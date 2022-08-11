متى يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني 2022 ، قد يثير الهام الشخص عند سماعه بأن هنالك يوم يطلق عليه اليوم العالمي للعمل الانساني ، حيث يعد أهم الأيام العالمية التي افتتحتها الأمم المتحدة تخليداً لذكرى أحد أهم العاملين في العمل الإنساني ، مع القيام بتحفيز جهود وقدرات العاملين في المجالات الإنسانية للمساعدة المتأثرين بالكوارث الطبيعية ، وسنتعرف على اليوم العالمي للعمل الإنساني في التالي ، تابعوا معنا .

اليوم العالمي للعمل الإنساني

اليوم العالمي للعمل الإنساني هو يوم مخصص لتقدير جهود العاملين في المجال الإنساني وأولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب المساعدات الإنسانية التي يقدمونها. “A / 63 / L.49” من أجل تعزيز وتنسيق المساعدة على وجه التحديد في حالات الطوارئ، واغتيال الممثل الخاص للأمين العام، سيرجيو فييرا دي ميلو في دولة العراق، برفقة 21 من زملائه، تم اختياره تخليدًا لذكراه، بحسب قصف مبنى الأمم المتحدة داخل العاصمة بغداد.

ما هو موعد اليوم العالمي للعمل الإنساني 2022

قررت الأمم المتحدة تحديد اليوم التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام يومًا عالميًا للعمل الإنساني، وتم اختيار ذلك اليوم تحديدًا لإحياء ذكرى اغتيال الممثل الخاص للأمين العام سيرجيو فييرا دي ميلو، الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا من زملائه. في بغداد.

من هو سيرجيو فييرا دي ميلو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة

اغتيل سيرجيو فييرا دي ميلو الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة مع 21 من زملائه أثناء عملهم في العراق في التاسع عشر من آب 2003 م. وتجدر الإشارة إلى أن سيرجيو برازيلي الأصل والجنسية. ولفترة طويلة كدبلوماسي لدى الأمم المتحدة، حتى اغتيل بواسطة سيارة مفخخة، وقتل معه العديد من العراقيين والأجانب.

سيرة سيرجيو فييرا دي ميلو

فيما يلي أهم المعلومات عن سيرجيو فييرا دي ميلو

الاسم العربي سيرجيو فييرا دي ميلو.

الاسم بالبرتغالية سيرجيو فييرا دي ميلو.

الميلاد 15 مارس 1948 م.

الوفاة 19 أغسطس 2003.

العمر 55 سنة.

مكان الوفاة بغداد – العراق.

مكان الدفن مقبرة مقبرة دي روي.

الجنسية برازيليون

المناصب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

ألما ماتر جامعة باريس، جامعة فريبورغ.

المهنة دبلوماسي وسياسي ومسؤول.

اللغة الأم البرتغالية.

موظف في United Nations.

البلدان التي عمل فيها سيرجيو فييرا لنشر السلام

ومن أهم الدول التي عمل فيها سيرجيو فييرا على نشر السلام ما يلي

بنجلاديش عام 1971.

السودان

قبرص عام 1974.

موزمبيق عام 1975.

كمبوديا.

لبنان بين 1981 و 1983.

البوسنة في تسعينيات القرن الماضي.

كوسوفو في 1999.

تيمور الشرقية قبل الاستقلال.

العراق عام 2003.

أهمية اليوم العالمي للعمل الإنساني

تكمن أهمية اليوم العالمي للعمل الإنساني في تحفيز قدرات العاملين في مجالات الأنشطة الإنسانية، وذلك لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً والأقل من حيث القدرة المالية والمادية في جميع أنحاء العالم أثناء حدوث الأحداث البيئية والدولية. الكوارث كالحروب والنزاعات، وتركز هذه الحملة على أزمة المناخ العالمية، وتضع تلك الكارثة في المقام الأول.

كلمة الأمين العام بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني

أثناء تحديد يوم 19 أغسطس يومًا عالميًا للعمل الإنساني، ذكر الأمين العام أنطونيو غوتيريش أهمية ذلك، قائلاً

وفي الختام نكون تعرفنا على يوم مميز من الأيام التي نعيشها وهو يوم العالمي للعمل الانساني ، ومتى يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني 2022 ، وشرحنا ما هي أهميته، وسبب تدشينه و اختيار التاسع عشر من آب كيوم مخصص لها.