متى يكون التهاب الاذن الداخلية خطير ، يعتبرالتهاب الأذن الداخلية هو أحد الامراض المزعجة ، والذي يصيب عدد كبير من الناس وينتج عنه الانتقال للعدى البكتيرية أو الفيروسية إلى هذه المنطقة من الجسم ، وثم بعد ذلك يعاني الشخص من آلام شديدة قد يصعب على البعض تحملها ، سنتعرف على متى تكون عدوى الأذن الداخلية خطيرة ، تابعوا معنا .

متى تكون عدوى الأذن الداخلية خطيرة

يعد التهاب الأذن الداخلية مرضًا خطيرًا عندما يكون له بعض المضاعفات التي تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا. تتضح كل هذه المضاعفات فيما يلي

ضعف السمع يؤدي هذا الالتهاب إلى فقدان السمع. ومن ثم عدم القدرة على سماع الأصوات المحيطة بشكل جيد، وإذا لم يتم علاج هذه المشكلة مبكرًا، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان السمع.

تأخر الكلام عند الأطفال ضعف السمع عند الأطفال مشكلة خطيرة قد تؤدي إلى تأخر الكلام. ومن ثم تأخر المهارات الاجتماعية وتأثيرها السلبي على حياتهم بشكل عام.

التهاب الخشاء قد يؤدي الفشل في علاج التهاب الأذن في وقت مبكر إلى انتشار العدوى إلى غشاء الأذن أو العظام المحيطة. ومن هنا خطر الإصابة بعدوى شديدة أخرى.

تمزق طبلة الأذن قد تصيب عدوى الأذن بشكل مباشر الطلاب، مما يحتاج إلى تدخل طبي في أسرع وقت ممكن، وإلا فإن الحاجة إلى تدخل جراحي سريع.

التهاب السحايا قد تنتشر عدوى الأذن إلى المخ والخلايا الموجودة بها وتؤثر عليها بشكل سلبي، إذ تصل إلى نسيج السحايا وتؤدي إلى التهابها.

شلل العصب الوجهي وهو من الأمراض الخطيرة التي تصيب الكثير من الناس بسبب عدم الاهتمام بالعلاج المبكر لعدوى الأذن.

مرض مينيير هذا المرض الذي يتطلب ة طبية مستمرة، ويؤثر على البالغين بشكل مبالغ فيه، ويحتاج إلى العلاج الطبي للقضاء على التهابات الأذن.

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بعدوى الأذن الداخلية

عدوى الأذن مرض ينتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية ضارة تدخل الأذن الداخلية. ونتيجة لذلك تظهر العديد من المضاعفات، وتكون عوامل الإصابة كالتالي

عند المعاناة من نزلات البرد والانفلونزا. ومن ثم يعاني الجهاز التنفسي وخاصة الجهاز التنفسي العلوي من مشاكل صحية عديدة منها الجيوب الأنفية.

إلتهاب الحلق؛ ومن ثم انتقال البكتيريا الضارة الموجودة فيه إلى الأذن الداخلية وبالتالي عدم القدرة على التحكم في الضغط الطبيعي على طبلة الأذن.

التدخين؛ لذلك، أكدت العديد من الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن الداخلية.

أنواع التهابات الأذن الداخلية

قد تظهر التهابات الأذن الداخلية بأعراضها المزعجة بعدة أنواع، وكلها تحتاج إلى تدخل طبي مبكر للتخلص منها، وتتضح جميع هذه الأنواع على النحو التالي

عدوى الأذن الداخلية الحادة يحدث هذا النوع من العدوى بشكل مفاجئ وسريع جدًا، ويشعر المريض بألم شديد في منطقة الأذن مع احمرار مفرط.

التهاب الأذن الوسطى الإفرازي يحدث هذا النوع بسبب تراكم المخاط والسوائل الضارة في الأذن الداخلية. مما يؤدي إلى عدم القدرة على السمع بالطريقة العادية.

عدوى الأذن الداخلية المزمنة تحدث هذه المشكلة الخطيرة للغاية بسبب بعض المشاكل طويلة الأمد، بما في ذلك خطر الإصابة المتكرر بالعدوى أو حدوث ثقب في طبلة الأذن.

أعراض التهاب الأذن الداخلية

يظهر التهاب الأذن الداخلية على شكل مجموعة من الأعراض، وكلها واضحة كالتالي

ألم شديد في الأذن

ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

عدم القدرة على السمع بالطريقة العادية.

وجود إفرازات في الأذن.

الرغبة المستمرة في شد الأذنين أو شدهما.

