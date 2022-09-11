متى يصادف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022 ، تسائل العديد من الأفراد الذين يهتمون باليوم العالمي لسلامة المرضى حول التعرف على الموعد الذي ياتي به يوم سلامة المرضى العالمي ، والذي عرف من أبرز وأشهر الأيام التي يحتفل فيها الكثير من المواطنين والأفراد حول العالم لاختيار الدواء المناسب ومعرفة الطريقة الصحيحة لتخزينه بشكل صحيح واتخاذ القرار الصحيح ، وجاء ذلك اليوم للتعرف على الأضرارا التي ينتج عن الكثير من الأدوية ، تابعوا معنا .
أيام الصحة العالمية
أيام الصحة العالمية هي أيام يتم الاحتفال بها على المستوى العالمي من خلال التوعية الصحية بهذه الأمراض، ويأتي هذا الاهتمام في إطار تعزيز الوعي الصحي ولفت انتباه الناس إلى هذه الأيام. تجنب المخاطر التي قد يسببها هذا المرض من الإهمال والكسل حياله. إليك بعض هذه الأيام
- اليوم العالمي لسلامة المرضى
- اليوم العالمي للزواج الصحي.
- شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم.
- يوم السمع العالمي.
- اليوم العالمي لمكافحة السمنة.
- يوم المشي الوطني.
- اليوم العالمي للكلى.
- اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان.
- اليوم العالمي لمتلازمة داون.
- اليوم العالمي لمكافحة السل.
- يوم الفواكه والخضروات.
- يوم الإصدار (عش بصحة جيدة).
- أسبوع التوعية بسرطان عنق الرحم.
- اليوم العالمي للسرطان.
- اليوم العالمي للصرع.
- اليوم العالمي لسرطان الأطفال.
- شهر التوعية بمرض القولون العصبي.
- شهر التوعية بسرطان الخصية.
- اليوم العالمي للتوحد.
- يوم الصحة العالمي.
- اليوم العالمي لمرض باركنسون.
اليوم العالمي لسلامة المرضى
اليوم العالمي لسلامة المرضى هو أحد أيام الصحة العامة العالمية التي تنظمها منظمة الصحة العالمية، حيث تم تحديد هذا اليوم في عام 2022 م من قبل جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين، حيث يتمثل الدور المهم لهذا اليوم في رفع مستوى الوعي بين الشعوب أهمية المشاركة وتعزيز التفاهم العالمي وتحقيق التضامن عالمياً بالشراكة مع مجموعة من الدول الأعضاء من أجل تعزيز سلامة المرضى وتقليل الضرر الذي يلحق بالمرضى.
ما هو موعد اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022
يصادف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022 م يوم السبت 17 سبتمبر 2022 م، في مثل هذا اليوم يتم توعية عامة الناس حول العالم بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة المريض، خاصة أثناء تلقي العلاج. الأدوية التي قد تسبب مخاطر صحية عقلية خطيرة. والحالة الجسدية للمريض، خاصة أن الممارسات الدوائية غير الآمنة قد تسبب ضررًا للمريض يمكن تجنبه إذا توفرت الرعاية الصحية اللازمة.
أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى
نستعرض من خلال الأغراض والأهداف التالية لليوم العالمي لسلامة المرضى
- المساهمة في رفع الوعي الثقافي والعالمي وتخفيف العبء الكبير للضرر الناجم عن الاستخدام الخاطئ للأدوية.
- اعتماد طرق العلاج والأدوية الآمنة، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين سلامة الأدوية.
- المشاركة الفعالة بين أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين بهدف منع الأخطاء في العلاج والحد من الأضرار الناتجة عنها.
- إشراك المرضى وأسرهم وتثقيفهم حول استخدام الأدوية.
- الترويج لثقافة التحدي العالمي فيما يتعلق بسلامة المرضى تحت شعار “دواء بلا ضرر”.
الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى 2022
تعمل المنظمات والجهات المعنية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، على تنظيم مجموعة من الدروس التثقيفية، سواء على مستوى الندوات وورش العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتثقيف الجميع حول سلامة الأدوية، والعمل على إيجاد حلول فيما يتعلق بالأدوية. الاستخدام الآمن للأدوية، ضمن الأنشطة والأحداث الافتراضية العالمية، مع رفع دعوى قضائية. يجب على المؤسسات والمنظمات والدول الأعضاء تنفيذ تعهد سلامة المرضى الذي يحمل علامة “سلامة الأدوية” لدعم ضمان تنفيذ سلامة الأدوية.
