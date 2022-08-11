متى يصادف اليوم العالمي لعسريي اليد 2022 ، قد يثير الهام الشخص عند سماعه بأن هنالك يوم يطلق عليه اليوم العالمي لعسريي اليد ، حيث يعد أهم الأيام العالمية التي افتتحتها ضمن الأيام الدولية لذوي الأخلاق المختلفة الذين خصصت لهم المنظمات الدولية أيامًا للتوعية بمشاكلهم الخاصة والآثار النفسية التي تنتج عنها وعن المشقة وأهم ما يميزها، وسنتعرف على اليوم العالمي لعسريي اليد في التالي ، تابعوا معنا .

ما هو اليوم العالمي للمعاقين

“يوم اليد اليسرى” هو يوم مخصص للاحتفال بالأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى لتثقيف أعضاء المجتمع الذي يسيطر عليه الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى حول وجود الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى، حيث إن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى فريدون في الاحتفال بهذا اليوم للتخلص من آثار التنمر الذي قد يواجهونه في حياتهم اليومية بمجرد اختلافهم، وكذلك استغلال خصوصية هذا اليوم لنشر الوعي حول معاناة المشقة، خاصة بين الأطفال الذين قد يصابون بالفصام، تعاونت بعض المؤسسات والجمعيات مع أهمية الأهداف من يوم المشقة وجعله عطلة.

ما هو موعد اليوم العالمي للإعاقة 2022

عادة ما يكون اليوم العالمي للمشقة هو 13 أغسطس من كل عام، والذي يوافق 15 محرم 1444 هـ. تم تخصيص هذا اليوم للاحتفال من قبل اليونيسف خلال عام 1976 م، على أن يعاد تنظيمه بشكل دوري كل عام وفي نفس التاريخ وفقًا للتقويم الميلادي، ويمكن اتباع الوقت المتبقي ليوم المشقة العالمي من خلال مراعاة ما يلي العد التنازلي وهو

اليوم العالمي للإعاقة 2022

كم عدد الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى في العالم

تؤكد إحصائيات المشقة حول العالم أن نسبة هؤلاء الأشخاص تتفاوت بين الجنسين، حيث تصل إلى 13٪ للذكور و 11٪ للإناث، وبشكل عام لا تتجاوز نسبتهم 10٪ من مجتمعات العالم، ويقال في إحصاءات أخرى. أنهم أقل من 7٪ من إجمالي سكان العالم.

اليد اليسرى والذكاء

هناك تصريحات وتجارب ودراسات متضاربة حول نسب الذكاء بين اليسار واليمين. تقول بعض الدراسات أن ذكاء الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى يكون أكثر احتمالاً ليكون “دراسة المجلة”. المجلة الدولية لعلم النفس العصبي في عام 2010 “، وتشير دراسات أخرى إلى أنها ليست على مقياس” دراسات مجلة علم الأعصاب وات السلوك الحيوي في عام 2015 “، بالإضافة إلى الدراسات التي تشير إلى أن العُسر هم الأكثر ذكاءً،” مجلة الدماغ دراسات في عام 2022 “، حيث أظهر العلماء أن نصفي الدماغ الأيمن والأيسر مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى ذوي المهارات اللفظية والمهنية الفائقة.

استعمال اليد اليسرى في الإسلام

فرضنا الإسلام بلسان نبيه الكريم على الأكل والشرب، وما يشبهه باليد اليمنى، وهي سنة عن النبي الكريم، قال يا غلام، بسم الله، فكلوا به. يدك اليمنى وكل ما بجانبك “وهو ما يسمى بالعجز في الشرع. لا حرج في ذلك ؛ لأن الإسلام دين استرخاء، وما قاله العلماء في أسباب تحريض الناس على الراحة

جريمة الشيطان

تكريم اليمين على اليسار

الأدب في التعامل مع الناس.

التفاؤل بأن الله يجعلنا من أهل الحق.

الأصعب في علم النفس

تركز دراسات علم النفس على المشكلات التي يواجهها الأشخاص العسر في حياتهم اليومية. غالبًا ما تكون معايير الحياة النموذجية خارج حساباتهم، ومثال بسيط “المقص – قبضة من الأكواب والأباريق – وغيرها”. ولعل هذه الأشياء والقليل من التنمر تضعف الشخصية اليسرى وتدفعها إلى الاضمحلال والتلاشي، لذلك يسعى علم النفس لدراسة الآثار السلبية للمشكلات التي قد يواجهها أعسر، واقتراح الحلول المناسبة لها.

مشاهير اليد اليسرى

على الرغم من ضآلة نسبة استخدام اليد اليسرى مقارنة بنسبة الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى حول العالم، إلا أن إحصائيات المشاهير منذ بداية التاريخ، وفي جميع المجالات، تشير إلى أن الأشخاص العُسر يشكلون 50٪ من عدد مشاهير العالم.، غالبًا من بين الأكثر طلاقة وخطابة، ومن بين أهم المشاهير، تحمل المشقة الأسماء التالية

نابليون بونابرت – قائد عسكري فرنسي.

موزارت النمساوي – موسيقي عالمي.

ليوناردو دافنشي – رسام الموناليزا.

ونستون تشرشل – سياسي بريطاني.

تشارلي شابلن – فنان.

ألبرت أينشتاين – عالم ذري ألماني.

بابلو بيكاسو – رسام.

باراك أوباما سياسي.

محمد علي كلاي – ملاكم.

مسعود أوزيل – رياضي.

وفي الختام تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على متى يصادف اليوم العالمي لعسريي اليد 2022 ، سردنا أبرز الشخصيات التي اشتهرت وهي من عسريي اليد ، وتحدثنا عن آراء الإسلام وعلم نفس بعسريي اليد .