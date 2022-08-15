متى يفتح تسجيل القدرات ورقي 2022 في السعودية ، لقد تسائل الكثير من الأفراد وخاصة الطلاب والطالبات الذين يدخلون إلى اختبار القدرات الورقي والمحوسب حول التعرف على تاريخ تسجيل في اختبار القدرات ورقي ، والتعرف ممن قبلهم حول اسئلة اختبار القدرات الورقي والمحوسب ، كونه أن الاختبار قد يكون مختلف نوعاً ما عن غيره من الاختبارات لمن يدخلون اليه في المرة الاولى ، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات .

اختبار القدرات العامة

اختبار القدرات العامة هو أحد الاختبارات التي يتم تطبيقها سنويًا في المملكة العربية السعودية. يهدف اختبار القدرات العامة الصادر عن المركز الوطني للقياس إلى تحديد مهارات وخبرات ومؤهلات خريجي الثانوية العامة بهدف الالتحاق بأحد التخصصات في الجامعات السعودية. يتضمن اختبار القدرات العديد من الأقسام المختلفة التي تشمل سيقيم تجارب الطلاب.

متى يفتح التسجيل

يبدأ التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي في 12 سبتمبر 2022، وبناءً عليه، ستكون فترة الاختبار من 17 نوفمبر 2022 إلى 17 نوفمبر 2022، بناءً على إذن من المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية. شبه الجزيرة العربية.

الاستفسار عن مواعيد اختبار القدرات العامة 1444

يمكن معرفة مواعيد الامتحان من خلال الخطوات التالية

زيارة موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

توجه إلى مركز القياس.

انقر فوق خيار اختبارات القبول بالجامعة.

حدد اختبارات الكفاءة العامة من القائمة.

سوف تذهب إلى تفاصيل الاختبار.

انقر فوق علامة التبويب جدول الامتحانات.

سيتم عرض مواعيد اختبار القدرات على الهواء مباشرة.

خطوات التسجيل في اختبار القدرات الورقي 1444

للتسجيل في اختبار القدرات العام الورقي، اتبع الخطوات التالية

فتح رابط موقع المركز الوطني للقياس “”.

تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

انقر فوق علامة التبويب الاختبارات المتاحة للتسجيل.

اختر الاختبار المطلوب.

انقر فوق زر التسجيل.

انظر جميع ملاحظات التسجيل.

اضغط على زر المتابعة.

اقرأ ووافق على جميع الشروط والأحكام.

انقر فوق {التالي.

اختيار المدينة.

اضبط موقع الاختبار.

أضف التخصص المطلوب.

حدد موعدًا مناسبًا للاختبار.

انقر فوق زر التالي.

انقر للموافقة على تسجيل تاريخ الاختبار.

انقر فوق كلمة التالي.

دفع جميع رسوم الاختبار.

رسوم اختبار القدرات العامة

حدد المركز الوطني للقياس رسوم اختبار القدرات العامة على النحو التالي

اختبار القدرات الورقية المبكرة 100 ريال سعودي.

التسجيل المتأخر الورقي 150 ريال سعودي.

اختبار القدرات المحوسبة 150 ريال سعودي

رابط للتسجيل في اختبار القدرات الورقية

يتم التسجيل في اختبار القدرات العامة عن طريق الدخول من خلال الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس “” حيث يتم اتباع التعليمات والتعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لاستكمال الطلب، مع ضرورة التأكد من إدخال جميع المستندات المطلوبة بدقة و بشكل صحيح.

متى يفتح تسجيل القدرات ورقي 2022 في السعودية ، حيث يعتبر اختبار القدرات العامة من أبرز وأهم الاختبارات للمركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية لدخول الجامعات المختلفة ، وقد أرفقنا رابط التسجيل الرسمي.