جدول أيام الصحة العالمية 2022
في الجدول التالي نستعرض أيام أيام الصحة العالمية على النحو التالي
|أيام الصحة العالمية
|تاريخ يوم الصحة العالمي
|تاريخ انتهاء حدث اليوم
|اليوم العالمي للسرطان
|04 فبراير 2022
|04 فبراير 2022
|اليوم العالمي للصرع
|10 فبراير 2022
|10 فبراير 2022
|اليوم العالمي لسرطان الأطفال
|15 فبراير 2022
|15 فبراير 2022
|يوم زواج صحي
|21 فبراير 2022
|21 فبراير 2022
|شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم
|01 مارس 2022
|31 مارس 2022
|يوم السمع العالمي
|03 مارس 2022
|03 مارس 2022
|اليوم العالمي للسمنة
|04 مارس 2022
|04 مارس 2022
|يوم المشي الوطني
|05 مارس 2022
|05 مارس 2022
|اليوم العالمي للكلى
|12 مارس 2022
|12 مارس 2022
|اليوم العالمي لصحة الفم
|20 مارس 2022
|20 مارس 2022
|اليوم العالمي لمتلازمة داون
|21 مارس 2022
|21 مارس 2022
|اليوم العالمي لمكافحة السل
|24 مارس 2022
|24 مارس 2022
|اليوم العالمي للتوعية بالتوحد
|02 أبريل 2022
|02 أبريل 2022
|يوم الصحة العالمي
|07 أبريل 2022
|07 أبريل 2022
|أسبوع التحصين العالمي
|24 أبريل 2022
|30 أبريل 2022
|اليوم العالمي للربو
|07 مايو 2022
|07 مايو 2022
|اليوم العالمي للثلاسيميا
|08 مايو 2022
|08 مايو 2022
|اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم
|17 مايو 2022
|17 مايو 2022
|اليوم العالمي لمرض التصلب العصبي المتعدد
|30 مايو 2022
|30 مايو 2022
|اليوم العالمي للامتناع عن التبغ
|31 مايو 2022
|31 مايو 2022
|اليوم العالمي للمتبرعين بالدم
|14 يوليو 2022
|14 يوليو 2022
|اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين
|15 يوليو 2022
|15 يوليو 2022
|اليوم العالمي للخلايا المنجلية
|19 يوليو 2022
|19 يوليو 2022
|اليوم العالمي لالتهاب الكبد
|28 يوليو 2022
|28 يوليو 2022
|الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية
|01 أغسطس 2022
|07 أغسطس 2022
|اليوم العالمي للإسعافات الأولية
|12 سبتمبر 2022
|12 سبتمبر 2022
|اليوم العالمي للزهايمر
|21 سبتمبر 2022
|21 سبتمبر 2022
|يوم القلب العالمي
|29 سبتمبر 2022
|29 سبتمبر 2022
|شهر التوعية بسرطان الثدي
|01 أكتوبر 2022
|31 أكتوبر 2022
|اليوم العالمي لكبار السن
|01 أكتوبر 2022
|01 أكتوبر 2022
|يوم البصر العالمي
|08 أكتوبر 2022
|08 أكتوبر 2022
|اليوم العالمي للصحة النفسية
|10 أكتوبر 2022
|10 أكتوبر 2022
|اليوم العالمي لالتهاب المفاصل
|12 أكتوبر 2022
|12 أكتوبر 2022
|اليوم العالمي لغسل اليدين
|15 أكتوبر 2022
|15 أكتوبر 2022
|الأسبوع الدولي للوقاية من العدوى
|18 أكتوبر 2022
|24 أكتوبر 2022
|اليوم العالمي لهشاشة العظام
|20 أكتوبر 2022
|20 أكتوبر 2022
|شهر التوعية بسرطان الرئة
|01 نوفمبر 2022
|30 نوفمبر 2022
|اليوم الوطني لمرض السكري
|14 نوفمبر 2022
|14 نوفمبر 2022
|اليوم العالمي للخداج
|17 نوفمبر 2022
|17 نوفمبر 2022
|الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية
|18 نوفمبر 2022
|24 نوفمبر 2022
|اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن
|20 نوفمبر 2022
|20 نوفمبر 2022
|يوم الطفل العالمي
|20 نوفمبر 2022
|20 نوفمبر 2022
|اليوم العالمي للإيدز
|01 ديسمبر 2022
|01 ديسمبر 2022
|اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
|03 ديسمبر 2022
|03 ديسمبر 2022
|اليوم العالمي للتأهب للأوبئة
|27 ديسمبر 2022
|27 ديسمبر 2022
متى يصادف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022 ، هو من الأيام التي جاءت للتعبير عن المعاناة التي يعاني منها المرضى نتيجة الأخطاء الطبية التي يتعرضون لها من قبل الأطباء أو نتيجة انتهاء صلاحية العلاج التي تصرف لهم ، و يعد ذلك اليوم للتذكير والتوعية بأهمية المرض .