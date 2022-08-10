متى يصادف يوم المرأة العمانية 2022 ، يوم المرأة العمانية مناسبة يحتفل بها الناس في سلطنة عمان تقديرا لجهود المرأة في الأسرة و بسبب مشاركتها النشطة في المجتمع ، لما لها من دور كبير لأنها أساس المجتمع ، وهذا واحد من ركائز الحياة التي لا يمكن تجاهلها أو استبعادها ، فقد وصلت إلى مكانة عالية وحققت العديد من الإنجازات ، ومن هذا المنطلق سنتعرف على موعد يوم المرأة العمانية 2022 ، تابعوا معنا .

يوم المرأة العمانية

تحتفل مملكة عمان كل عام بيوم المرأة العمانية، وهي مناسبة خاصة أسسها السلطان الراحل “قابوس بن سعيد بن تيمور”. تم الإعلان عنه رسميًا في عام 2009 م. منذ ذلك الحين، تحتفل البلاد، وخاصة المنظمات ذات النفوذ في البلاد، بهذا اليوم. تكريما لدور المرأة العمانية التي شاركت في الحياة العملية سواء في القطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى دور المرأة في الأسرة في إعداد وتثقيف النصف الآخر من المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل. تم بناء المجتمع بمساعدة كليهما .. والجدير بالذكر أن المرأة العمانية كانت دائما تشارك في المجال التطوعي منذ عام 1972 م. في ذلك الوقت، تم إنشاء أول جمعية تطوعية للمرأة.

ما هو موعد يوم المرأة العمانية 2022

ويصادف يوم المرأة العمانية يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 م، واحتفالاً بهذا اليوم، تقوم ناشطات في جمعية حقوق المرأة في عمان بأداء مظاهر احتفالية مختلفة، تبدأ بحملات توعية على الإنترنت، وتنتهي بكلمات تشريف وحفلات داخلية. الجدير بالذكر أن قرار الملك بتخصيص يوم للاحتفال بالمرأة أدى إلى شعور المرأة بالترقية والدعم، وصلت إلى مناصب كبيرة وحساسة في الدولة، وشاركت في جميع المجالات تقريبًا. هذه الحرية والإنصاف هما ما احتاجته المرأة لبناء جيل حر وواعد يعرف حقوقه ويؤدي واجباته.

لماذا يتم تخصيص يوم المرأة العمانية

جاء إعلان هذا اليوم (17 أكتوبر) على وجه الخصوص ؛ لأنه كان أقرب وقت لتنفيذ توصيات ندوة المرأة العمانية التي عقدت بولاية “صحار” في “سيح المكارم” برعاية السلطان “قابوس” الحاكم آنذاك، والتي شارك فيها السلطان. ألقت كلمة مهمة حول حق المرأة العمانية داعية إلى مشاركة حقيقية وفعالة من جانب المرأة في المجتمع وهي

كم من الوقت يتبقى ليوم المرأة العمانية 2022

ما يقرب من شهرين متبقي ليوم المرأة العمانية، وخلال هذا الوقت وحتى وقت المناسبة يجري العمل على إعداد شعار مناسب وفعال ليكون عنوان هذا اليوم، مع الأنشطة التي سيدعمها المنظمات المسؤولة والدولة، وفيما يلي العد التنازلي

كم من الوقت يتبقى ليوم المرأة العمانية 2022

عبارات بمناسبة يوم المرأة العمانية

لأن الاحتفال بمثل هذه المناسبات لا يزال شيئًا حديثًا لا يعرفه الناس، على الأقل يمكن إرسال مشاركة بسيطة عن طريق إرسال كلمة تهنئة إلى المعلم أو الأم أو أي امرأة لها دور فعال في المجتمع، و فيما يلي بعض العبارات

أهدي بعض الكلمات من نور الأمل المشبع بالامتنان لكل امرأة معطاءة تشارك في مجتمعنا بأيدي من الذهب وجهود من الماس .. لكم جميعًا كل عام وأنتم مجد أمتنا.

يتم تعريف المجتمعات العليا من خلال مكانة المرأة فيها ؛ لا إبداع ولا تقدم إلا بالحرية، ونحن سعداء بتحرير ومشاركة النصف الرقيق من المجتمع بجهود كبيرة وعقول مستنيرة في جميع مجالات الحياة .. شكرا لكل امرأة عمانية.

السابع عشر من أكتوبر هو يوم مجد وفخر لنا جميعًا. شكراً لجميع أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا على مشاركتنا في حياتنا .. أنتم تصنعون الأمل.

المرأة العمانية أساس السلطنة .. أشكرك على كل ما قدمته لعماننا الحبيبة.

شعار يوم المرأة العمانية

الآن وقد أوضحنا ما هو موعد يوم المرأة العمانية 2022 الجدير بالذكر أن الشعار الذي تم استخدامه للاحتفال بهذا اليوم تم اختياره من بين 87 شعارًا آخر، ثم بعد التصفيات بقي 12 شعارًا نال الشعار الحالي المجد، وتم تحديثه وفقًا لعمان 2040. الرؤية، بحسب تصريحات الدكتورة “ليلى بنت أحمد النجار” وزيرة التنمية الاجتماعية، وفيما يلي صورة لهذا الشعار

وفي الختام تعرفنا على متى يصادف يوم المرأة العمانية 2022 ، كما شهدت حقوق المرأة في سلطنة عمان تطوراً فمنحت حق المشاركة السياسية من خلال التصويت والانتخاب، حيث تتخذ دولة عمان خطوات قوية لتمكين المرأة في مختلف المجالات وتكريمها لمساهماتها المهنية والعملية والتعليمية .