متى يعود أكرم توفيق لتدريبات الأهلي الجماعية..وكيله يٌجيب

كشف نادر شوقي، الوكيل التجاري الدولي، أكرم توفيق، نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، عن موعد عودة الأخير لتدريب فريق ريد كاسل الجماعي، بعد إصابته في الرباط الصليبي للركبة مؤخرًا.

وقال نادر شوقي في تصريحات متلفزة، إن أكرم توفيق سيعود إلى تدريب الأهلي الجماعي خلال شهرين، وتحديدا بعد استكمال برنامج التأهيل الذي يخضع له حاليا بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة قبل شهور.

من ناحية أخرى، أوضحت تقارير صحفية موقف المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أمام الدولي محمد هاني الظهير الأيمن للقلعة الحمراء، بعد الظهور بمستوى متواضع في الماضي. مباريات. .

أكدت التقارير أن سواريس يسير على الطريق الصحيح لتجميد اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي بعد تحفظه على أدائه في الموسم الماضي واستبعاده من المشاركة الرئيسية، لدفع اللاعب كريم فؤاد إلى مركز الظهير الأيمن بعد هاني. . فشل في استغلال فرصه مع القلعة الحمراء خلال المباريات الأخيرة.