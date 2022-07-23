متى يغلق البريد السعودي، اوقات عمل البريد السعودي 1444 ، قد أثار التسائلات من قبل العديد من الأشخاص ممن يسكنون داخل أراضي المملكة العربية السعودية حول معرفة الأوقات والمواعيد التي يعمل بها البريد السعودي ومتى يغلق البريد السعودي ، وذلك لمعرفة الاوقات المناسبة لإنجاز أيّ خِدمة أو معاملة من الخدمات العديدة التي تهتم بها المؤسّسة ، وهنالك اختلاف في المواعيد الخاصة بالدوامات للبريد السّعودي بين الفروع الكثيرة المنتشرة للمؤسسة في أرجاء المملكة ، تابعوا معنا .

مؤسسة البريد السعودي

مؤسسة البريد السعودي، أو ما يعرف باسم “سُبل”، هي أحد الأنظمة البريدية التي تديرها الحكومة السعودية بشكل مباشر، ومن الشائع في المملكة تسميتها “البريد”. كانت هذه المؤسسة سابقًا جزءًا من وزارة البريد والهاتف، وهي شبكة بريدية فعالة تغطي الآن جميع مدن وقرى المملكة من خلال 478 مكتب بريد رئيسي و 180 فرعًا بريديًا. تطور البريد السعودي من خلال مرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولى إنشاء المملكة العربية السعودية، والثانية إنشاء البريد من قبل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

متى يغلق البريد السعودي

تختلف مواعيد إغلاق البريد السعودي باختلاف الفروع، لكن معظمها يغلق الساعة 215 مساءً، أو تقريبًا هذه الفترة، لجميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، والذي يعتبر عطلة رسمية، ويوم السبت يكون العمل جزئيًا و غير مكتمل، حيث يوجد أكثر من 501 فرعًا تغطي جميع مناطق المملكة العربية السعودية، مع العلم أن ساعات العمل في جميع الفروع هي الثامنة صباحًا، بينما تفتح الفروع الأخرى من الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساءً.

ساعات عمل البريد السعودي 1444

نظرًا لاختلاف ساعات العمل في الفروع المختلفة، فقد تتشابه ساعات العمل في البريد السعودي في بعض الفروع، بينما يزيد ساعات العمل في الفروع الأخرى. أما أوقات البدء فهي الثامنة صباحًا وموحدة في جميع الفروع، وأيام العمل هي كل أيام الأسبوع باستثناء العطلة الرسمية. يوم الجمعة، والوقوف على ساعات عمل الفرع المراد التعامل معه، يمكن القيام بذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي توفره مؤسسة البريد السعودي، والذي يوفر عنوان وأوقات عمل كل فرع على حدة، ويمكن الوصول إليه مباشرة ” “.

خدمات البريد السعودي

يقدم البريد السعودي “سبل” العديد من الخدمات، من أهمها ما يلي

خدمة واصل تقدم خدمة التوصيل إلى منازل السعوديين أو المقيمين من خلال اتباع عنوان بريدي يحدده نظام الملاحة الجغرافية.

خدمة جامعي تقدم خدمة إرسال الأوراق الثبوتية الخاصة بقبول الطلاب في جميع الجامعات الحكومية مجانًا.

خدمة مريحة تقدم خدمات لأصحاب المصلحة والمعاملات بين المواطن والوزارات والمؤسسات الحكومية، حتى يتمكن السعوديون من متابعة جميع المعاملات الرسمية من خلال فروع البريد السعودي الموزعة في جميع مدن ومحافظات المملكة، وإرسالها إلى الوجهة المطلوبة.

خدمة التوصيل في المملكة المتحدة تقدم خدمات من EMS للمواطنين الراغبين في إرسال الشحنات إلى بريطانيا.

خدمة Gulf Express تقدم خدمات بأسعار مخفضة للطرود والشحنات المرسلة إلى دول عربية أخرى في الخليج العربي، بحيث يكون التوصيل في اليوم التالي لجميع عواصم دول الخليج.

خدمة التوصيل للهند تقدم خدمات إرسال الشحنات والطرود التي لا يتجاوز وزنها 30 كجم إلى دولة الهند.

فروع البريد السعودي

هناك أكثر من 500 فرع للبريد السعودي، وهي تغطي أكثر المناطق نشاطا في المملكة العربية السعودية. الموقع مباشرة

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة حول التعرف على متى يغلق البريد السعودي، اوقات عمل البريد السعودي 1444 ، و فروع البريد السعودي ، و خدمات البريد السعودي ، و ساعات عمل البريد السعودي 1444 ، و