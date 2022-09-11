“متى يعود جانج”.. مدافع الهلال خارج مباراة الوحدة

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الهلال لاستئناف تدريباته الجماعية بعد ظهر غد “الاثنين”، بعد بقية اللاعبين، منذ عودتهم إلَّى الرياض فجر السبت.

توج الهلال بكأس سوبر لوسيل 2022، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح، بعد تعادله 1-1، فِيْ الوقت الأصلي لمباراة بطلي الدوري السعودي والمصري، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي ستكون استضافة المباراة النهائية لمونديال 2022 فِيْ قطر.

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ذكرت صحيفة الجزيرة أن الكوري جانغ هِيْون سو المدافع عَنّْ الهلال يحتاج لبرنامج علاج وإعادة تأهِيْل لمدة لا تقل عَنّْ أسبوعين، لأن شفائه من إصابة العضلات لم يكتمل، بحسب هندي. تم تأكيده من قبل النظام الطبي.

تأكد غياب جانغ هِيْون سو عَنّْ مباراة الهلال المقبلة أمام الوحدة، فِيْ الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي، فِيْما يتوقع أن يكون جاهزا فِيْ الجولة الخامسة من مباراة التعاون.

ويلتقي الهلال مع نظيره الوحدة، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، ثم تشهد الكرة السعودية استراحة دولية، لدخول المنتخب الوطني معسكرا تحضيريا لكأس العالم 2022. – عودة الهلال لمواجهة التعاون، على ملعب الملز، فِيْ 2 أكتوبر المقبل، فِيْ الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي.

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يستعد المنتخب السعودي لخوض مباراتين وديتين بتركيز إسبانيا، ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، يومي 23 و 27 سبتمبر، على ملعب نويفا كوندومينا فِيْ مورسيا، استعدادًا للمشاركة فِيْ مونديال 2022، التي ستستضيفها قطر فِيْ الفترة من 20 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر.

من جهته، تلقى البيروفِيْ أندريه كاريلو، جناح الهلال، استدعاءً من المنتخب البيروفِيْ، للانضمام إلَّى التشكيلة التي ستواجه المكسيك والسلفادور يومي 25 و 28 سبتمبر، ضمن أجندة الفِيْفا.

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