متى يصبح الليمون ضار

هل عصير الليمون مفيد أم سيء لالتهاب المفاصل حسنًا، في الواقع كلاهما يعتمد على نوع الالتهاب. أود أن أشرح لماذا عصير الليمون مفيد وسيء لالتهاب المفاصل.

التهاب المفاصل النقرسي

وهو ناتج عن ارتفاع مستويات حمض البوليك.

تتحسن أعراض النقرس عندما يميل الجسم إلى أن يكون قلويًا. عندما تستهلك عصير الليمون ويتم استقلابه، يتحول إلى مادة قلوية. هذا يجعل عصير الليمون علاجًا جديدًا للنقرس.

لكن عصير الليمون علاج النقرس هو في الحقيقة مجرد حل سريع. سوف يساعدك على الشعور بتحسن.

هشاشة العظام أو التهاب المفاصل التنكسي

يحدث الألم بسبب ترسب الكالسيوم داخل المفاصل.

تزداد أعراض هشاشة العظام عندما تكون قلوية أكثر.

عندما تزيد قلوية الجسم يزداد الألم. لذلك، في هذه الحالة، تحتاج إلى تحمض الجسم عن طريق تناول خل التفاح.

كملاحظة جانبية، عندما تفعل الصيام المتقطع، ينتج جسمك المزيد من حمض البوليك. إذا كنت حساسًا لحمض البوليك، فقد يتسبب ذلك في حدوث نوبات النقرس.

في هذه الحالة، يمكنك تناول عصير الليمون أو سترات البوتاسيوم لتقليل الجسم.