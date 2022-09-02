“متى يرحل معاذ”.. الكشف عَنّْ مَوعِد انتخابات الأهلي رسميا

حدد أعضاء الهِيْئة العامة للنادي الأهلي مَوعِد انتخابات مجلس الإدارة، بعد استقالة ماجد النفِيْعي، خلال اليومين الماضيين.

وقدم النفِيْعي استقالته لرئاسة النادي الأهلي، برحيل جميع أعضاء مجلس إدارته، نتيجة الأزمة الإدارية والمالية والفنية التي تسببت فِيْ إسقاط الفريق “. لأول مرة فِيْ تاريخها “، إلَّى الدوري الأصفر.

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عينت وزارة الرياضة السعودية وليد معاذ رئيسا لقلعة الراقي بشكل مؤقت. حتى تجتمع الجمعية العمومية ويتم تحديد مَوعِد الانتخاب.

مَوعِد انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي

وفِيْ هذا السياق، استدعى برنامج “En la Meta” الجمعية العمومية لنادي الأهلي معاذ كرئيس رسمي للنادي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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وكشف البرنامج أن الجمعية العامة غير العادية للنادي لن تنعقد حتى نهاية الموسم. لذلك لن تجرى انتخابات خلال تلك الفترة.

يشار إلَّى أن الأهلي بدأ مشواره فِيْ الدوري الأصفر بطريقة كارثية ؛ حيث تعادل فِيْ أول ظهُور له أمام القيصومة، قبل أن يخسر أمام الأخدود، فِيْ الجولة الثانية من المسابقة.