متى يحكم القاضي بالبراءة، يقضي القاضي بالإدانة عند ثبوت التهمة وبالبراءة وعند عدم وجود الأدلة أو عدم كفايتها وبعد المسئولية الكاملة إذا كان لا يعمل جرماً أو لا يتساهل عقابا كما تقضي بالوقت نفسه بإجبار المدعي الشخصي بناءًا على طلب اليقين بالتعويض اذا ظهر أن الدعوى أقيمت بصورة كيدية

متى يحكم القاضي بالبراءة

وهناك مقولة مشهورة وهي “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”. أي في حالة عدم قيام النيابة العامة بتقديم الأدلة الكافية لإثبات ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه، فإن المتهم بريء، ومعنى هذا القول إثبات حقيقة الأصل في الشخص. هو حسن النية، أي أن الطبيعة البشرية بريئة من جميع الأفعال المخالفة للقانون والأعراف، ومن يدعي خلاف ذلك يجب أن يقدم أدلة كافية لإثبات صحة ادعائه.

كما يمكن الإجابة على السؤال عندما يحكم القاضي بالبراءة مستذكرا البيان الصادر عن أحد مستشاري محكمة استئناف القاهرة، حيث قال إن محكمة الجنايات تبرز الحقيقة بناء على أقوال الشهود والأدلة التي قدمها الأطراف، وبعد سماع مرافعة المدعي العام ومرافعة محامي المدعى عليه حسب إدانتها.

وللمحكمة في ذلك الوقت أن تأخذ من الأدلة المعروضة عليها ما يطمئن على صحتها ويرفض ما تم أخذه بطريقة غير مشروعة، ومن سلطة المحكمة أن تأخذ من اعتقادها قرائن القضايا، وهي أكثرها أصلاً. طرق الإثبات في المواد الجنائية، أي أن هناك قوانين تشير في نص موادها إلى أن للقاضي الحرية الكاملة في الحكم بالبراءة أو إدانة المتهم بما يراه صحيحًا بناءً على قناعته الشخصية وحكمه. .

وأصل الأحكام الجزائية أن الحكم يصدر بناء على المرافعات أمام القاضي، وبناء على التحقيق الشفوي الذي أجراه مع المتهم والشهود، ونستشهد بالتالي بأن أساس محكمة الجنايات هو إعطاء الحكم على حرية تكوين قناعاته التي على أساسها يؤسس الحكم.

ما هو حكم البراءة

تبرئة المتهم من المصطلحات القانونية المستخدمة في الأحكام الجزائية في حالة براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه، ويعني الحكم ببراءة المتهم أو تبرئته أن المتهم أو المشتكى عليه براءة من الحق المفروض عليه. عليه من قبل الغير سواء كان هذا الحق مادياً أو جزائياً. يعني إثارة الشكوك حول هذا الشخص.

متى يحق للمدعي العام استئناف الحكم بالبراءة

كما كان للمدعى عليه الحق في إثبات براءته والحق في الإفراج عنه بمجرد تبرئته. للنيابة العامة الطعن في الحكم الصادر من المحكمة، وللنائب العام طلب الاستئناف خلال ثلاثين يومًا وللنائب العام خلال 60 يومًا، ولكن لا يجوز للمحكمة إلغاء حكم القاضي إلا بعد إجراء محاكمة أخرى. وسماع مرافعة المدعي العام ومحامي المدعى عليه.

تنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أن “للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى عليه أن يطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر بالدرجة في الجنايات والجنح”. الحالات التالية

إذا كان الحكم المقدم للاستئناف مبنياً على مخالفة القاضي للقانون أو أخطأ القاضي في تطبيقه أو تفسيره للقانون.

كما يجوز الطعن في الحكم إذا علمت النيابة العامة ما يثبت بطلان هذا الحكم.

وكذلك في حالة قيام أحد الطرفين باتخاذ إجراءات باطلة أثناء المحاكمة أثرت على الحكم.

متى يمكن تقديم طلب الطعن في الحكم

لا يجوز للنيابة العامة الطعن في حكم القاضي في عدة قضايا نذكر منها فيما يلي

لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة بغياب المتهم.

