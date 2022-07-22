متى يغلق تسجيل التحصيلي 1444 ، هنالك العديد من التسائلات الناتجة من الطلاب حول التعرف على موعد متى يغلق تسجيل التحصيلي 1444 باختبار التحصيلي 2022 – 1444 ، وهو من أهم الاختبارات التي يتم إصدارها عن الهيئة الخاصة بالتقويم في التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك الاختبار يحدد معيار مستوى الطلاب والالتحاق بالجامعات المناسبة ، تابعوا معنا .

اختبار تحصيل في المملكة العربية السعودية

يعد اختبار التحصيل من الاختبارات المهمة التي يقدمها الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، وذلك لمعرفة مستوى قدراتهم ومهاراتهم بحيث يكون التركيز على نقاط الضعف ودعم نقاط القوة لدى هؤلاء الطلاب، لذلك أن يتأهل الطالب لمرحلة تعليمية أخرى، ويتم تحديد موعد الاختبار كل عام من خلال المركز الوطني السعودي للقياس والتقويم.

متى يغلق باب التسجيل للعام الدراسي 1444

يوفر المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية فترتين للتسجيل والتقديم للاختبار التحصيلي لهذا العام 1444، ولكن لم يتم تحديد هذه التواريخ من قبل مركز القياس وسيتم ذكرها إذا تم الإعلان عنها رسميًا.

مواعيد الاختبار التحصيلي 1444

لم يتم تحديد مواعيد اختبارات التحصيل للعام 144 ولا تاريخ التسجيل رسمياً من قبل مركز القياس.

كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 1444

يمكن التسجيل في الاختبار التحصيلي من خلال الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية، حيث يتم التسجيل وفق الخطوات التالية

دخول موقع المركز الوطني للقياس “”.

أدخل رقم السجل المدني في الخانة المتوفرة.

اكتب كلمة المرور بشكل صحيح.

انقر فوق خيار “أنا لست روبوتًا” للتحقق من المستخدم.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة “تسجيل الامتحانات” الموجودة في القائمة الرئيسية.

يتم تحديد اختبار الإنجاز، وبعد ذلك يتم تحديد نوع الاختبار.

انقر فوق خيار رمز التسجيل.

عرض جميع الشروط والأحكام والتسجيل ومن ثم الموافقة عليها.

انقر فوق زر التالي.

تفعيل خيار مشاركة الموقع، للتعرف على أقرب مراكز الاختبار للمستخدم.

حدد المركز الذي تريد إجراء الاختبار فيه.

تحديد اليوم من بين الأيام المحددة لتقديم الاختبار.

راجع البيانات وتأكد من صحتها.

أرسل الطلب وبعده سيتم دفع رسوم الاختبار.

انقر على أيقونة تأكيد الحجز.

رسوم اختبار التحصيل في المملكة العربية السعودية 1444

عمل مركز الهيئة العامة للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية على تحديد رسوم التسجيل للاختبار التحصيلي لعام 1444 هـ. جاءت هذه الرسوم على النحو التالي

نوع الاختبار كيفية التقديم نوع التسجيل قيمة الرسوم الاختبار التحصيلي – التخصصات العلمية ورق التسجيل المبكر 100 ريال سعودي الاختبار التحصيلي – التخصصات العلمية ورق التسجيل المتأخر 150 ريال سعودي الاختبار التحصيلي – التخصصات العلمية محوسبة – 150 ريال سعودي اختبار تحصيلي – تخصصات نظرية ورق التسجيل المبكر 100 ريال سعودي اختبار تحصيلي – تخصصات نظرية ورق التسجيل المتأخر 150 ريال سعودي اختبار تحصيلي – تخصصات نظرية محوسبة – 150 ريال سعودي

تعليمات الاختبار التحصيلي 1444

نقدم لك أدناه مجموعة من الضوابط والإرشادات التي يجب على المتقدمين مراعاتها من أجل الاستعداد لتقديم اختبار التحصيل للتأهل لمرحلة الدراسات العليا. فيما يلي أهم النصائح والإرشادات

من المهم أن تتعرف على جميع البيانات والمعلومات الحديثة المتعلقة باختبار التحصيل من خلال زيارة موقع هيئة تقييم التعليم والتدريب.

عدم التأخر عن الحضور لقاعة الامتحان والتأكد من اختيار قاعة الامتحان من قبل الطالب.

الاطلاع على جميع التعليمات التي يوجهها مشرف القاعة حتى يتمكن الطالب من الإجابة على جميع الأسئلة دون التعرض لأية أخطاء.

في حال وجود أي استفسار أو وجود أي سؤال يجب أن يكون مؤدبًا ويرفع يده. إذا سمح له المشرف بالتحدث، فسوف يسأل الأسئلة التي يريد الإجابة عليها.

استخدم قلم رصاص HB-2 عند الإجابة على أسئلة الاختبار من خلال تمييز رمز الإجابة الصحيح، ولا يُسمح باستخدام الأقلام الأخرى.

الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1444

يمكن للطلاب والطالبات المتقدمين للاختبار التحصيلي الاستعلام عن نتائجهم بعد استكمال عملية التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس والتقويم باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع المركز الوطني للقياس.

اكتب رقم السجل المدني لمقدم الطلب.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك بشكل صحيح.

انقر فوق الخيار “أنا لست روبوتًا” للتحقق من هوية المستخدم.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

حدد خدمة الاستعلام عن نتائج الاختبار من قائمة الخدمات الموجودة أعلى الشاشة الرئيسية.

تحديد الاختبار الذي أكمله الطالب ويريد معرفة نتيجته وهو اختبار تحصيلي.

البحث برقم السجل المدني أو رقم المشترك.

أدخل الرقم المطلوب.

أدخل حقل رمز التحقق.

انقر فوق خيار “بحث” الذي يظهر أسفل الشاشة الرئيسية.

التسجيل المتأخر في اختبار التحصيل

لم يتم تحديد موعد التسجيل المتأخر في الاختبار التحصيلي، وسيعلن المركز عن هذه المواعيد قريبًا، ويعد اختبار التحصيل في المملكة العربية السعودية من أهم الاختبارات في المملكة العربية السعودية، والذي يمكن من خلاله معرفة قدرات ومهارات الطالب، ومعرفة نقاط قوته وضعفه لتطوير وزيادة مهاراته وخبراته، من خلال تأهيله لدراسة مرحلة دراسية جديدة.

رابط التسجيل للاختبار التحصيلي 1444

يمكن للطلاب الراغبين في التسجيل في الاختبار التحصيلي لعام 1444 هـ والمعلن عنه من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم من داخل المملكة العربية السعودية زيارة الموقع الرسمي لمركز القياس والتقويم “”، للاطلاع على كافة المعلومات العامة. الشروط والتعليمات المتعلقة بالتطبيق وكيفية تحديد مواعيد الاختبار.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على اجابة متى يغلق تسجيل التحصيلي 1444 ، و رابط التسجيل للاختبار التحصيلي 1444 ، و التسجيل المتأخر في اختبار التحصيل ، كيفية الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1444 و تعليمات الاختبار التحصيلي 1444 .

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