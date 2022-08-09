متى يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بعد قبول الطلب ، يعد التأهيل هو أحد الخدمات التي تعمل على تقديمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، حيث يتم صرفه بشكل شهري ، للمواطنين الذي يستوفوا المعايير التي تتعلق بالإستحقاق استيفاء الشروط للاستفادة من صرف التأهيل ، تابعوا معنا للتعرف على الموعد صرف إعانة التأهيل الشامل .

استحقاق إعادة التأهيل الشامل

برنامج التأهيل الشامل هو أحد برامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للأفراد ذوي الإعاقة والمواطنين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج. يتم تقديم الطلب للاستفادة من إعانة إعادة التأهيل الشاملة بعد التحقق من أهلية المتقدم ودراسة شروط البرنامج.

متى سيتم صرف دعم التأهيل الشامل بعد قبول الطلب

تم الإعلان رسميًا عن صرف دعم إعادة التأهيل الشامل يوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022، لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي والحماية.

كيفية الاستعلام عن مخصص إعادة التأهيل الشامل 1444

يمكن الاستعلام عن معونة التأهيل الشامل والراتب من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية ““.

انتقل إلى خدمات الوزارة من الموقع الإلكتروني.

انقر فوق علامة التبويب دليل الخدمات من القائمة.

تحديد قطاع التنمية الاجتماعية.

اضغط على الخدمة للاستعلام عن المساعدات المالية لذوي الإعاقة.

أضف رقم المستفيد في الخانة المتوفرة.

املأ رقم الهوية الوطنية للمواطن.

تخصيص مساعدات مالية لذوي الإعاقة.

أدخل الرمز المرئي الذي يظهر عبر الصفحة.

انقر على زر العرض.

كيفية التسجيل في المؤهل الشامل 1444

يتم التسجيل في برنامج التأهيل الشامل باتباع النقاط التالية

تحويل مباشر عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية.

حدد علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول من خلال بوابة الوصول الوطنية.

اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

التوجيه من خلال خدمة المساعدات المالية لذوي الإعاقة.

اعرض التعليمات واضغط على الزر للدخول إلى الخدمة.

انقر فوق زر التالي.

قم بتضمين جميع معلومات الحساب الشخصية والبنكية المطلوبة.

اضغط على الكلمة التالية.

اقرأ ووافق على الإقرار.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

شروط الحصول على التأهيل الشامل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الاستفادة من التأهيل الشامل وهي على النحو التالي

يجب ألا يزيد عمر المستفيد عن 45 عامًا وقت الإصابة.

التأكد من أن مقدم الطلب مسجل لدى وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

يشترط تقييم حالة مقدم الطلب بمعرفة وزارة التنمية الاجتماعية.

يجب أن تتكون الإعاقة من إحدى الإعاقات التي تتطلب مساعدة مالية من البرنامج.

يجب على الفرد تقديم طلب للاستفادة من خدمة الإقامة التي تقدمها الوزارة.

يشترط عدم بقاء المتقدم في المراكز الصحية والتأهيلية لمدة ستة أشهر.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

التأكد من أن جميع الأوراق والمستندات التي تثبت حدوث الإعاقة موجودة قبل السن المحدد.

ألا يتجاوز راتب المستفيد 4000 ريال سعودي.

التواصل مع إعادة التأهيل الشامل

يتم التواصل مع برنامج التأهيل الشامل في المملكة العربية السعودية من خلال النقاط التالية

الرقم الموحد الاتصال على الرقم المجاني الموحد 19911.

البريد الإلكتروني المراسلات عبر البريد.

خدمة العملاء عبر Twitter مباشرة “.

رابط الاستفسار عن مخصصات إعادة التأهيل الشاملة

يتم الاستعلام عن دعم إعادة التأهيل الشامل للمستفيدين من البرنامج عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “” حيث يتم اتباع الإجراءات والتعليمات الخاصة بعملية الاستعلام، والتأكد من إضافة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول متى يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بعد قبول الطلب 1444 ، وعرفنا ما هو برنامج التأهيل الشامل ، والطريقة الخاصة بعملية التسجيل التأهيل الشامل وأبرز شروطه ، و طرق التواصل مع تأهيل شامل ورابط الاستعلام.