لا يجوز الطعن في أحكام الغرامات التي لا تزيد على عشرين ألف جنيه.

كما لا يجوز استئناف الدعوى المدنية وحدها في حالة عدم تجاوز التعويض لحد الطعن في الحكم وفق نص قانون المرافعات المدنية والتجارية.

لا يجوز الطعن بالنقض على الحكم ما دامت هناك إمكانية للطعن بالنقض.

كما لا يجوز للخصوم في الدعوى الجنائية والمدنية استئناف الحكم إلا في حدود حقوقهم.

متى يحكم القاضي بالبراءة في الاردن

جواب السؤال متى يحكم القاضي بالبراءة في الاردن تنص المادة 178 من قانون المحاكم الجزائية الأردني على ما يلي “تحكم المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل، والبراءة عند غياب الدليل أو كفاية، وبالبراءة إذا لم تشكل جريمة أو لا تستوجب عقوبة. اتضح أن الدعوى رفعت بشكل ضار “.

كما يوضح نص القانون أن للمدعى عليه، الذي حصل على البراءة من المحكمة، الحق في رفع دعوى تشهير ضد المشتكي، وله الحق في المطالبة بتعويض من المشتكي عن الضرر النفسي وعن الوقت الذي قضاه فيه. قضى المتهم في جلسات متكررة بالمحكمة إذا ثبت أن صاحب الشكوى قُدِّم بقصد الحقد والحقد.

وهناك مادة أخرى من نفس القانون السابق، وهي المادة رقم 236/2، والتي تنص على ما يلي “تقرر المحكمة تجريم الفعل عند ثبوته، والتبرئة عند عدم وجود أدلة أو عدم كفاية الأدلة، وتحميلها المسؤولية إذا ثبت الفعل. لا يشكل جريمة أو لا يترتب عليه عقوبة “.

وتنص المادة على وجوب الإفراج عن المتهم أو المشتكى عليه فور صدور الحكم بالبراءة، ما لم يكن قد قبض عليه بسبب قضية أخرى أو وجهت إليه تهمة أخرى.

ما الفرق بين حكم البراءة وحكم عدم المسؤولية

وهناك حكم آخر مشابه لحكم البراءة في النتيجة وهو حكم عدم المسؤولية. متى يحكم القاضي بالبراءة ومتى يحكم على اللامسؤولية يمكن تحديد الفرق بين المادتين من خلال ذكر نص القانون لكل حكم على حدة.

إن حكم البراءة بنص القانون هو الحكم الصادر من القاضي عند عدم توافر البينة أو عدم كفايةها، أما حكم عدم المسئولية من نص القانون فهو ما تصدره المحكمة في حال التهم الموجهة إليه. لا يعتبر المدعى عليه جريمة أو لا يعتبر فعلاً يمكن أن يعاقب عليه المتهم.

كما توجد إمكانية محاكمة المتهم الذي حصل على حكم البراءة، الشخص الذي اشتكى من جريمة القذف، بشروط محددة. أما من حصل على حكم بعدم المسئولية فلا يمكنه مقاضاة الشاكي أو الاعتماد عليه في رفع دعوى قذف، حيث ثبت فعل الجريمة، ولكن ثبت أن الفعل هو ليس بجريمة فلا يعاقب عليه بالحبس.

وهذا يوضح الفرق الجوهري بين حكم تبرئة المتهم وحكم عدم المسؤولية، وإن كانت نتيجة صدور الحكمين متطابقة في عدم حصول المدعى عليه على حكم بغرامة مالية أو حكم. بالسجن وخروجه من النيابة الجزائية ولكن يختلف من حيث إعادة رفع الدعوى ضد الشاكي.

يستطيع القاضي الجنائي امتلاك صلاحية قضائية واسعة لتقدير قيمة ما يعرض عليه من مسائل الإثبات ولقد قال القانون «يمكن إثبات القضايا بأية طريقة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي الدستور فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب رؤيته القضائية.