوية الوطنية

الهوية الوطنية هي إحدى الوثائق والمستندات الرسمية التي تحتوي على كافة المعلومات الشخصية عن المواطن داخل المملكة العربية السعودية، مثل تاريخ الميلاد، والاسم الكامل، ورقم السجل المدني، والجنس حيث لا يمكن الاستغناء عنها. مع. تفرض دائرة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية عقوبات مالية على المواطنين الذين لا يلتزمون بالتعليمات والقوانين المنظمة لها. الدائرة الخاصة بتجديد الهوية الوطنية، حيث يجب تجديدها بين الحين والآخر، كما يعلن المدني. حالة.

متى يتم تجديد الهوية الوطنية

يتم تجديد الهوية الوطنية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية كل 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها، وفقًا لما أعلنته إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. تجديد الهوية الوطنية من خلال الموقع الرسمي لمنصة الأحوال المدنية بالإضافة إلى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

طريقة تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1444

يمكن تجديد الهوية الوطنية للمواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى التوجه إلى ديوان الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية. فيما يلي خطوات تجديد البطاقة

تجديد بطاقة الأحوال المدنية عن طريق أبشر

فيما يلي خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر مباشرة عبر الإنترنت.

أدخل اسم المستخدم في الحقل المقدم.

أدخل كلمة المرور بشكل صحيح.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

من قائمة الخدمات، انقر على أيقونة الخدمات.

اختر زر خدمة أفراد الحالة المدنية.

انقر فوق الزر لحجز موعد جديد.

تحديد خدمة تجديد بطاقة الأحوال المدنية.

حدد موقع أقرب مكتب للأحوال المدنية من موقعك.

انقر على أيقونة تأكيد الحجز.

تجديد بطاقة الأحوال المدنية عن طريق الأحوال المدنية

فيما يلي خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية في ديوان الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية

يمكن للمواطن التوجه إلى أقرب مكتب للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية.

يتم وضع البطاقة في المكان المخصص في آلة الخدمة الذاتية.

التقط صورة في وضع مناسب للتصوير.

توضع البصمة في المكان المخصص لأخذ البصمة.

اتخاذ الإجراءات والقوانين اللازمة داخل المكتب.

يمكن استلام البطاقة بعد فترة قصيرة من الزمن.

شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1444

هناك العديد من الشروط التي وضعتها إدارة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية من أجل تجديد بطاقة الهوية الوطنية لجميع المواطنين، ومن أهم تلك الشروط ما يلي

العمل على تسليم بطاقة الهوية الوطنية القديمة لديوان الأحوال المدنية.

يجب ألا يقل عمر المواطن عن 18 عامًا.

تقديم صورة حديثة ملونة مقاس 4 × 6 على أن تكون بالزي الوطني.

إحضار شاهدين للتحقق من صحة وسلامة البيانات الشخصية.

املأ نموذج الطلب عبر الإنترنت لتجديد البطاقة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

تقديم سجل الأسرة وصورة منه إذا كان المتقدم متزوجا.

تعبئة نموذج الطلب الورقي 85 لتجديد البطاقة الوطنية.

لا يجوز كشط أو مسح أي بيانات تنتهك قواعد النموذج 85.

استمارة تجديد الهوية الوطنية

فيما يلي نموذج تجديد بطاقة الهوية الوطنية المعلن من قبل إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وفيما يلي نموذج تجديد البطاقة

أدخل البيانات الشخصية لطلب التجديد، وهي الاسم الكامل المسجل بالبطاقة الوطنية. ثم تاريخ ميلاد حامل البطاقة. رقم السجل المدني. مكان الميلاد. علامات فارقة. ثم أضف اسم الأم الرباعي. الحالة الزوجية. بيان الجنسية.

أدخل معلومات التعريف، وهي نوع الهوية. سجل الأسرة. الهوية الوطنية. فقدان شهادة الميلاد البديلة. شهادة وفاة بدل فاقد.

أدخل مكان وتاريخ فقدان الهوية في حالة ضياعها.

اختر نوع الإدخال المراد نسخه.

استلام الهوية من مقدم الطلب.

التأكد من صحة وسلامة البيانات المدخلة.

تقديم طلب تجديد الهوية.

غرامات تأخير تجديد الهوية الوطنية

هناك العديد من الغرامات المفروضة من قبل دائرة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية عند تأخير تجديد الهوية الوطنية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي قائمة بتلك الغرامات

تأخير أول مرة توقيع تعهد بعد فقدان الهوية الوطنية مرة أخرى.

التأخير للمرة الثانية غرامة 100 ريال.

تأخير المرة الثالثة غرامة 300 ريال سعودي.

التأخير الرابع غرامة 1000 ريال.

متى يتم تجديد الهوية الوطنية ، والتي تعتبر من الأوراق الثبوتية التي تتعلق بالفرد مما تحتوي على جميع الممعلومات الخاصة به من الاسم ورقم السجل الوطني ، وتفرض الحكومة داخل المملكة عقوبات نقدية على الأشخاص ممن لا يلتزمون بالتعليمات المتعلق بالهوية الوطنية .