الإلحاح المستمر على القيء والغثيان.

فقدان الشهية مع الإسهال الشديد.

الشعور بالتعب والإرهاق العام.

كم من الوقت يستغرق التئام التهاب الأذن الداخلية

يؤكد العديد من الأطباء المتخصصين أن مشكلة التهاب الأذن الداخلية يمكن علاجها بعد أسبوع أو أسبوعين من تلقي العلاجات الطبية المناسبة لحالة المريض. بالرغم من ذلك فإن أعراض مشكلة الالتهابات المزعجة تنخفض تدريجياً بعد اليومين الأولين من العلاج. تناول العلاجات الطبية وبشكل عام يحتاج المريض المصاب بعدوى في الأذن الداخلية إلى ة الطبيب المعالج ومن ثم تناول الأدوية الطبية التي يؤكدها وبجرعة تتناسب مع حالة المريض وعمره أيضًا.

تحتاج حالات عدوى الأذن إلى تدخل طبي

تحتاج العديد من حالات عدوى الأذن الداخلية إلى ة الطبيب المعالج في أسرع وقت ممكن لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة ناتجة عنها. هذه الحالات هي كما يلي

ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم تتجاوز 39 درجة.

تصريف مفرط للسائل المائي أو الصديد من الأذن.

الشعور بألم شديد في الأذن لأكثر من ثلاثة أيام متتالية.

قلة استجابة الطفل للأصوات المحيطة نتيجة ضعف السمع.

يتجنب الطفل المشاركة الاجتماعية مع الأسرة والأصدقاء الآخرين نتيجة لتأخره الواضح في الكلام.

هل تؤثر عدوى الأذن الداخلية على الدماغ

الجواب نعم، فقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن التهاب الأذن الداخلية يؤدي إلى خطر حدوث العديد من المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك التهاب السحايا، وهي الخلايا الموجودة داخل الدماغ. بشكل عام، قد يؤدي التهاب الأذن الداخلية إلى شلل العصب الوجهي نتيجة ضعف الدماغ في إرسال إشاراته إلى هذه المنطقة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى ة الطبيب المعالج.

كيف تعالج عدوى الأذن الداخلية

يعد التهاب الأذن الداخلية مشكلة خطيرة يجب معالجتها مبكرًا ثم منع المضاعفات الخطيرة التي تسببها. طرق العلاج هذه هي كما يلي

تناول المسكنات والمضادات الحيوية. يؤكده الطبيب المعالج بشرط أن يتناسب مع الحالة الصحية وعمر المريض.

تناول مزيلات الاحتقان، خاصة تلك غير الفعالة، لقتل البكتيريا الضارة المسببة لهذه الالتهابات، مع ضرورة استخدام قطرات الأذن، ولكن بعد ة الطبيب.

العمليات الجراحية من الأساليب التي يلجأ إليها كثير من الأطباء، إذا لم يكن للعلاج الطبي أي نتيجة ملحوظة.

كما يمكن وضع قطعة قماش دافئة على الأذن حيث يكون الألم لفترة من الوقت لسحب الألم الشديد فيها.

نصائح لمنع التهاب الأذن الداخلية

هناك العديد من النصائح الطبية التي تساعد في منع خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة ناتجة عن التهاب الأذن الداخلية. هذه النصائح هي كما يلي

يجب الإقلاع عن التدخين تمامًا، لأنه يدمر الأنسجة في الجهاز التنفسي العلوي ؛ ومن ثم تضعف جهاز المناعة.

من الضروري تجفيف الأذن بالطريقة الصحيحة وبشكل دوري وخاصة بعد الاستحمام أو بعد ممارسة السباحة وذلك لمنع احتباس السوائل الضارة داخل الأذن.

من الضروري غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام لقتل العدوى ومنع انتقالها داخل الأذن، مع ضرورة تجنب وضع أصابع اليدين داخل الأذن.

يجب تجنب مسببات الحساسية بجميع أنواعها، وذلك للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة التي قد يصعب التعامل معها فيما بعد.

لا تستخدمي السدادات القطنية وتضعيها داخل الأذن لتجنب انثقاب طبلة الأذن أو أي مشاكل أخرى.

وفي الختام تعرفنا على متى يكون التهاب الاذن الداخلية خطير ، وقد أوضحنا لك مجموعة من النصائح التي يمكن استخدامها للوقاية من التهاب الأذن الداخلية ، و هل تؤثر عدوى الأذن الداخلية على الدماغ ، و كيف تعالج عدوى الأذن الداخلية .