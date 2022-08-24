متى يستغني الطفل عن النظارة، يتم الابتعاد عن النظارة الطبية عندما تشعر بانك بصحة عالية في الرؤية بدونها، فإذا رأى المركز المشرف على حالتك أنه قد تم تصحيح نظر صغيرك وأنه لم يعد بحاجة إلى لبسها، حيث أصبح من المنتشر اليوم ارتداء الأطفال للنظارات الطبية لمساعدتهم على الرؤية بشكل سليم.

متى يستغني الطفل عن النظارات

إذا استغنى الطفل عن النظارات لفترة محددة، فيحدد هذا الأمر من قبل الطبيب المعالج للحالة. اعتراف الطبيب بأن الطفل يحتاج إلى نظارات يعني أنه يحتاج إلى مساعدة ليتمكن من الرؤية بشكل صحيح، ويمكن أن تكون فترة ارتداء النظارات فترة مؤقتة لتصحيح الإبصار ومن ثم لا يستطيع ارتدائها.

قد تستمر هذه الفترة لسنوات عديدة بسبب احتمال حدوث بعض المشاكل المزمنة. في جميع الأحوال، يكون الطبيب المعالج هو الشخص الوحيد الذي له الحق في أن يقرر أن الطفل يحتاج إلى نظارات أم لا، وعندما يتخلى الطفل عن النظارات.

كيف تعرف إذا كان الطفل يحتاج إلى نظارات

بعد الإجابة على سؤال متى يستغني الطفل عن النظارات، سنتعرف على طريقة اكتشاف حاجة الطفل للنظارات، والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان الطفل بحاجة إلى نظارات أم لا هي الاكتشاف المبكر لضعف الرؤية أو المشاكل البصرية، فنحن يمكن أن تكون أكيدة.

لكن في جميع الأحوال، ارتداء النظارات للأطفال ليس بالأمر السيئ، بل على العكس، حتى لو كان الطفل لا يحتاج إلى نظارات ولا يعاني من أي مشاكل بصرية، فإن ارتداء النظارات في هذه الحالة مهم للحفاظ على بصره الصحيح.

أنواع المشاكل البصرية الشائعة عند الأطفال

هناك العديد من الأمراض البصرية، بعضها يمكن علاجها في فترة قصيرة، بما في ذلك الأمراض المزمنة التي يصعب علاجها، وغالبًا ما يكون الاتجاه الأول في معظم مشاكل الرؤية هو ارتداء النظارات مع بدء العلاج إذا كان هناك علاج لها. ومن أهم هذه الأمراض

1- قصر النظر

يعد قصر النظر من أكثر الأمراض انتشارًا بين الأطفال ويظهر بشكل خاص في سن المدرسة. في هذه الحالة، تكون الرؤية من مسافات طويلة نسبيًا صعبة وغير واضحة، والرؤية من مسافات قريبة أفضل.

يحدث هذا لأن الصورة التي تلتقطها العين لا تصل إلى الشبكية تمامًا، لذا فإن نطاق الصورة أقصر من المعتاد، وما تفعله النظارات في هذه الحالة هو أنها توصل الصورة إلى الشبكية تمامًا.

2- طول النظر أو بعد النظر

مثل قصر النظر، فهو أيضًا مرض شائع عند الأطفال في سن مبكرة، ولكنه ليس خطيرًا مثل قصر النظر. يعتبر طبيعياً ويمكن أن يتلاشى تدريجياً دون الحاجة للتدخل أو لبس النظارات ولكن إذا كان موجوداً بما يزيد عن المعدل الطبيعي هنا يجب معالجته والتعامل معه بحذر. لأنه في هذه الحالة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل.

إذا تساءلنا متى يستغني الطفل عن النظارات في هذه الحالة هذا أمر متروك لقرار الطبيب، ولكن هناك احتمال كبير أن يكون ذلك خلال فترة قصيرة مباشرة بعد الانتهاء من العلاج، وفي حالة طول النظر تكون الرؤية أكثر وضوحًا من مسافات بعيدة عن القريب.

هذا لأن الصورة التي تلتقطها العين لها نطاق يتجاوز شبكية العين، والنظارات تجعل الصورة أقرب إلى شبكية العين.

3- اللابؤرية أو اللابؤرية

تحدث هذه الحالة بسبب اختلاف شكل العين عن الطبيعي من حيث الانحناء. بشكل طبيعي، يكون شكل العين كرويًا، وفي حالة إصابة الطفل باللابؤرية، فهذا يعني أن شكل العين يميل إلى أن يكون بيضاويًا قليلاً، لكن لا يمكن ملاحظة ذلك عند النظر بالعين المجردة.

