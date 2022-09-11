متى يصادف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022 ، تسائل العديد من الأفراد الذين يهتمون باليوم العالمي لسلامة المرضى حول التعرف على الموعد الذي ياتي به يوم سلامة المرضى العالمي ، والذي عرف من أبرز وأشهر الأيام التي يحتفل فيها الكثير من المواطنين والأفراد حول العالم لاختيار الدواء المناسب ومعرفة الطريقة الصحيحة لتخزينه بشكل صحيح واتخاذ القرار الصحيح ، وجاء ذلك اليوم للتعرف على الأضرارا التي ينتج عن الكثير من الأدوية ، تابعوا معنا .

أيام الصحة العالمية

أيام الصحة العالمية هي أيام يتم الاحتفال بها على المستوى العالمي من خلال التوعية الصحية بهذه الأمراض، ويأتي هذا الاهتمام في إطار تعزيز الوعي الصحي ولفت انتباه الناس إلى هذه الأيام. تجنب المخاطر التي قد يسببها هذا المرض من الإهمال والكسل حياله. إليك بعض هذه الأيام

اليوم العالمي لسلامة المرضى

اليوم العالمي للزواج الصحي.

شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم.

يوم السمع العالمي.

اليوم العالمي لمكافحة السمنة.

يوم المشي الوطني.

اليوم العالمي للكلى.

اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان.

اليوم العالمي لمتلازمة داون.

اليوم العالمي لمكافحة السل.

يوم الفواكه والخضروات.

يوم الإصدار (عش بصحة جيدة).

أسبوع التوعية بسرطان عنق الرحم.

اليوم العالمي للسرطان.

اليوم العالمي للصرع.

اليوم العالمي لسرطان الأطفال.

شهر التوعية بمرض القولون العصبي.

شهر التوعية بسرطان الخصية.

اليوم العالمي للتوحد.

يوم الصحة العالمي.

اليوم العالمي لمرض باركنسون.

اليوم العالمي لسلامة المرضى

اليوم العالمي لسلامة المرضى هو أحد أيام الصحة العامة العالمية التي تنظمها منظمة الصحة العالمية، حيث تم تحديد هذا اليوم في عام 2022 م من قبل جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين، حيث يتمثل الدور المهم لهذا اليوم في رفع مستوى الوعي بين الشعوب أهمية المشاركة وتعزيز التفاهم العالمي وتحقيق التضامن عالمياً بالشراكة مع مجموعة من الدول الأعضاء من أجل تعزيز سلامة المرضى وتقليل الضرر الذي يلحق بالمرضى.

ما هو موعد اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022

يصادف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022 م يوم السبت 17 سبتمبر 2022 م، في مثل هذا اليوم يتم توعية عامة الناس حول العالم بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة المريض، خاصة أثناء تلقي العلاج. الأدوية التي قد تسبب مخاطر صحية عقلية خطيرة. والحالة الجسدية للمريض، خاصة أن الممارسات الدوائية غير الآمنة قد تسبب ضررًا للمريض يمكن تجنبه إذا توفرت الرعاية الصحية اللازمة.

أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى

نستعرض من خلال الأغراض والأهداف التالية لليوم العالمي لسلامة المرضى

المساهمة في رفع الوعي الثقافي والعالمي وتخفيف العبء الكبير للضرر الناجم عن الاستخدام الخاطئ للأدوية.

اعتماد طرق العلاج والأدوية الآمنة، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين سلامة الأدوية.

المشاركة الفعالة بين أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين بهدف منع الأخطاء في العلاج والحد من الأضرار الناتجة عنها.

إشراك المرضى وأسرهم وتثقيفهم حول استخدام الأدوية.

الترويج لثقافة التحدي العالمي فيما يتعلق بسلامة المرضى تحت شعار “دواء بلا ضرر”.

الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى 2022

تعمل المنظمات والجهات المعنية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، على تنظيم مجموعة من الدروس التثقيفية، سواء على مستوى الندوات وورش العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتثقيف الجميع حول سلامة الأدوية، والعمل على إيجاد حلول فيما يتعلق بالأدوية. الاستخدام الآمن للأدوية، ضمن الأنشطة والأحداث الافتراضية العالمية، مع رفع دعوى قضائية. يجب على المؤسسات والمنظمات والدول الأعضاء تنفيذ تعهد سلامة المرضى الذي يحمل علامة “سلامة الأدوية” لدعم ضمان تنفيذ سلامة الأدوية.

