متى يحسم الزمالك لقب الدوري بشكل رسمي

واصل الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك انتصاراته في الدوري الممتاز بفوزه الكبير على فريق مصر المقاصة بنتيجة 5-0.

قرب فوز الزمالك خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثاني على التوالي، رسميًا، بعد أن رفع رصيده إلى 72 نقطة وهو أعلى مستوى في الدوري.

متى يتوج الزمالك رسميا بلقب الدوري

ورفع الزمالك رصيده إلى 72 نقطة مبتعدا عن الصدارة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى إضافة 6 نقاط إضافية، بفوزين، في المباريات الأربع المقبلة، حتى يتمكن من حسم لقب الدوري رسميًا.

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 59 نقطة، لكنه خاض 28 مباراة فقط، أي أقل من مباراتين للزمالك وبيراميدز، لكن الفوز بمباراتين أقل يجعلهما متساويين مع بيراميدز، وبالتالي ينطبق الأمر ذاته. إليها.

إذا خسر الأهلي وبيراميدز مباراتهما المقبلة، يحتاج الزمالك للفوز بإحدى مبارياته المتبقية ليفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

مباريات الزمالك المتبقية

الزمالك لديه 4 مباريات متبقية ضد فاركو، اتحاد الإسكندرية، المصري، وإيسترن كومباني.

موقف الزمالك والأهلي وبيراميدز

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة من 30 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة من 28 مباراة.