رؤية التفاصيل الصغيرة في الطفل في هذه الحالة ليست واضحة تمامًا، والنظارات مصممة خصيصًا لحالات الاستجماتيزم، وإذا ظهر السؤال، متى يستغني الطفل عن النظارات في هذه الحالة الجواب هو أنه ربما لن يحدث على الإطلاق.

4- عدم انتظام الرؤية بين العينين

في هذه الحالة عند الأطفال عين واحدة تتطور في الرؤية بشكل طبيعي والأخرى لا تتطور، لذلك هناك تناقض بين العينين.

لكن يجب إجراء فحوصات دورية للتأكد من مدى وضوح الرؤية لكلتا العينين، وعندما يزداد الاختلاف في قوة الانكسار بين العينين، فإن هذا يزيد من خطر الإصابة بالعين الكسولة، ويمكن للوالدين اكتشافها.

5- كسول العين عند الأطفال

في هذه الحالة، هناك عين لديها جهد أكبر من الثانية، مما قد يسبب كسلًا في العين الثانية، وإذا لم يتم اكتشاف ذلك وعلاجه مبكرًا، فقد يتسبب في مضاعفات أكثر تعقيدًا قد تصل إلى نقطة العمى.

ما يحدث هو أن العين التي تبذل مجهودًا أكبر ستضعف قدرتها على الرؤية نتيجة الإرهاق الشديد بمرور الوقت، ويمكن علاج العين الكسولة بالنظارات والبقع، وهناك حالات تحتاج إلى قطرات للعين، وقد تكون الجراحة مطلوب إذا كانت الحالة في مرحلة متقدمة.

تكيف الطفل مع النظارات

لن تواجه الغالبية العظمى من الأطفال الذين يحتاجون نظارات ولا يمكنهم الرؤية جيدًا بدونها أي مشكلة في ارتداء النظارات، لأنهم يرون الفرق وبالطبع يريدون رؤيتها بوضوح.

مشكلة التكيف أكثر مع الأطفال الذين لا تُحدث لهم النظارات فرقًا ملحوظًا، وإذا لم يرغب الطفل في ارتدائها، يجب على الوالدين التصرف بحكمة وإيجابية حتى لا يكره الطفل لبسها إلى الأبد.

أكثر الشائعات شيوعًا حول النظارات للأطفال

الشائعات الأكثر شيوعًا هي أن النظارات يمكن أن تتعب عيني الطفل أو تجعلها تعتمد عليها لدرجة أنه لا يمكنها الرؤية بشكل طبيعي بدونها.

لكن كل هذا غير صحيح على الإطلاق، بل على العكس، فإن النظارات الطبية تزيد من القدرة على تنمية الرؤية الطبيعية للأطفال إذا تم ارتداؤها بانتظام، خاصة عند القراءة أو الكتابة أو النظر إلى شاشات التلفزيون والكمبيوتر وغيرها من الأشياء التي تحتاج إلى تركيز كبير. .

البدائل المتاحة لنظارات الأطفال

يعتقد المختصون والأطباء أنه لا توجد بدائل للنظارات في مرحلة الطفولة، خاصة أنها لا غنى عنها في معظم الحالات بشكل عام وليس للأطفال فقط، لذا فإن السؤال عن متى يستغني الطفل عن النظارات هو سؤال غير مطروح للمناقشة و يجب على الآباء عدم إظهار هذه الفكرة للأطفال.

وذلك حتى لا يتطور لدى الأطفال أي مشاعر أو أفكار سلبية من شأنها أن تؤثر عليهم نفسياً نتيجة إظهار عدم الرضا أمامهم.

كيف تحافظ على بر الأطفال

من أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها لتلافي حدوث مشاكل بصرية للأطفال هو الخضوع لفحوصات دورية شاملة من قبل طبيب متخصص، وتحديداً للأطفال دون سن الرابعة، وبعد ذلك يجب على الطبيب المتابعة بشكل مستمر، ويمكن أن تكون المتابعة مرة في السنة إذا كان الطفل لا يعاني من أي شيء يجب الاطمئنان إلى ذلك ومعرفة ما إذا ظهرت أي مشاكل عند الطفل يمكن علاجها مبكرًا دون مضاعفات خطيرة.

حيث يشتكي اغلبية الأطفال من مشكلة النظر البعيد في مراحل الحياة المبكرة التي تعد بداية العمر والذي يعتبر من الأمور الاعتيادية، ويكونون بغير الحاجة إلى الادوية والوصفات حيث أنهم لا يتمكنون التحكم بشكل جيد في عضلاتهم.