جدول أيام الصحة العالمية 2022

في الجدول التالي نستعرض أيام أيام الصحة العالمية على النحو التالي

أيام الصحة العالمية تاريخ يوم الصحة العالمي تاريخ انتهاء حدث اليوم اليوم العالمي للسرطان 04 فبراير 2022 04 فبراير 2022 اليوم العالمي للصرع 10 فبراير 2022 10 فبراير 2022 اليوم العالمي لسرطان الأطفال 15 فبراير 2022 15 فبراير 2022 يوم زواج صحي 21 فبراير 2022 21 فبراير 2022 شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم 01 مارس 2022 31 مارس 2022 يوم السمع العالمي 03 مارس 2022 03 مارس 2022 اليوم العالمي للسمنة 04 مارس 2022 04 مارس 2022 يوم المشي الوطني 05 مارس 2022 05 مارس 2022 اليوم العالمي للكلى 12 مارس 2022 12 مارس 2022 اليوم العالمي لصحة الفم 20 مارس 2022 20 مارس 2022 اليوم العالمي لمتلازمة داون 21 مارس 2022 21 مارس 2022 اليوم العالمي لمكافحة السل 24 مارس 2022 24 مارس 2022 اليوم العالمي للتوعية بالتوحد 02 أبريل 2022 02 أبريل 2022 يوم الصحة العالمي 07 أبريل 2022 07 أبريل 2022 أسبوع التحصين العالمي 24 أبريل 2022 30 أبريل 2022 اليوم العالمي للربو 07 مايو 2022 07 مايو 2022 اليوم العالمي للثلاسيميا 08 مايو 2022 08 مايو 2022 اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم 17 مايو 2022 17 مايو 2022 اليوم العالمي لمرض التصلب العصبي المتعدد 30 مايو 2022 30 مايو 2022 اليوم العالمي للامتناع عن التبغ 31 مايو 2022 31 مايو 2022 اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 14 يوليو 2022 14 يوليو 2022 اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين 15 يوليو 2022 15 يوليو 2022 اليوم العالمي للخلايا المنجلية 19 يوليو 2022 19 يوليو 2022 اليوم العالمي لالتهاب الكبد 28 يوليو 2022 28 يوليو 2022 الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 01 أغسطس 2022 07 أغسطس 2022 اليوم العالمي للإسعافات الأولية 12 سبتمبر 2022 12 سبتمبر 2022 اليوم العالمي للزهايمر 21 سبتمبر 2022 21 سبتمبر 2022 يوم القلب العالمي 29 سبتمبر 2022 29 سبتمبر 2022 شهر التوعية بسرطان الثدي 01 أكتوبر 2022 31 أكتوبر 2022 اليوم العالمي لكبار السن 01 أكتوبر 2022 01 أكتوبر 2022 يوم البصر العالمي 08 أكتوبر 2022 08 أكتوبر 2022 اليوم العالمي للصحة النفسية 10 أكتوبر 2022 10 أكتوبر 2022 اليوم العالمي لالتهاب المفاصل 12 أكتوبر 2022 12 أكتوبر 2022 اليوم العالمي لغسل اليدين 15 أكتوبر 2022 15 أكتوبر 2022 الأسبوع الدولي للوقاية من العدوى 18 أكتوبر 2022 24 أكتوبر 2022 اليوم العالمي لهشاشة العظام 20 أكتوبر 2022 20 أكتوبر 2022 شهر التوعية بسرطان الرئة 01 نوفمبر 2022 30 نوفمبر 2022 اليوم الوطني لمرض السكري 14 نوفمبر 2022 14 نوفمبر 2022 اليوم العالمي للخداج 17 نوفمبر 2022 17 نوفمبر 2022 الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية 18 نوفمبر 2022 24 نوفمبر 2022 اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن 20 نوفمبر 2022 20 نوفمبر 2022 يوم الطفل العالمي 20 نوفمبر 2022 20 نوفمبر 2022 اليوم العالمي للإيدز 01 ديسمبر 2022 01 ديسمبر 2022 اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 03 ديسمبر 2022 03 ديسمبر 2022 اليوم العالمي للتأهب للأوبئة 27 ديسمبر 2022 27 ديسمبر 2022

متى يصادف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022 ، هو من الأيام التي جاءت للتعبير عن المعاناة التي يعاني منها المرضى نتيجة الأخطاء الطبية التي يتعرضون لها من قبل الأطباء أو نتيجة انتهاء صلاحية العلاج التي تصرف لهم ، و يعد ذلك اليوم للتذكير والتوعية بأهمية المرض .